العصابات المسلحة توسع نشاطاتها غرب «الخط الأصفر» وتقتل نشطاء من «حماس» و«الجهاد» في غزة

تُظهر تحركات العصابات المسلحة غرب «الخط الأصفر» (المناطق الواقعة تحت سيطرة حركة «حماس») تنسيقاً متكاملاً ما بين قيادات تلك العصابات، ضمن مخطط إسرائيلي يهدف -كما يتضح من معالمه- إلى إحداث حالة من الفوضى وإجبار مزيد من الفلسطينيين على إخلاء مناطق جديدة، بهدف توسيع سيطرة الجيش الإسرائيلي على مناطق أكثر في قطاع غزة.

وعلى مدار أيام عدة، نُفِّذت من خان يونس جنوباً، مروراً بالمنطقة الوسطى ووصولاً لمدينة غزة، سلسلة من العمليات للعصابات المسلحة تمثلت في اقتحام مناطق تقع غرب «الخط الأصفر»، في وقت تعزز إسرائيل فيه قبضتها على المناطق الواقعة شرقه.

مظاهر الدمار في غزة كما تبدو في لقطة مأخوذة من داخل حدود «الخط الأصفر» في حي الشجاعية بالجانب الشرقي من مدينة غزة 5 نوفمبر 2025 (رويترز)

اشتباكات مباشرة

وخلال يومَي الخميس والجمعة، قُتل ناشطان، أحدهما من «حماس» والآخر من «الجهاد الإسلامي»، في حدثين منفصلين بعدما تسللت العصابات المسلحة للمناطق الواقعة غرب «الخط الأصفر»، في مخيم البريج وسط قطاع غزة، وغربي حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وحسب مصدر ميداني تحدث لـ«الشرق الأوسط»، فإن ما لا يقل عن 30 مسلحاً من العصابة المسلحة التي يقودها رامي حلس -وهو ضابط أمن فلسطيني سابق- وصلوا فجر الجمعة لمنازل عدة متضررة تقطن بها عائلات عدة، وطلبوا من سكانها الخروج منها، إلا أن بعض العائلات رفضت، وعند وصولهم إلى منزل يعود لعائلة ناشط في «الجهاد الإسلامي» بادر بإطلاق النار عليهم، ووقع اشتباك استمر أكثر من 30 دقيقة قبل أن يُقتل ذلك الناشط. وأشار المصدر إلى مقتل وإصابة كثير من أفراد تلك العصابة التي انسحبت تحت غطاء جوي إسرائيلي.

وتطلق «عصابة حلس» -كما تُعرف لدى سكان غزة- على نفسها اسم «قوات الدفاع الشعبي»، وتتمركز في أحياء شرق مدينة غزة.

وبيَّن المصدر أن الحدث وقع على بعد عشرات الأمتار من «الخط الأصفر» بحي التفاح شرقي مدينة غزة؛ مشيراً إلى أن أفراد العصابات المسلحة هددوا أكرم حسنين بقتل عائلته، حينما طالبوه بالخروج لاعتقاله، قبل أن يشتبك معهم وهو يتنقل من منزله إلى منازل أخرى مجاورة كانت خالية، حتى قُتل.

أفراد من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» خلال تسليم رهينة أميركي- إسرائيلي بخان يونس في فبراير 2025 (رويترز)

وأكدت «سرايا القدس» الجناح المسلح لحركة «الجهاد الإسلامي» في بيان لها، أن حسنين من عناصرها، وقُتل بعد أن اشتبك من المسافة صفر مع عناصر العصابات المسلحة التي تدخَّل الجيش الإسرائيلي لإنقاذ أفرادها، بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفجر الخميس، تسللت قوة أخرى من عصابة مسلحة يقودها ضابط الأمن الفلسطيني المتقاعد شوقي أبو نصيرة، إلى مخيم البريج وسط قطاع غزة، واشتبكت مع الناشط في «كتائب القسام» الجناح المسلح لحركة «حماس»، حسن خريس، الذي قُتل بعدما بادر بإطلاق النار وإلقاء قنابل تجاه أفراد تلك العصابة، بعدما اقتحموا مدرسة من بين 3 مدارس بالمنطقة تم تحويلها إلى مراكز إيواء لكن لا يوجد فيها سوى عدد محدود جداً من العائلات التي أخلتها لاحقاً بسبب الهجوم.

تكثيف الهجمات

ولوحظ أن العصابة التي تُطلق على نفسها «قوات الوطن الحر» قد كثَّفت في الأيام الماضية من هجماتها في مناطق وسط قطاع غزة، ونفَّذت عمليات مماثلة شرق قرية المصدر ومخيم المغازي، ووثقت ذلك -ومنها الاشتباكات في البريج- عبر مقاطع فيديو بثتها عبر صفحتها في «فيسبوك».

عنصر من «كتائب القسام» التابعة لـ«حماس» يقف وسط الركام في شرق قطاع غزة (أرشيفية- إ.ب.أ)

ونفى شوقي أبو نصيرة في مقطع فيديو أن تكون قواته قد انسحبت من المنطقة، وإنما هي من بادرت بالهجوم الذي استمر ساعات قبل أن تنسحب من تلقاء نفسها، بينما ذكر بيان لقوة «رادع» التابعة لأمن «حماس» أنه تم إفشال مخطط لاختطاف أكد كوادر الفصائل الفلسطينية، مشيرة إلى أن خريس قُتل برصاص قناص إسرائيلي، بينما وقع قتلى وجرحى في صفوف عناصر العصابة المسلحة.

وخلال ظهر السبت، تقدمت عصابة أبو نصيرة إلى منطقة دوار أبو ناموس، شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة، في عمل عسكري جديد لها، لم تتضح معالمه ونتائجه حتى إعداد هذا التقرير.

قتلى وجرحى

وعلى الصعيد الميداني، قتلت طائرة مُسيَّرة إسرائيلية، ظهر السبت، فلسطينيَّين في غارة استهدفتهما في منطقة دوار أبو شرخ غرب مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، بينما أصيب 3 فلسطينيين في إطلاق نار وقصف مدفعي طال مناطق عدة من القطاع.

عناصر من «كتائب القسام» التابعة لحركة «حماس» (أرشيفية- رويترز)

وقُتل يوم الجمعة 4 فلسطينيين، منهم 3 بينهم رجل وطفله، في قصف طال أبراج القسطل شرق دير البلح وسط قطاع غزة.

وقتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 1645 فلسطينياً منذ إعلان وقف إطلاق النار، في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) 2025.

وخلال ظهر السبت، أقدمت طائرات مُسيَّرة إسرائيلية على إلقاء عدد كبير من الصناديق المتفجرة في منطقة مستشفى «دار السلام» المدمَّر، شرق خان يونس.

وخلال يوم الجمعة، كثَّفت القوات الإسرائيلية من إلقاء عدد كبير جداً من صناديق مماثلة على ما تبقى من منازل وخيام في مناطق شرق حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، ما تسبب في نزوح عائلات أخرى إلى مناطق تقع غرب الحي والمدينة بحثاً عن الأمان.

وتبع ذلك تنفيذ تلك القوات، فجر السبت، عمليات نسف كبيرة جداً في المنطقة، وسط قصف مدفعي لم يتوقف طوال ساعات الليل، ما تسبب في تدمير ما تبقى من منازل كانت بالأساس متضررة نتيجة عمليات قصف ونسف سابقة خلال الحرب.