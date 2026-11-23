ذكرت وسائل إعلام ألمانية، اليوم الاثنين، أن أجهزة الاستخبارات، التابعة لدول حلف شمال الأطلسي، خلصت إلى أن روسيا تعتزم إطلاق قمر صناعي مزوّد بسلاح نووي إلى الفضاء، خلال العام الحالي.

وأضاف تقرير أعدّته شبكتا «إن دي آر» و«دبليو دي آر» وصحيفة «زود دويتشه تسايتونج» أن أجهزة استخبارات غربية؛ من بينها جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، والقوات المسلحة الألمانية، تبادلت معلومات استخباراتية تشير إلى أن القمر الصناعي، المسمى «سبوتنيك-إس»، جرى تجميعه قبل عدة سنوات، ويتمركز حالياً في منطقة موسكو.

ولم تردَّ السفارة الروسية في ألمانيا، ولا جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني، ولا مقر حلف شمال الأطلسي في بروكسل، على الفور، على طلبات للتعليق.

طائرات حربية روسية تحلّق فوق الساحة الحمراء خلال عرض يوم النصر في موسكو في 9 مايو 2026 (رويترز)

وفي عام 2024، نفت روسيا مزاعم مسؤولين أميركيين بأن موسكو تُطور سلاحاً قادراً على تدمير أقمار صناعية مُعادية عبر إحداث انفجار نووي في الفضاء.

ويتهم مسؤولون أميركيون روسيا، منذ سنوات، بتطوير سلاح نووي قادر على تدمير شبكات كاملة من الأقمار الصناعية، مثل منظومة «ستارلينك»، التابعة لشركة «سبيس إكس»، والتي تستخدمها القوات الأوكرانية على نطاق واسع.