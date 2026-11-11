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دليلك الشامل إلى نظام «داش» الغذائي

مرونة تطبيقه تمثل أحد أبرز أسرار ديمومة استخدامه وتميّزه

دليلك الشامل إلى نظام «داش» الغذائي
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دليلك الشامل إلى نظام «داش» الغذائي

دليلك الشامل إلى نظام «داش» الغذائي

لا شك أنك سمعت بنظام «داش» الغذائي DASH diet، وهو اختصار لعبارة «النهج الغذائي للحدّ من ارتفاع ضغط الدم» Dietary Approaches to Stop Hypertension. وقد احتل هذا النظام مراتب متقدمة في تصنيفات الأنظمة الغذائية الصحية لسنوات طويلة، غالباً جنباً إلى جنب مع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي الشهير.

نظام غذائي علمي للحد من ارتفاع ضغط الدم

غير أنه خلافاً لكثير من أنظمة التغذية المعروفة، لم يولد «داش» من كتاب حقق مبيعات هائلة، ولم تُشهره شخصية معروفة، وإنما طوره علماء بهدف تحسين صحة المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويحمل في رصيده سجلاً حافلاً من النجاحات الموثقة.

وتقول الدكتورة ديردر توبياس، أستاذة التغذية المساعدة في كلية الصحة العامة «تي إتش تشان» بجامعة هارفارد: إن نظام «داش» الغذائي يندرج ضمن الأنماط الغذائية التي ترتبط باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة. وتُضيف أن المرونة تمثل أحد أبرز أسرار ديمومة هذا النظام وتميزه. وتقول: «كثير من الأنظمة الغذائية تُخفق؛ لأنها ببساطة شديدة الصرامة ويصعب الالتزام بها. أما نظام (داش)، فمرن للغاية وغير مقيد إلى حد كبير؛ وهو ما قد يجعل الاستمرار عليه أيسر على المدى البعيد».

ما هو نظام «داش» الغذائي؟

أُنشئ نظام «داش» الغذائي لمكافحة ضغط الدم المرتفع في أوائل تسعينات القرن الماضي؛ بهدف مساعدة الأفراد على خفض ضغط الدم عبر تناول أطعمة شهية ومتاحة بسهولة. وقد أسفرت إحدى التجارب السريرية الكبرى عن نتائج مذهلة؛ إذ سجل المشاركون الذين اتبعوا الخطة الغذائية لنظام «داش» انخفاضاً ملحوظاً في مستويات ضغط الدم، وهي نتائج تضاهي في بعض الحالات المفعول الناجم عن تناول أدوية خفض ضغط الدم.

48 % من الأميركيين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ويكتسب هذا الكشف أهمية بالغة؛ فوفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، يعاني نحو نصف الأميركيين (48 في المائة) ارتفاع ضغط الدم؛ ما يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية، والنوبات القلبية، والفشل الكلوي.

فوائد للحد من مخاطر السكري وسرطان القولون

بيد أن فوائد نظام «داش» الغذائي تتجاوز مجرد السيطرة على ضغط الدم؛ إذ ربطت أبحاث حديثة بين اتباع هذا النهج الغذائي وانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وفشل القلب، فضلاً عن الحد من مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وسرطان القولون والمستقيم، والتدهور المعرفي. ورغم أنه لم يُصمم في الأصل كبرنامج لإنقاص الوزن، فإن الدراسات تشير إلى أن الكثيرين يجدون سهولة أكبر في التحكم بأوزانهم عند التزامهم بنظام «داش».

كيف يعمل نظام «داش» الغذائي على خفض ضغط الدم؟

يعتمد نظام «داش» الغذائي على نهج متعدد المحاور للسيطرة على ضغط الدم، يستهدف من خلاله عوامل رئيسية عدة في آن واحد:

- الحدّ من الصوديوم: يؤدي تقليل الصوديوم إلى تخفيض حجم السوائل في مجرى الدم؛ ما يساعد على تخفيف الضغط الواقع على جدران الأوعية الدموية. وتحدد خطة «داش» القياسية الكمية القصوى للصوديوم بـ2300 ملليغرام يومياً — وهو المقدار الموجود في ملعقة صغيرة من ملح الطعام — في حين تحدد الكمية منخفضة الصوديوم المقدار بـ1500 ملليغرام. (وعلى سبيل المقارنة، يستهلك أغلب الأميركيين نحو 3300 ملليغرام يومياً).

- الوفرة في الخضراوات والفواكه: تمتاز المحاصيل الزراعية بغناها الطبيعي بالبوتاسيوم والمغنيسيوم — وهما معدنان يساعدان على إرخاء الأوعية الدموية ومحايدة الآثار الناجمة عن الصوديوم والمؤدية لارتفاع ضغط الدم.

- حصص يومية من منتجات الألبان قليلة الدسم: توفر هذه المنتجات عنصر الكالسيوم، الذي يسهم بدوره في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

- الحدّ من تناول الكحوليات: يمكن لتناول الكحوليات بكميات تتجاوز المعدلات المعتدلة أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؛ وتوصي أحدث إرشادات جمعية القلب الأميركية بعدم تجاوز كؤوس مشروبات يومية بحد أقصى كأسين للرجال وكأس واحدة للنساء.

أطعمة نظام «داش» الغذائي: ما الذي ينبغي تناوله؟

ترى الدكتورة توبياس أن أحد أسباب استمرار شعبية نظام «داش» الغذائي يكمن في أنه لا يطالب باستبعاد أي مجموعة غذائية رئيسية؛ إذ «يتيح للأفراد حرية الاختيار والتنويع بين مجموعة واسعة من الخيارات الغذائية — التي يمتاز الكثير منها بكونه ميسورة التكلفة وسهلة المنال».

وتشدد إرشادات نظام «داش» الغذائي على التزود بكميات وفيرة من الخضراوات والفواكه، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، إلى جانب كميات معتدلة من الدهون الصحية

(راجع: «دليل سريع لخطة وجبات نظام «داش» الغذائي A quick guide to the DASH diet meal plan» للاطلاع على التفاصيل).

الأطعمة التي ينبغي الحدّ منها في نظام «داش» الغذائي:

- اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

- منتجات الألبان كاملة الدسم.

- الزيوت الاستوائية (مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل).

- المشروبات المحلاة بالسكر.

- الكحوليات.

وبالطبع، يمكن للنظام الغذائي منخفض الصوديوم أن يستغرق بعض الوقت للتعود عليه، وستبدو الأطعمة بلا نكهة قوية قليلاً في البداية، كما تقول الدكتورة توبياس. وتستدرك قائلة: «لكن الصوديوم يُعدّ من تفضيلات المذاق القابلة للتكيف بدرجة كبيرة... اترك بضعة أسابيع لحاسة التذوق لديك كي تتأقلم، وستصل إلى مرحلة تفضل فيها مستويات الملح المنخفضة».

هل نظام «داش» الغذائي هو الخيار المناسب لك؟

الإجابة المختصرة بالنسبة لمعظم الأشخاص: نعم، على الأرجح. سواء كنت تسعى بفاعلية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، أم كنت تبحث ببساطة عن نهج مدعوم بالأدلة العلمية لتناول طعام أكثر صحة، فإن نظام «داش» يقدم خريطة طريق واضحة ومدروسة بعناية. كما يمتلك مرونة كافية لتلبية أطياف واسعة من الأذواق، والميزانيات، وأنماط الحياة. وتضيف الدكتورة توبياس: «ولست في حاجة إلى شراء كتاب أو الاشتراك في تطبيق محدد؛ فالمعلومات الخاصة بنظام (داش) متاحة مجاناً، وهو قابل للتكيف مع الجميع تقريباً».

دليل سريع لخطة وجبات نظام «داش» الغذائي

وفيما يلي تفصيل للحصص اليومية والأسبوعية الموصى بها لنظام غذائي يعتمد على 2000 سعرة حرارية (*):

* المجموعة الغذائية - الحصص الموصى بها - أمثلة على حجم الحصة

* الحبوب (معظمها من الحبوب الكاملة) - 6-8 حصص يومياً - شريحة واحدة من الخبز؛ أونصة واحدة (نحو 28 غراماً) من حبوب الإفطار الجافة؛ نصف كوب من الحبوب المطبوخة أو المعكرونة

* الخضراوات - 4- 5 حصص يومياً - كوب واحد من الخضراوات الورقية النيئة؛ نصف كوب من الخضروات المطبوخة

* الفواكه - 4 -5 حصص يومياً - ثمرة فاكهة واحدة متوسطة الحجم؛ نصف كوب من الفاكهة الطازجة أو المجمدة أو المعلبة

* منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم (أو بدائلها غير المشتقة من الحليب والمدعمة بالكالسيوم) -

2- 3 حصص يومياً - كوب واحد من الحليب أو الزبادي؛ أونصة ونصف (نحو 42 غراماً) من الجبن

* اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والتوفو - حصتان يوميا - 3 أونصات (نحو 85 غراماً) من اللحوم الخالية من الدهون أو الدواجن أو الأسماك المطبوخة؛ بيضة واحدة؛ 4 أونصات (نحو 113 غراماً) من التوفو

* الدهون والزيوت - 2 -3 حصص يومياً - ملعقة صغيرة من الزيت النباتي؛ ملعقة كبيرة من المايونيز

* المكسرات والبذور والبقوليات - 4 -5 حصص أسبوعياً - أونصة ونصف (نحو 42 غراماً) من المكسرات؛ ملعقتان كبيرتان من البذور أو زبدة المكسرات؛ نصف كوب من البقوليات المطبوخة

* الحلويات والسكريات المضافة - 5 حصص أو أقل أسبوعياً - ملعقة كبيرة من السكر أو الشراب السكري أو العسل؛ نصف كوب من مثلجات الفاكهة.

(*) مقتبس عن المعهد الوطني للقلب والرئة والدم

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة المرأة »- خدمات «تريبيون ميديا»

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الكوليسترول الطبيعي لا يعني أنك بأمان... جسيمان دهنيان قد يكشفان عن خطر النوبة القلبية

تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)
تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)
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الكوليسترول الطبيعي لا يعني أنك بأمان... جسيمان دهنيان قد يكشفان عن خطر النوبة القلبية

تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)
تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد عن أن جسيمَي البروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية (TRL) والبروتين الدهني أ (Lpa) يرتبطان بمسارات التهابية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، حتى لدى الأشخاص الذين ينجحون في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) إلى المعدلات الطبيعية.

والكوليسترول الضار (LDL أو البروتين الدهني منخفض الكثافة) هو نوع من الدهون الشمعية التي يُنتجها الكبد أو تُمتص من الطعام، وعندما ترتفع مستوياته في الدم، فإنه يتراكم على جدران الشرايين ويشكّل لويحات تؤدي إلى تضيقها وتصلبها.

وحلل الباحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بيانات نحو 3000 بروتين في عينات دم أكثر من 35 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني، ونُشرت النتائج في المجلة الأوروبية للقلب.

والبروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية (TRL) تنقل الكوليسترول والدهون الثلاثية معاً، وعندما يتخلص الجسم من الدهون الثلاثية تترك بقايا تترسب داخل جدران الأوعية الدموية.

ويشبه هذا الجزيء الكوليسترول الضار (LDL) لكنه يحمل بروتيناً إضافياً، ويتأثر مستواه بالجينات الوراثية بنسبة تصل إلى 90 في المائة ولا يستجيب غالباً للحمية الغذائية أو أدوية الاستاتين التقليدية.

وكشفت الدراسة عن أن جسيمات (TRL) و(Lpa) تشترك في أنماط بروتينية تجذب الخلايا المناعية إلى بطانة الأوعية الدموية، مما يسبب التهاباً مزمناً وتغيرات هيكلية ترفع احتمالية التجلط مقارنةً بتأثير الكوليسترول الضار المعتاد الذي يتركز في تراكم اللويحات الدهنية.

ماذا تعني هذه النتائج للوقاية الطبية؟

استمرار أهمية خفض الكوليسترول الضار: أكد الباحثون أن خفض مستويات كوليسترول (LDL) يظل حجر الزاوية الأساسي للوقاية من أمراض الشريان التاجي، لكنه لا يغطي جميع مصادر الخطر المتبقية.

فحوصات إضافية لتقييم المخاطر: وأوصت إرشادات الجمعية الأوروبية لتصلب الشرايين بقياس مستوى (Lpa) مرة واحدة على الأقل في العمر لتحديد الخطر الوراثي، كما يساعد تحليل بروتين (ApoB) في حساب العدد الفعلي للجسيمات الضارة في الدم.

وتفتح هذه النتائج الباب لتطوير علاجات موجهة تستهدف المسارات الالتهابية المرتبطة بهذين الجسيمين، حيث لا تزال التحاليل البروتينية الشاملة التي استخدمتها الدراسة في طور البحث العلمي ولم تصبح فحصاً روتينياً بعد.

تأثير الكوليسترول الضار على القلب

تصلب الشرايين التاجية: يتراكم الكوليسترول الضار مكوِّناً لويحات دهنية تضيِّق الشرايين وتُفقدها مرونتها.

الذبحة الصدرية: ينتج ألم الصدر نتيجة لضعف وصول الدم والأكسجين إلى عضلة القلب عبر الشرايين المتضيقة.

النوبات القلبية (الجلطات القلبية): قد تنفجر اللويحات الدهنية لتكوّن جلطة دموية تسد الشريان بالكامل، وتمنع تدفق الدم للقلب.

ضعف عضلة القلب: يحدث نتيجة الجهد المستمر الذي يبذله القلب لضخ الدم عبر الشرايين الضيقة.

اضطراب نظم القلب: قد يتسبب ضعف التروية والخلل في الإشارات الكهربائية في عدم انتظام ضربات القلب.

المعدلات الطبيعية للكوليسترول الضار (LDL)

طبيعي: أقل من 100 ملغم/ديسيلتر.

قريب من الطبيعي: بين 100 إلى 129 ملغم/ديسيلتر.

مرتفع الحد: بين 130 إلى 159 ملغم/ديسيلتر.

مرتفع جداً: فوق 190 ملغم/ديسيلتر.

الأطعمة التي تحتوي على دهون ضارة:

• اللحوم الدهنية والمصنعة: اللحوم الحمراء الغنية بالدهون، وجلد الدجاج، وشحم البقر، بالإضافة إلى اللحوم المصنعة كالنقانق والهوت دوغ.

• الأطعمة المقلية والوجبات السريعة: مثل الدجاج والبطاطس المقلية، والأطعمة التي تُقلى أو تُحضّر في زيوت متكررة الاستخدام أو مهدرجة.

• المخبوزات والحلويات التجارية: مثل الكعك، والبيتزا، والبسكويت، والفطائر التي تُصنع باستخدام السمن الصناعي أو الزيوت المهدرجة.

• منتجات الألبان كاملة الدسم: مثل الزبدة، والسمن الحيواني، والأجبان الصلبة (كالشيدر)، والكريمة، والآيس كريم.

• بعض الزيوت النباتية المشبعة: مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.

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ألزهايمر قد يبدأ خارج الدماغ... اكتشاف جديد يغيّر فهم المرض

مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (بيكسلز)
مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (بيكسلز)
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ألزهايمر قد يبدأ خارج الدماغ... اكتشاف جديد يغيّر فهم المرض

مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (بيكسلز)
مرض ألزهايمر يرتبط عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة (بيكسلز)

يُعرف مرض ألزهايمر أساساً بتأثيراته في الذاكرة والقدرات الذهنية، لكن أبحاثاً جديدة تشير إلى أن بعض أعراضه قد تظهر في مكان غير متوقع، خارج الدماغ، وفقاً لموقع «ساينس ديلي».

فقد اكتشف باحثون في جامعة سنترال فلوريدا (UCF) الأميركية أن الطفرات الجينية المرتبطة بمرض ألزهايمر قد تؤثر في الأعصاب المسؤولة عن التحكم في حركة العضلات، حتى من دون تدخل الدماغ أو الحبل الشوكي. وقد تساعد هذه النتائج في تفسير معاناة بعض المصابين بألزهايمر من تغيرات في المشي أو التوازن أو التنسيق الحركي، قبل وقت طويل من ظهور مشكلات واضحة في الذاكرة.

ويفتح هذا الاكتشاف الباب أمام احتمال أن تكون صعوبات الحركة علامات تحذيرية مبكرة للمرض، كما يشير إلى أن العلاجات التي تركز حصراً على الدماغ قد تغفل اضطرابات مهمة تحدث في أجزاء أخرى من الجسم.

وأُجري البحث بإشراف جيمس هيكمان، الأستاذ بجامعة سنترال فلوريدا، والأستاذة الباحثة شيوفانغ «نادين» غو، بالتعاون مع علماء من شركة «هيسبروس» (Hesperos) المتخصصة في تكنولوجيا الرعاية الصحية. واستخدم الباحثون أنظمة مخبرية طُوّرت اعتماداً على خلايا بشرية، لدراسة تأثير الطفرات الجينية المسببة لمرض ألزهايمر في الحركة.

وقالت غو: «قد تكون الاضطرابات الحركية مؤشراً مبكراً على الإصابة بمرض ألزهايمر. وإذا تمكنا من رصد هذه التغيرات والتدخل في مرحلة مبكرة، فقد يساعد ذلك على تأخير ظهور الأعراض المرتبطة بالجهاز العصبي المركزي».

لماذا قد تظهر أعراض ألزهايمر قبل فقدان الذاكرة؟

يرتبط مرض ألزهايمر عادةً بالتدهور التدريجي للذاكرة، والارتباك، وتراجع القدرات الإدراكية. ومع ذلك، لاحظ الأطباء أن بعض المرضى يعانون من أعراض جسدية، تشمل تغيرات في التوازن والتنسيق الحركي وطريقة المشي، قبل سنوات من ظهور صعوبات إدراكية واضحة.

وأثارت هذه الملاحظات تساؤلاً مهماً: هل تُعد مشكلات الحركة مجرد نتيجة للأضرار التي تلحق بالدماغ، أم أن مرض ألزهايمر قد يؤثر أيضاً بصورة مباشرة في الأعصاب الموجودة في أجزاء أخرى من الجسم؟

وللإجابة عن هذا التساؤل، ركز فريق بحثي من جامعة سنترال فلوريدا على «مرض ألزهايمر العائلي»، وهو شكل وراثي نادر من المرض، يظهر عادةً في سن مبكرة نسبياً، بين 40 و65 عاماً، مقارنة بالشكل الأكثر شيوعاً من ألزهايمر.

وكشفت التجارب أن الخلايا العصبية الحركية التي تحمل طفرات جينية مرتبطة بألزهايمر العائلي يمكن أن تتسبب في اضطراب الروابط المسؤولة عن التحكم في العضلات، حتى في ظل الغياب التام للدماغ والحبل الشوكي عن النظام التجريبي.

والخلايا العصبية الحركية هي خلايا عصبية متخصصة تتولى نقل الإشارات إلى العضلات، لتوجيهها إلى الانقباض وإحداث الحركة. وتشير النتائج الجديدة إلى أن الطفرات المسببة لمرض ألزهايمر قد تعطل هذه العملية بصورة مباشرة، بدلاً من أن يقتصر تأثيرها في الحركة على الأضرار التي تلحق بالدماغ.

وقال هيكمان: «هذه هي المرة الأولى التي يثبت فيها أن الاضطرابات في الجهاز العصبي المحيطي يمكن أن تنشأ مباشرة عن هذه الطفرات. وهذا يعني أن الأدوية التي تستهدف الدماغ قد لا تعالج المشكلات الموجودة في بقية أجزاء الجسم».

ويشمل الجهاز العصبي المحيطي الأعصاب الموجودة خارج الدماغ والحبل الشوكي، والتي تتولى نقل الإشارات بين الجهاز العصبي المركزي ومختلف أجزاء الجسم، بما يساعد على تنظيم الحركة والإحساس وغيرها من الوظائف الحيوية.

وأشارت غو أيضاً إلى أن الحفاظ على القدرة على الحركة قد يوفر فوائد تتجاوز الصحة البدنية؛ إذ يرتبط الانتظام في ممارسة النشاط البدني بتحسن القدرات الإدراكية، مما يعني أن حماية الوظائف الحركية قد تسهم بدورها في دعم صحة الدماغ.

تشير النتائج إلى مسار جديد قد يكون مهماً في أبحاث مرض ألزهايمر، وهو تجاوز التركيز على الذاكرة والأعراض الإدراكية الأخرى عند دراسة هذا المرض.

وإذا أكدت الدراسات المستقبلية إمكانية رصد تغيرات في الوظائف الحركية في مرحلة مبكرة لدى بعض المرضى، فقد تساهم اختبارات المشي، أو التنسيق الحركي، أو النشاط العصبي العضلي في الكشف عن التغيرات المرتبطة بالمرض قبل ظهور أعراض عصبية أكثر وضوحاً.

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دليلك الشامل إلى نظام «داش» الغذائي

دليلك الشامل إلى نظام «داش» الغذائي
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دليلك الشامل إلى نظام «داش» الغذائي

دليلك الشامل إلى نظام «داش» الغذائي

لا شك أنك سمعت بنظام «داش» الغذائي DASH diet، وهو اختصار لعبارة «النهج الغذائي للحدّ من ارتفاع ضغط الدم» Dietary Approaches to Stop Hypertension. وقد احتل هذا النظام مراتب متقدمة في تصنيفات الأنظمة الغذائية الصحية لسنوات طويلة، غالباً جنباً إلى جنب مع نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي الشهير.

نظام غذائي علمي للحد من ارتفاع ضغط الدم

غير أنه خلافاً لكثير من أنظمة التغذية المعروفة، لم يولد «داش» من كتاب حقق مبيعات هائلة، ولم تُشهره شخصية معروفة، وإنما طوره علماء بهدف تحسين صحة المصابين بارتفاع ضغط الدم، ويحمل في رصيده سجلاً حافلاً من النجاحات الموثقة.

وتقول الدكتورة ديردر توبياس، أستاذة التغذية المساعدة في كلية الصحة العامة «تي إتش تشان» بجامعة هارفارد: إن نظام «داش» الغذائي يندرج ضمن الأنماط الغذائية التي ترتبط باستمرار بانخفاض خطر الإصابة بأمراض مزمنة عديدة. وتُضيف أن المرونة تمثل أحد أبرز أسرار ديمومة هذا النظام وتميزه. وتقول: «كثير من الأنظمة الغذائية تُخفق؛ لأنها ببساطة شديدة الصرامة ويصعب الالتزام بها. أما نظام (داش)، فمرن للغاية وغير مقيد إلى حد كبير؛ وهو ما قد يجعل الاستمرار عليه أيسر على المدى البعيد».

ما هو نظام «داش» الغذائي؟

أُنشئ نظام «داش» الغذائي لمكافحة ضغط الدم المرتفع في أوائل تسعينات القرن الماضي؛ بهدف مساعدة الأفراد على خفض ضغط الدم عبر تناول أطعمة شهية ومتاحة بسهولة. وقد أسفرت إحدى التجارب السريرية الكبرى عن نتائج مذهلة؛ إذ سجل المشاركون الذين اتبعوا الخطة الغذائية لنظام «داش» انخفاضاً ملحوظاً في مستويات ضغط الدم، وهي نتائج تضاهي في بعض الحالات المفعول الناجم عن تناول أدوية خفض ضغط الدم.

48 % من الأميركيين يعانون ارتفاع ضغط الدم

ويكتسب هذا الكشف أهمية بالغة؛ فوفقاً لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، يعاني نحو نصف الأميركيين (48 في المائة) ارتفاع ضغط الدم؛ ما يزيد من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية، والنوبات القلبية، والفشل الكلوي.

فوائد للحد من مخاطر السكري وسرطان القولون

بيد أن فوائد نظام «داش» الغذائي تتجاوز مجرد السيطرة على ضغط الدم؛ إذ ربطت أبحاث حديثة بين اتباع هذا النهج الغذائي وانخفاض احتمالات الإصابة بأمراض القلب، والسكتات الدماغية، وفشل القلب، فضلاً عن الحد من مخاطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وسرطان القولون والمستقيم، والتدهور المعرفي. ورغم أنه لم يُصمم في الأصل كبرنامج لإنقاص الوزن، فإن الدراسات تشير إلى أن الكثيرين يجدون سهولة أكبر في التحكم بأوزانهم عند التزامهم بنظام «داش».

كيف يعمل نظام «داش» الغذائي على خفض ضغط الدم؟

يعتمد نظام «داش» الغذائي على نهج متعدد المحاور للسيطرة على ضغط الدم، يستهدف من خلاله عوامل رئيسية عدة في آن واحد:

- الحدّ من الصوديوم: يؤدي تقليل الصوديوم إلى تخفيض حجم السوائل في مجرى الدم؛ ما يساعد على تخفيف الضغط الواقع على جدران الأوعية الدموية. وتحدد خطة «داش» القياسية الكمية القصوى للصوديوم بـ2300 ملليغرام يومياً — وهو المقدار الموجود في ملعقة صغيرة من ملح الطعام — في حين تحدد الكمية منخفضة الصوديوم المقدار بـ1500 ملليغرام. (وعلى سبيل المقارنة، يستهلك أغلب الأميركيين نحو 3300 ملليغرام يومياً).

- الوفرة في الخضراوات والفواكه: تمتاز المحاصيل الزراعية بغناها الطبيعي بالبوتاسيوم والمغنيسيوم — وهما معدنان يساعدان على إرخاء الأوعية الدموية ومحايدة الآثار الناجمة عن الصوديوم والمؤدية لارتفاع ضغط الدم.

- حصص يومية من منتجات الألبان قليلة الدسم: توفر هذه المنتجات عنصر الكالسيوم، الذي يسهم بدوره في الحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

- الحدّ من تناول الكحوليات: يمكن لتناول الكحوليات بكميات تتجاوز المعدلات المعتدلة أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم؛ وتوصي أحدث إرشادات جمعية القلب الأميركية بعدم تجاوز كؤوس مشروبات يومية بحد أقصى كأسين للرجال وكأس واحدة للنساء.

أطعمة نظام «داش» الغذائي: ما الذي ينبغي تناوله؟

ترى الدكتورة توبياس أن أحد أسباب استمرار شعبية نظام «داش» الغذائي يكمن في أنه لا يطالب باستبعاد أي مجموعة غذائية رئيسية؛ إذ «يتيح للأفراد حرية الاختيار والتنويع بين مجموعة واسعة من الخيارات الغذائية — التي يمتاز الكثير منها بكونه ميسورة التكلفة وسهلة المنال».

وتشدد إرشادات نظام «داش» الغذائي على التزود بكميات وفيرة من الخضراوات والفواكه، والحبوب الكاملة، والبروتينات الخالية من الدهون، ومنتجات الألبان قليلة الدسم، إلى جانب كميات معتدلة من الدهون الصحية

(راجع: «دليل سريع لخطة وجبات نظام «داش» الغذائي A quick guide to the DASH diet meal plan» للاطلاع على التفاصيل).

الأطعمة التي ينبغي الحدّ منها في نظام «داش» الغذائي:

- اللحوم الحمراء واللحوم المصنعة.

- منتجات الألبان كاملة الدسم.

- الزيوت الاستوائية (مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل).

- المشروبات المحلاة بالسكر.

- الكحوليات.

وبالطبع، يمكن للنظام الغذائي منخفض الصوديوم أن يستغرق بعض الوقت للتعود عليه، وستبدو الأطعمة بلا نكهة قوية قليلاً في البداية، كما تقول الدكتورة توبياس. وتستدرك قائلة: «لكن الصوديوم يُعدّ من تفضيلات المذاق القابلة للتكيف بدرجة كبيرة... اترك بضعة أسابيع لحاسة التذوق لديك كي تتأقلم، وستصل إلى مرحلة تفضل فيها مستويات الملح المنخفضة».

هل نظام «داش» الغذائي هو الخيار المناسب لك؟

الإجابة المختصرة بالنسبة لمعظم الأشخاص: نعم، على الأرجح. سواء كنت تسعى بفاعلية للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، أم كنت تبحث ببساطة عن نهج مدعوم بالأدلة العلمية لتناول طعام أكثر صحة، فإن نظام «داش» يقدم خريطة طريق واضحة ومدروسة بعناية. كما يمتلك مرونة كافية لتلبية أطياف واسعة من الأذواق، والميزانيات، وأنماط الحياة. وتضيف الدكتورة توبياس: «ولست في حاجة إلى شراء كتاب أو الاشتراك في تطبيق محدد؛ فالمعلومات الخاصة بنظام (داش) متاحة مجاناً، وهو قابل للتكيف مع الجميع تقريباً».

دليل سريع لخطة وجبات نظام «داش» الغذائي

وفيما يلي تفصيل للحصص اليومية والأسبوعية الموصى بها لنظام غذائي يعتمد على 2000 سعرة حرارية (*):

* المجموعة الغذائية - الحصص الموصى بها - أمثلة على حجم الحصة

* الحبوب (معظمها من الحبوب الكاملة) - 6-8 حصص يومياً - شريحة واحدة من الخبز؛ أونصة واحدة (نحو 28 غراماً) من حبوب الإفطار الجافة؛ نصف كوب من الحبوب المطبوخة أو المعكرونة

* الخضراوات - 4- 5 حصص يومياً - كوب واحد من الخضراوات الورقية النيئة؛ نصف كوب من الخضروات المطبوخة

* الفواكه - 4 -5 حصص يومياً - ثمرة فاكهة واحدة متوسطة الحجم؛ نصف كوب من الفاكهة الطازجة أو المجمدة أو المعلبة

* منتجات الألبان قليلة الدسم أو خالية الدسم (أو بدائلها غير المشتقة من الحليب والمدعمة بالكالسيوم) -

2- 3 حصص يومياً - كوب واحد من الحليب أو الزبادي؛ أونصة ونصف (نحو 42 غراماً) من الجبن

* اللحوم والدواجن والأسماك والبيض والتوفو - حصتان يوميا - 3 أونصات (نحو 85 غراماً) من اللحوم الخالية من الدهون أو الدواجن أو الأسماك المطبوخة؛ بيضة واحدة؛ 4 أونصات (نحو 113 غراماً) من التوفو

* الدهون والزيوت - 2 -3 حصص يومياً - ملعقة صغيرة من الزيت النباتي؛ ملعقة كبيرة من المايونيز

* المكسرات والبذور والبقوليات - 4 -5 حصص أسبوعياً - أونصة ونصف (نحو 42 غراماً) من المكسرات؛ ملعقتان كبيرتان من البذور أو زبدة المكسرات؛ نصف كوب من البقوليات المطبوخة

* الحلويات والسكريات المضافة - 5 حصص أو أقل أسبوعياً - ملعقة كبيرة من السكر أو الشراب السكري أو العسل؛ نصف كوب من مثلجات الفاكهة.

(*) مقتبس عن المعهد الوطني للقلب والرئة والدم

* رسالة هارفارد «مراقبة صحة المرأة »- خدمات «تريبيون ميديا»

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