إسرائيل توافق على «نشر تجريبي» لقوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5347082-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
إسرائيل توافق على «نشر تجريبي» لقوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة
فلسطينيون يسيرون بجوار أنقاض منازل ومتاجر مدمرة في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مجلس الوزراء الأمني وافق، الأحد، على دخول أول دفعة تجريبية من قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة بهدف نزع سلاح حركة «حماس» الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال بيان الحكومة الإسرائيلية إن «هدف إسرائيل واضح ولم يتغير، وهو نزع سلاح حركة حماس»، من دون تقديم تفاصيل حول عملية الانتشار.
وأضاف البيان أن إسرائيل ستواصل العمل مع الولايات المتحدة ومجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن جميع المسائل المتعلقة بغزة.
واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية حركة «حماس» بانتهاك الاتفاقات، وقالت: «لن تبدأ أي عملية لإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع بأكمله من السلاح».
وتُعدّ قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وأوكل إليها مهام متنوعة، من بينها تسهيل إيصال المساعدات.
قال مصدر من «حماس»، وآخر من فصيل فلسطيني ثانٍ، لـ«الشرق الأوسط»، إن اجتماعات ستعقدها بعض الفصائل في القاهرة قريباً لبحث الوضع في قطاع غزة.
«الشرق الأوسط» (غزة)
إسرائيل توافق على «نشر تجريبي» لقوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5347082-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%84%D9%82%D9%88%D8%A9-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A
إسرائيل توافق على «نشر تجريبي» لقوة تحقيق الاستقرار الدولية في غزة
فلسطينيون يسيرون بجوار أنقاض منازل ومتاجر مدمرة في شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن مجلس الوزراء الأمني وافق، الأحد، على دخول أول دفعة تجريبية من قوة الاستقرار الدولية إلى قطاع غزة بهدف نزع سلاح حركة «حماس» الفلسطينية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال بيان الحكومة الإسرائيلية إن «هدف إسرائيل واضح ولم يتغير، وهو نزع سلاح حركة حماس»، من دون تقديم تفاصيل حول عملية الانتشار.
وأضاف البيان أن إسرائيل ستواصل العمل مع الولايات المتحدة ومجلس السلام التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب بشأن جميع المسائل المتعلقة بغزة.
واتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية حركة «حماس» بانتهاك الاتفاقات، وقالت: «لن تبدأ أي عملية لإعادة إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس وتجريد القطاع بأكمله من السلاح».
وتُعدّ قوة حفظ السلام المتعددة الجنسيات جزءاً من اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، وأوكل إليها مهام متنوعة، من بينها تسهيل إيصال المساعدات.
آيزنكوت يحبط آمال نتنياهو في تولي الحكومة بالتناوبhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5347014-%D8%A2%D9%8A%D8%B2%D9%86%D9%83%D9%88%D8%AA-%D9%8A%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%A8
آيزنكوت يحبط آمال نتنياهو في تولي الحكومة بالتناوب
شخص يمر بجانب لوحة إعلانية تظهر نتنياهو وآيزنكوت مع عبارة «السباق متقارب» باللغة العبرية في تل أبيب يوم 23 أكتوبر الماضي (أ.ب)
أحبط غادي آيزنكوت رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة في إسرائيل، آمال رئيس الوزراء المنتهية ولايته رئيس حزب «الليكود» بنيامين نتنياهو في البقاء في السلطة ولو بشكل تناوبي.
وخلال اجتماع مع نتنياهو، الأحد، أكد آيزنكوت أنه ملتزم بشراكته في «كتلة التغيير»، وأن حزب نتنياهو يستطيع الانضمام إلى حكومته وفقاً لمبادئها. وفيما بدا استعداداً لطرح حكومة بأي شكل طلب رئيس كتلة «يشار» في الكنيست روعي فولكمان، من رؤساء كتل أحزاب «معسكر التغيير» والأحزاب العربية، عدم التغيب عن جلسات الهيئة العامة للكنيست وحشد الأعضاء عبر الالتزام بحضور كامل في البرلمان حتى يوم الاثنين المقبل. وكتب فولكمان: «نحن في حالة استعدادات خاصة خلال الأسبوع المقبل».
والتقى آيزنكوت بنتنياهو في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب بعد محاولة أخيرة من نتنياهو لتشكيل حكومة وحدة وطنية، عارضاً على آيزنكوت المنصب الأول في حكومة تدار بالتناوب بينهما، وتضم جميع الأحزاب المتحالفة مع نتنياهو، وتستبعد الأحزاب العربية.
ولم تحسم النتائج النهائية الأغلبية (60 مقعداً+1) لنتنياهو أو آيزنكوت، وبينما حصل نتنياهو وحلفاؤه على 52 مقعداً، نال معسكر آيزنكوت 48 مقعداً من إجمالي 120 مقعداً في الكنيست. وباتت هناك حاجة كل منهما إلى مقاعد إضافية لتأمين قيادة الحكومة. وفازت الأحزاب العربية (القائمة المشتركة، والقائمة الموحدة) بـ19 مقعداً وهو رقم غير مسبوق تاريخياً، وباتت تمثل شبكة أمان برلمانية ضرورية في الكنيست.
ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» و«القناة 12» الإسرائيلية، أن الاجتماع الذي حضره السكرتير العسكري لنتنياهو، وشارك فيه الوزير الإسرائيلي السابق، رون ديرمر، انتهى من دون تقدم، ولم يتمكن الطرفان من تضييق الفجوة الكبيرة بينهما، ونتيجة ذلك، تقرر عدم عقد اجتماعات أخرى في هذه المرحلة.
أحتاج إلى إتمام عملي
أفادت صحيفة «يديعوت» بأن نتنياهو قال لغادي آيزنكوت خلال الاجتماع «أحتاج إلى إتمام عملي»؛ أي أن يستكمل رئاسة الوزراء خلال فترة «الحدث الأمني المقبل» في إشارة إلى احتمالية تنفيذ عملية عسكرية ضد إيران.
وبحسب الصحيفة اقترح نتنياهو أن يتولى كل منهما رئاسة الحكومة لمدة سنة؛ آيزنكوت سنة، ثم نتنياهو سنة، وهكذا بالتناوب، ورد آيزنكوت بأنه سيتولى رئاسة الحكومة 3 سنوات متتالية، ثم يتولى نتنياهو المنصب سنة واحدة، شريطة التزامه بتعهداته، ولم يتفق الطرفان على أي شيء.
وأصدر الحزبان، بعد نحو ساعتين من انتهاء الاجتماع، بياناً جاء فيه «عُقد الاجتماع في جو عملي، في محاولة من الجانبين لتضييق الفجوات الكبيرة القائمة». ولم يُشر البيان إلى أي نية لعقد محادثات لاحقة، وفي تأكيد على فشل كل شيء، هاجم وزراء «الليكود» آيزنكوت بشدة، وحذروا الحريديم.
وقال وزير الثقافة ميكي زوهار، للحريديم: «إذا انضموا إلى آيزنكوت في ضوء سلوكه غير اللائق، فسيعني ذلك قطعاً كاملاً للعلاقات مع اليمين».
وفي منشور اتسم بحدة خاصة على منصة «إكس»، نشر وزير الاتصالات شلومو كرعي صورة مولّدة بالذكاء الاصطناعي، تُظهر النائبين العربيين أحمد الطيبي ومنصور عباس بملامح شريرة، وهما يشعلان النار في علم إسرائيلي باستخدام شمعة من شموع عيد «الحانوكا» (الأنوار)، قدّمها لهما آيزنكوت. وكتب كرعي: «آيزنكوت، هل قررت أن تبيعنا لهؤلاء؟».
אייזנקוט, החלטת למכור אותנו למהללי השאהידים? ערב חג החנוכה אתה רוצה לכבות את נר ישראל? השתגעת? כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן - תתעורר! pic.twitter.com/wcWLrY62bl
وفشلت المفاوضات مع «الليكود»، على الرغم من أن رئيس حزب «معاً»، نفتالي بينيت، احد شركاء آيزنكوت، رحب بدعوة نتنياهو إلى حكومة وحدة وتناوب.
ويدعم بينيت حكومة وحدة بينما يرفض حلفاء آيزنكوت الباقون، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا»، أفيغدور ليبرمان، ورئيس حزب «الديمقراطيين» يائير غولان، أي حكومة مع نتنياهو.
لماذا يصدق نتنياهو؟
أبلغ ليبرمان وغولان اللذان وقّعا اتفاقات ائتلافية مع آيزنكوت، أنهم ضد تشكيل حكومة مع نتنياهو. ونشر ليبرمان، الأحد، تغريدة علنية هاجم فيها بينيت، متسائلاً: «لماذا يصدق نتنياهو؟».
وقالت «يديعوت» إن تغريدة ليبرمان، تكشف عن الخلافات التي تدور خلف الكواليس بين قادة معسكر التغيير؛ ففي الوقت الذي يدفع فيه ليبرمان باتجاه تشكيل حكومة بدعم من الأحزاب الحريدية، يسعى بينيت إلى تشكيل حكومة وحدة مع «الليكود».
وإحداث انقسام داخل التغيير أحد الأهداف التي يستفيد منها نتنياهو بإعلانه أنه مستعد للتناوب في حكومة وحدة. لكن لا يبدو أن فشل المفاوضات مع «الليكود» سيؤثر في موقف بينيت النهائي.
وعقد حزب «معاً» مفاوضات مع «يشار» لاحقاً، وقالت «هيئة البث الإسرائيلية» (كان) و«يديعوت أحرونوت» إنها شهدت تقدماً كبيراً للتوقيع على اتفاق ائتلافي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية أن بينيت يصر على مناقشة صيغة قانون التجنيد قبل التوقيع على اتفاق نهائي.
وتوجد خلافات حول قانون التجنيد داخل معسكر آيزنكوت، وهو محور الخلاف مع حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي المتشدد.
واتفقت وسائل الإعلام الإسرائيلية على أن آيزنكوت سيحاول الذهاب إلى حكومة مع حزب «يهدوت هتوراه» الحريدي وربما حزب «القائمة العربية الموحدة» برئاسة منصور عباس.
وأعلن عباس، السبت، قبوله بوصف «حماس منظمة إرهابية» في خطوة ستزيل عقبة رئيسية أمام انضمام حزبه إلى حكومة آيزنكوت.
وقال عباس لـ«القناة 12» إنه يرغب في أن يكون جزءاً من الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وفي تصريح لاحق، الأحد، أكد عباس أنه لم يقدم تنازلات بشأن موقفه من «حماس» عبثاً، في إشارة إلى ثمن سياسي.
وفيما يخص «يهدوت هتوراه» ما زالت الأنباء متضاربة. وبينما التقى ممثلو الحزب مع المحامي بوعز بن تسور المكلف بصياغة قانونية لأي اتفاق، وبحثوا معه الضمانات القانونية لتنفيذ مسودة اتفاقية الإعفاء من التجنيد، خرج عضو الكنيست مئير بوروش، المعروف بمواقفه اليمينية، وقال إن كل شيء حتى الآن هو مجرد هراء، ولا يوجد أي اتفاق.
وكان «يشار» و«يهدوت هتوراه» بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، قد توصلا فعلاً إلى تفاهمات أولية بشأن قانون التجنيد، تشمل أن يتم تجنيد كل من لا يلتحق بالمعاهد الدينية، مع توسيع وحدات الجيش الإسرائيلي الملائمة لهم.
مجلس الشعب ينهي إرث «العقاب الضريبي»... وإعفاءات استثنائية لمتضرري عهد الأسدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5347008-%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8-%D9%8A%D9%86%D9%87%D9%8A-%D8%A5%D8%B1%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%A5%D8%B9%D9%81%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B6%D8%B1%D8%B1%D9%8A
مجلس الشعب ينهي إرث «العقاب الضريبي»... وإعفاءات استثنائية لمتضرري عهد الأسد
مبنى مجلس الشعب وسط دمشق (رويترز)
أقرّ مجلس الشعب السوري، الأحد، قانوناً يقضي بمعالجة الأوضاع الضريبية الاستثنائية للمكلفين المتضررين من سياسات وإجراءات النظام السابق، في خطوة تحمل أبعاداً سياسية واقتصادية لافتة، تهدف إلى تفكيك التركة القانونية والمالية التي خلّفها توظيف مؤسسات الدولة أدوات الضرائب والحجز الاحتياطي والمصادرة وسيلةً للعقاب والضغط السياسي ضد المعارضين والمهجّرين وأبناء المناطق التي خرجت عن سيطرة نظام الأسد.
يؤسس التشريع الجديد لطيّ صفحة من «التسييس المالي» الذي طبع سنوات الصراع؛ إذ ينص القانون على إعفاء المكلفين من جميع التكاليف الضريبية والغرامات والفوائد المترتبة عليها عن الأعوام الممتدة من 2011 حتى 2025 ضمناً، ويشمل المكلفين في المناطق التي خرجت عن سيطرة النظام السابق قبل الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 2024، وذلك وفق الفترات الزمنية المحددة لكل منطقة على حدة.
في الجلسة الثالثة من الدورة العادية الأولى للدورة التشريعية الأولى، بدأ مجلس الشعب اليوم العمل على حزمة واسعة من مشاريع القوانين التي تمس الجوانب المالية والاقتصادية والإدارية والقضائية، في إطار مواكبة متطلبات المرحلة وبناء منظومة تشريعية أكثر كفاءة.شهدت الجلسة إحالة عدد من... pic.twitter.com/hKQkCe2aTk
كما يعكس تحديد الفئات المستفيدة طبيعة «الجبر السياسي والاقتصادي» الذي يستهدفه القانون؛ إذ يمتد الإعفاء ليشمل شرائح واسعة من السوريين الذين حالت الظروف الأمنية والسياسية دون استمرار أعمالهم أو إدارة منشآتهم خلال السنوات المشمولة، وفي مقدمتهم الملاحَقون سياسياً وأمنياً، والمعتقلون والمغيّبون قسراً، والمهجّرون قسراً خارج البلاد أو داخلها، فضلاً عن أصحاب الأموال والمنشآت التي خضعت لقرارات الحجز أو المصادرة.
ولا يكتفي القانون بالإسقاط المالي للضرائب المتراكمة، بل ينتقل إلى إلغاء الآثار الأمنية والقضائية التي كانت تقيد حركة السوريين وتصرفهم بأملاكهم، عبر إجراءات تنفيذية فورية تشمل رفع الحجوزات الاحتياطية والتنفيذية الموضوعة على أموال المكلفين المشمولين، وإلغاء مذكرات منع السفر المرتبطة بها، إضافة إلى طيّ الدعاوى والملاحقات القضائية الضريبية بحقهم.
وتُمنح الفئات المستفيدة، بموجب أحكام القانون، «براءة ذمة مالية» رسمية عن السنوات المشمولة بالإعفاء، كما وضع النص ضوابط تنظيمية لتحديد المناطق والفترات المعنية، وآليات حصر أسماء المستفيدين، مع ضمان حقهم القانوني في الاعتراض على القوائم الضريبية.
ويأتي هذا التحرك التشريعي في سياق مساعٍ حكومية وبرلمانية لإعادة بناء الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة وتصفية التراكمات السياسية السابقة؛ إذ أوضح مجلس الشعب، عقب إنهاء لجنة القوانين المالية دراسة المشروع برئاسة مصطفى يحيى عكوش، أن التعديلات البرلمانية ركّزت على توسيع مظلة الإعفاءات لإنصاف كل من حُرم من إدارة منشآته لأسباب سياسية.
من جهته، كان وزير المالية محمد يسر برنية قد أكد، في تصريحات سبقت الإقرار، أن خطط الوزارة تستهدف «تصفية الإرث الضريبي للسنوات السابقة، وتخفيف الأعباء المتراكمة عن قطاع الأعمال، وتهيئة بيئة ضريبية أكثر عدالة وشفافية»، مشيراً إلى أن الإصلاحات تشمل إلغاء عقوبة الحبس في القضايا الضريبية، وحصر إجراءات الحجز الاحتياطي في أضيق الحدود القانونية لدعم إعادة الإعمار وتشجيع المستثمرين على العودة.
على الصعيد الميداني والاقتصادي، يستهدف القانون معالجة التداعيات الكارثية لسنوات الحرب؛ إذ تشير التقديرات الاقتصادية إلى تعرّض نحو 70 في المائة من الصناعات السورية للتدمير المادي أو التوقف القسري خلال سنوات النزاع (2011 - 2024)؛ فقد تراجع عدد المنشآت الصناعية في سوريا من نحو 130 ألف منشأة قبل عام 2011 إلى قرابة 70 ألفاً خلال سنوات الصراع، ما يعني خروج نحو 60 ألف منشأة من دائرة الإنتاج بين مدمّرة، ومنهوبة، ومهاجرة إلى دول الجوار.
وتركّز الدمار الأكبر في المناطق الصناعية الرئيسية التي شهدت عمليات عسكرية واسعة، وفي مقدمتها المدن الصناعية في الشيخ نجار بحلب، وعدرا بريف دمشق، وحسياء بحمص، بالإضافة إلى المناطق الصناعية في درعا، ودير الزور، وإدلب. وسجّلت محافظة ريف دمشق النسبة العليا من التوقف والدمار مقارنة بالمنشآت العاملة؛ إذ لا يزال نحو 81.8 في المائة من المنشآت المسجلة فيها خارج الخدمة، وفق أرقام وزارة الاقتصاد والصناعة السورية.
وخلال سنوات الصراع، شكلت الدوائر المالية ذراعاً إضافية للتضييق على المناطق الخارجة عن سيطرة نظام الأسد؛ إذ واصلت فرض تكاليف ضريبية تقديرية وغرامات تأخير متراكمة على المنشآت والمحال التجارية المتوقفة عن العمل، أو المدمّرة، أو المستولى عليها، في وقت تعذّر فيه على أصحابها الملاحَقين أو المهجّرين مراجعة الدوائر الرسمية لتقديم بيانات التوقف عن العمل. وأدى ذلك إلى صدور آلاف قرارات الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ومنع أصحابها من السفر أو التصرف بممتلكاتهم، ما مثّل عائقاً سياسياً واقتصادياً رئيسياً أمام عودة المهجّرين ورؤوس الأموال الوطنية بعد التغيير السياسي في أواخر عام 2024.