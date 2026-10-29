الزبادي اليوناني أم الجبن القريش... أيهما أفضل لاستقرار سكر الدم؟

تلعب التغذية دوراً مهماً في تنظيم مستويات السكر في الدم، إذ لا يقتصر تأثير الطعام على نوعيته فحسب، بل يشمل أيضاً توقيت تناوله وكميته. ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الكربوهيدرات المكررة والسكريات المضافة، مع نقص الألياف والبروتين والدهون التي تبطئ الهضم، إلى ارتفاع سريع في سكر الدم.

وتقول أماندا رول، اختصاصية التغذية المسجلة لموقع «إيتينغ ويل»، إن تناول وجبات متوازنة تجمع بين الألياف والبروتين والدهون الصحية قد يساعد على استقرار مستويات الغلوكوز وتحسين التحكم فيه.

ورغم أن تأثير الأطعمة يختلف باختلاف مكوناتها وطريقة تناولها، فإن بعض الخيارات الشائعة على مائدة الإفطار قد توفر فوائد إضافية. ومن بينها الجبن القريش قليل الدسم والزبادي اليوناني الطبيعي قليل الدسم، اللذان يتميزان بمحتواهما المرتفع من البروتين.

كيف يؤثر الجبن القريش في سكر الدم؟

يحتوي كوب من الجبن القريش الطبيعي قليل الدسم، بنسبة دهون تبلغ 2 في المائة، على نحو 23 غراماً من البروتين. كما يوفر فيتامين «بي 12» والفوسفور، إلى جانب السيلينيوم والريبوفلافين.

الدهون تبطئ إفراغ المعدة

لا يقتصر تأثير الطعام في سكر الدم على الكربوهيدرات؛ فالبروتين والدهون يؤديان دوراً أيضاً. وتوضح رول أن الدهون الغذائية تساعد على إبطاء إفراغ المعدة، مما يبقي الطعام فيها مدة أطول ويجعل الغلوكوز يصل إلى مجرى الدم بوتيرة أبطأ. وقد يسهم ذلك في الحد من الارتفاع السريع في سكر الدم.

وقد تؤثر الدهون أيضاً في إفراز بعض هرمونات الأمعاء، مثل الببتيد الشبيه بالغلوكاغون-1 (GLP-1) وهرمون كوليسيستوكينين (CCK)، اللذين يشاركان في تنظيم إفراز الإنسولين واستجابة الجسم للطعام. لكن هذه الآلية تحتاج إلى مزيد من البحث.

بروتين الكازين بطيء الهضم

يحتوي الجبن القريش ومنتجات الألبان الأخرى على الكازين، وهو بروتين بطيء الهضم قد يساعد على تنظيم مستويات السكر.

وتقول جولي كانينغهام، اختصاصية التغذية المعتمدة في رعاية مرضى السكري، إن دراسات أُجريت على الحيوانات والبشر أظهرت أن الكازين قد يخفض الغلوكوز في الدم بدرجة محدودة، وربما يعود ذلك إلى تشجيعه الأنسجة العضلية على امتصاصه.

وتشير الأبحاث إلى أن بطء هضم هذا البروتين قد يساعد على الحد من الاستجابة الهرمونية للغلوكاغون وتقليل الحاجة إلى الإنسولين، بما يدعم استقرار مستويات السكر مقارنةً ببعض البروتينات الأسرع هضماً.

كيف يؤثر الزبادي اليوناني في سكر الدم؟

يوفر كوب من الزبادي اليوناني الطبيعي قليل الدسم نحو 23 غراماً من البروتين، إلى جانب عناصر غذائية تشمل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين «بي 12» والسيلينيوم.

البروتين يساعد على استقرار مستويات السكر

مثل الجبن القريش، يحتوي الزبادي اليوناني على كمية جيدة من البروتين. وتوضح ليندسي جو، اختصاصية التغذية، أن الجمع بين الأطعمة الغنية بالبروتين، مثل الزبادي اليوناني، والأطعمة الغنية بالألياف، مثل الفواكه وحبوب الغرانولا الكاملة، قد يبطئ ارتفاع السكر بعد تناول الطعام ويساعد على الشعور بالشبع مدة أطول.

وتضيف أن البروتين، بخلاف الكربوهيدرات التي تتحلل إلى غلوكوز في أثناء الهضم، يمكن أن يحفز إفراز الإنسولين ويساعد الجسم على تنظيم سكر الدم بعد الوجبات أو الوجبات الخفيفة.

البروبيوتيك قد يدعم تنظيم الغلوكوز

يحتوي الزبادي اليوناني عادةً على البروبيوتيك، وهي كائنات دقيقة مفيدة لصحة الأمعاء، وقد تسهم أيضاً في تنظيم مستويات السكر.

وتشير رول إلى أن تحليلاً تجميعياً للدراسات وجد أن البروبيوتيك والسينبيوتيك، التي تجمع بين البروبيوتيك والبريبايوتيك، ساعدت على خفض سكر الدم في أثناء الصيام، ومستويات الهيموغلوبين السكري (A1C)، الذي يعكس متوسط مستويات السكر خلال فترة زمنية، وكذلك الإنسولين في أثناء الصيام.

لكنّ هذه الفوائد ظهرت أساساً لدى أشخاص يعانون مقدمات السكري أو السكري من النوع الثاني، ولذلك لا يمكن تعميم النتائج على جميع الأشخاص الأصحاء.

وقد تساعد البروبيوتيك الأمعاء على إنتاج الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة، التي يمكن أن تحفز إفراز هرمونات مرتبطة بتنظيم الغلوكوز وحساسية الإنسولين. كما قد تسهم في تقليل الالتهاب المرتبط بأمراض مزمنة، من بينها السكري. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لفهم تأثير أنواع البروبيوتيك الموجودة في الزبادي اليوناني تحديداً.

الدهون قد تبطئ الهضم أيضاً

يحتوي المقدار المعتاد من الزبادي اليوناني قليل الدسم على نحو 4 غرامات من الدهون. وعند تناول الدهون مع الكربوهيدرات، يمكن أن تساعد على إبطاء الهضم وإطلاق الغلوكوز في مجرى الدم.

وتشير مراجعة بحثية إلى أن دهون الألبان ترتبط بتأثيرات محايدة أو مفيدة في صحة القلب والتمثيل الغذائي. كما وجدت دراسة واسعة أن تناول منتجات الألبان كاملة الدسم ارتبط بانخفاض خطر الإصابة بمقدمات السكري، بينما لم يرتبط تناول منتجات الألبان قليلة الدسم بارتفاع الخطر أو انخفاضه.

لماذا يتقدم الزبادي اليوناني قليلاً؟

يتشابه الجبن القريش والزبادي اليوناني في تركيبتهما الغذائية؛ فكلاهما منخفض الكربوهيدرات نسبياً وغني بالبروتين، ويتوافران بخيارات مختلفة من حيث محتوى الدهون.

لكن الزبادي اليوناني يتقدم قليلاً، لأنه يحتوي على البروبيوتيك بصورة أكثر شيوعاً. ويمكن أن يحتوي الجبن القريش عليها أيضاً، إلا أن ذلك أقل انتشاراً بين منتجاته.

ولذلك، يُنصح عند شراء أي منهما بالبحث عن عبارة «مزارع حية ونشطة» على الملصق، للتأكد من احتواء المنتج على بكتيريا حية.