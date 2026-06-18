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صحتك

اكتشف أسباب الصداع المتكرر في فصل الصيف

تُعزى أسباب الصداع الصيفي في المقام الأول إلى الجفاف والإجهاد الحراري وأشعة الشمس الساطعة (بيكساباي)
تُعزى أسباب الصداع الصيفي في المقام الأول إلى الجفاف والإجهاد الحراري وأشعة الشمس الساطعة (بيكساباي)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

اكتشف أسباب الصداع المتكرر في فصل الصيف

تُعزى أسباب الصداع الصيفي في المقام الأول إلى الجفاف والإجهاد الحراري وأشعة الشمس الساطعة (بيكساباي)
تُعزى أسباب الصداع الصيفي في المقام الأول إلى الجفاف والإجهاد الحراري وأشعة الشمس الساطعة (بيكساباي)

غالباً ما يكون الصيف وقتاً للاسترخاء، والاستمتاع بأشعة الشمس، وممارسة الأنشطة الخارجية. مع ذلك، بالنسبة للكثيرين، قد يعني أيضاً التعامل مع الصداع المتكرر الذي يبدو أنه ناجم عن الحرارة الشديدة. إذا وجدت نفسك تتناول مسكنات الألم بكثرة خلال الأشهر الدافئة، فأنت لست وحدك. ولكن ما السبب تحديداً وراء هذا الصداع المزعج في الصيف؟

وتُعزى أسباب الصداع الصيفي في المقام الأول إلى الجفاف، والإجهاد الحراري، وأشعة الشمس الساطعة، والتغيرات السريعة في درجات الحرارة. فارتفاع درجات الحرارة يُسبب التعرق المفرط، مما يُؤدي إلى استنزاف سوائل الجسم وعناصره الأساسية. ومن المُسببات الشائعة الأخرى الصدمات الكهربائية الناتجة عن مكيفات الهواء والحساسية الموسمية، وفيما يلى نستعرض تلك المسببات للصداع فى الصيف كما ذكرتها موقع مستشفى «لوكمانيا» في الهند.

الحرارة والجفاف

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يفقد الجسم السوائل بسرعة أكبر عن طريق التعرق. يُعدّ الجفاف أحد الأسباب الرئيسية للصداع، وهو شائع بشكل خاص في الأشهر الدافئة عندما نهمل شرب الماء. يُقلّل الجفاف من تدفق الدم إلى الدماغ، مما يُسبب انقباض الأوعية الدموية، وبالتالي الشعور بالألم.

نصيحة: اشرب الكثير من الماء على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب جسمك. تذكر أن الشعور بالعطش ليس دائماً مؤشراً على الجفاف، لذا حاول الشرب قبل أن تشعر بالعطش.

التعرض لأشعة الشمس والصداع النصفي

بالنسبة للأشخاص المعرضين للصداع النصفي، قد يكون ضوء الشمس الساطع عاملاً رئيسياً في حدوثه. التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس المباشرة قد يُسبب إجهاداً للعينين، واضطراباً في الساعة البيولوجية، ونوبات من الصداع النصفي. قد يؤدي وهج الشمس أو شدة الأشعة فوق البنفسجية إلى زيادة الحساسية، مما يُسبب نوبات صداع حادة.

نصيحة: احمِ عينيك بارتداء نظارات شمسية مزودة بحماية من الأشعة فوق البنفسجية وقبعة واسعة الحواف. إذا كنت تعاني من حساسية للضوء، فابحث عن الظل كلما أمكن، وتجنب التعرض المباشر لأشعة شمس الظهيرة.

تقلبات درجات الحرارة وضغط الجيوب الأنفية

في أجزاء كثيرة من العالم، يجلب فصل الصيف تغيرات ملحوظة في درجات الحرارة. قد تؤثر هذه التقلبات على الجيوب الأنفية، مُسببةً احتقاناً وصداعاً. يُمكن أن يجعل الطقس الحار والرطب الجيوب الأنفية أكثر عرضةً لتغيرات الضغط، بينما يُمكن أن يُؤدي تكييف الهواء إلى جفاف المجاري التنفسية وزيادة الشعور بعدم الراحة.

نصيحة: استخدم جهاز ترطيب الهواء في الغرف المُكيفة للحفاظ على رطوبة الهواء وتقليل تهيج الجيوب الأنفية. يُمكنك أيضاً استخدام بخاخات الأنف الملحية أو الكمادات الدافئة لتخفيف الضغط.

مسببات الحساسية وحبوب اللقاح

يُعد فصل الصيف موسماً رئيسياً للحساسية، وقد يُؤدي التعرض لمسببات الحساسية مثل حبوب اللقاح إلى الإصابة بالصداع. مع تفتح الأزهار وإطلاق الأشجار لحبوب اللقاح، قد يعاني المصابون بحمى القش أو غيرها من أنواع الحساسية من الصداع كأثر جانبي لردود أفعالهم التحسسية. غالباً ما يترافق هذا الصداع مع أعراض أخرى، مثل سيلان الأنف أو حكة العينين.

نصيحة: أبقِ النوافذ مغلقة خلال فترات ارتفاع نسبة حبوب اللقاح، وتناول مضادات الهيستامين حسب وصفة الطبيب. كما يُساعد تنظيف المنزل بانتظام واستخدام أجهزة تنقية الهواء على تقليل تراكم مسببات الحساسية.

اضطرابات النوم: ليالٍ حارة، نوم مضطرب

مع ارتفاع درجات الحرارة، يُعاني الكثيرون من صعوبة الحصول على نوم هانئ. فالطقس الحار والرطب قد يُسبب عدم الراحة أثناء النوم، مما يؤدي إلى اضطراب أنماط النوم. وقد يُؤدي نقص النوم، أو رداءة جودته، إلى الصداع في اليوم التالي، خصوصاً لمن يُعانون أصلاً من صداع التوتر أو الشقيقة.

نصيحة: استثمر في أغطية سرير تسمح بمرور الهواء وتمتص الرطوبة للحفاظ على برودة جسمك، كذلك اجعل غرفة نومك بيئة مُلائمة للنوم من خلال جعلها مظلمة وباردة وهادئة لتشجيع النوم المريح.

تغييرات في النظام الغذائي وتناول الكافيين

خلال فصل الصيف، يميل الناس إلى ممارسة الأنشطة الخارجية مثل حفلات الشواء أو النزهات الشاطئية، حيث تتوفر المأكولات والمشروبات بكثرة. مع ذلك، قد تُسبب التغييرات المفاجئة في النظام الغذائي أو زيادة استهلاك الكافيين الصداع. فقد يُسبب الإفراط في تناول الكافيين صداعاً انسحابياً عند تقليل استهلاكه.

نصيحة: حاول اتباع نظام غذائي متوازن وتجنب الإفراط في تناول الكافيين. راقب تأثير هذه التغييرات عليك، وعدّل روتينك حسب الحاجة.

النشاط البدني والإجهاد المفرط

مع طول ساعات النهار وكثرة فرص ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق، يميل الكثيرون إلى إجهاد أنفسهم خلال أشهر الصيف. سواءً أكان ذلك المشي لمسافات طويلة، أو الجري، أو ممارسة الرياضة، فإن النشاط البدني في الطقس الحار قد يؤدي إلى صداع التوتر أو الصداع الناتج عن الإجهاد الحراري. كما أن ارتفاع درجة الحرارة والتعرق قد يُرهقان الجسم ويُسببان أعراض الصداع.

نصيحة: خفف من مجهودك وخذ فترات راحة متكررة لتجنب الإجهاد المفرط. اشرب الماء بانتظام، وارتدِ ملابس خفيفة، وتجنب الأنشطة المجهدة خلال أشد ساعات اليوم حرارة.

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صحتك

قبل الإفطار أم بعده... متى تشرب قهوتك الصباحية؟

توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد على الشخص وعلى حالته الصحية (أ.ب)
توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد على الشخص وعلى حالته الصحية (أ.ب)
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

قبل الإفطار أم بعده... متى تشرب قهوتك الصباحية؟

توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد على الشخص وعلى حالته الصحية (أ.ب)
توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد على الشخص وعلى حالته الصحية (أ.ب)

تُعد القهوة جزءاً أساسياً من الروتين الصباحي لملايين الأشخاص حول العالم، لكن الجدل لا يزال قائماً حول التوقيت الأفضل لتناولها، فبينما يفضّل البعض احتساءها فور الاستيقاظ على معدة فارغة للحصول على دفعة سريعة من النشاط، يرى آخرون أن تناولها بعد الإفطار أكثر فائدة للصحة.

في هذا السياق، أشار موقع «فيري ويل هيلث» العلمي إلى أن التوقيت الأفضل لشرب القهوة الصباحية يعتمد إلى حد كبير على طبيعة الجسم والحالة الصحية لكل شخص.

القهوة قبل الإفطار: الإيجابيات والسلبيات

فوائد شرب القهوة قبل الإفطار

تشمل الفوائد المحتملة لشرب القهوة قبل الإفطار على معدة فارغة ما يلي:

* تأثير مُعزِّز للكافيين: نظراً إلى عدم وجود طعام في المعدة، يكون مفعول الكافيين في فنجانك أسرع.

* دعم الأداء الرياضي: قد يُساعد شرب القهوة فور الاستيقاظ على تحسين أدائك الرياضي إذا كنت تمارس التمارين في الساعات الأولى من الصباح.

* امتصاص أسرع لمضادات الأكسدة والمركبات المفيدة: يمتص الجهاز الهضمي القهوة وعناصرها الغذائية المفيدة، مثل مضادات الأكسدة، بشكل أسرع على معدة فارغة.

السلبيات المحتملة

* مشكلات في مستوى السكر في الدم: قد يؤدي تناول القهوة قبل الإفطار إلى صعوبة التحكم في مستوى السكر في الدم، نظراً إلى تأثير الكافيين على هذا الأمر.

* تأثيرها على بعض الأدوية: قد يتداخل تناول القهوة على معدة فارغة مع امتصاص بعض الأدوية التي يتم تناولها صباحاً، مثل أدوية الغدة الدرقية وضغط الدم.

* تأثيرات على الجهاز الهضمي: إذا كنت تعاني من متلازمة القولون العصبي، فقد يؤثر شرب القهوة على أعراضك، خصوصاً عند شربها على معدة فارغة.

القهوة بعد الإفطار: الإيجابيات والسلبيات

فوائد شرب القهوة بعد الإفطار

يرى الخبراء أن شرب القهوة بعد تناول وجبة الإفطار يحمل عدة فوائد صحية، أبرزها:

* تقليل التأثير المحتمل للكافيين على مستويات السكر في الدم.

* دعم عملية الهضم بشكل أفضل.

سلبيات محتملة

* تأخر الشعور بالنشاط والتركيز الذي يبحث عنه كثيرون فور الاستيقاظ.

* مشكلات محتملة في توقيت النوم: اعتماداً على وقت تناولك للطعام، قد يؤثر تأجيل شرب القهوة إلى ما بعد الإفطار على نومك في المساء.

من ثم، فإن توقيت شرب القهوة الصباحية يعتمد عليك وعلى حالتك الصحية، فإذا كنت تستمتع بتناولها فور الاستيقاظ ولا تعاني من اضطرابات هضمية أو مشكلات في التحكم بمستويات السكر في الدم، فلا حاجة لتغيير عادتك. أما إذا كانت القهوة على معدة فارغة تسبب لك انزعاجاً أو تؤثر على حالتك الصحية، فقد يكون تناولها بعد الإفطار الخيار الأفضل.

ويؤكد الخبراء أن الأهم من توقيت شرب القهوة هو الاعتدال في استهلاكها وتجنب الإفراط في إضافة السكر أو المكونات عالية السعرات الحرارية.

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صحتك

ما أضرار شرب القهوة قبل الإفطار؟

قد يسبب تناول القهوة على معدة فارغة حدوث اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص (بيكساباي)
قد يسبب تناول القهوة على معدة فارغة حدوث اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص (بيكساباي)
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة : «الشرق الأوسط»
TT

ما أضرار شرب القهوة قبل الإفطار؟

قد يسبب تناول القهوة على معدة فارغة حدوث اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص (بيكساباي)
قد يسبب تناول القهوة على معدة فارغة حدوث اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص (بيكساباي)

بالنسبة لكثيرين منا، لا يبدأ اليوم إلا بعد تناول فنجان القهوة الأول. فهي تُشعرنا بالراحة والنشاط، وتُعدّ من أكثر المشروبات استهلاكاً في العالم.

ويشدد تقرير نُشر، الأربعاء، على موقع «فيري وويل هيلث» على أنه إذا كنت تتحمل القهوة جيداً وتستمتع بها فور استيقاظك قبل تناول الطعام، فلا داعي لتغيير روتينك. أما إذا كانت تُسبب لك اضطراباً في المعدة أو تؤثر على مستوى السكر في الدم، فقد يكون شربها بعد الإفطار خياراً أفضل.

واستعرض التقرير السلبيات المحتملة لشرب القهوة على معدة فارغة. وأفاد بأن تناول القهوة قبل الإفطار قد يؤدي إلى صعوبة في ضبط مستوى السكر في الدم، نظراً إلى تأثيرات الكافيين.

وأضاف التقرير أن «القهوة قد تتداخل مع بعض الأدوية التي قد تتناولها عند الاستيقاظ. وعلى الرغم من أن قهوة الصباح قد تبدو غير ضارة، فإنها قد تتفاعل، وفق نتائج عديد من الدراسات، مع بعض الأدوية بطرق تُقلل من فاعليتها، أو تزيد من خطر الآثار الجانبية، مثل بعض أدوية ضغط الدم أو الغدة الدرقية».

ويؤكد الخبراء أن تأثير الكافيين على الجسم يتجاوز مجرد زيادة سريعة في الطاقة. إذ يحتوي الشاي أيضاً على الكافيين، ولكن ليس بنفس تركيز القهوة.

ويشيرون إلى أن الكافيين منبه، أي إنه يُسرّع عمل الجهاز العصبي المركزي، مما قد يؤدي إلى التوتر أو الأرق، والصداع، وتسارع ضربات القلب، والأرق لدى البعض.

وتُعدّ الآثار المنشطة مصدر قلق أيضاً عند الجمع بين الكافيين وأدوية اضطراب نقص الانتباه مع فرط النشاط، مثل الأمفيتامينات، أو مع أدوية الربو، مثل الثيوفيلين، الذي يشترك مع الكافيين في بنية كيميائية مشابهة. قد يزيد استخدامها معاً من خطر الآثار الجانبية، مثل تسارع ضربات القلب واضطرابات النوم.

ويُعدّ الليفوثيروكسين، العلاج القياسي لقصور الغدة الدرقية، حساساً جداً للتوقيت، وقد يؤثر تناول القهوة صباحاً على فاعليته. تُظهر الدراسات أن شرب القهوة بعد تناول الليفوثيروكسين مباشرةً قد يُقلل من امتصاصه بنسبة تصل إلى 50 في المائة.

ويُسرّع الكافيين من حركة الطعام والفضلات عبر الجهاز الهضمي، مما يُقلل من الوقت المُتاح لامتصاص الدواء، وقد يرتبط به أيضاً في المعدة، مما يُصعّب على الجسم امتصاصه. وتُقلل هذه التأثيرات من التوافر الحيوي للدواء، أي إن كمية أقل منه تصل إلى مجرى الدم حيث الحاجة إليه.

وإذا تعطل الامتصاص، فقد تعود أعراض قصور الغدة الدرقية -بما في ذلك التعب وزيادة الوزن والإمساك- حتى لو كنت تتناول الدواء بشكل صحيح.

وتحتوي بعض مسكنات الألم التي تُصرف من دون وصفة طبية، مثل تلك التي تحتوي على الأسبرين أو الباراسيتامول، على الكافيين. يمكن للقهوة أن تُسرّع امتصاص هذه الأدوية عن طريق تسريع إفراغ المعدة وزيادة حموضتها، مما يُحسّن امتصاص بعض الأدوية مثل الأسبرين. ومع أن هذا قد يُساعد مسكنات الألم على العمل بشكل أسرع، إلا أنه قد يزيد أيضاً من خطر الآثار الجانبية مثل تهيج المعدة أو النزيف، خصوصاً عند تناولها مع مصادر أخرى للكافيين.

ويمكن للكافيين أن يرفع ضغط الدم ومعدل ضربات القلب مؤقتاً، ويستمر هذا الارتفاع عادةً من ثلاث إلى أربع ساعات بعد تناوله.

ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن هناك أيضاً فوائد محتملة لدى البعض عند شرب القهوة قبل الإفطار، إذ قد يزيد تناول القهوة بدون وجود طعام في المعدة من مفعول الكافيين في فنجانك.

وبالنسبة للرياضيين، فقد شدد التقرير على أن شرب القهوة فور الاستيقاظ يمكن أن يُساعد على تحسين أدائك الرياضي إذا كنت تُمارس التمارين في الصباح الباكر.

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صحتك

اكتشف أسباب تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب

تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب غالباً يحدث بسبب مجموعة عوامل مثل التوتر والضغط النفسي (بيكساباي)
تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب غالباً يحدث بسبب مجموعة عوامل مثل التوتر والضغط النفسي (بيكساباي)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

اكتشف أسباب تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب

تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب غالباً يحدث بسبب مجموعة عوامل مثل التوتر والضغط النفسي (بيكساباي)
تساقط الشعر المفاجئ عند الشباب غالباً يحدث بسبب مجموعة عوامل مثل التوتر والضغط النفسي (بيكساباي)

سيُعاني معظم الناس من تساقط الشعر بدرجات متفاوتة خلال حياتهم. يبدأ معظمهم بملاحظة تساقط الشعر في مرحلة البلوغ، ولكن في حالات أقل شيوعاً يبدأ البعض بفقدان شعرهم في سن المراهقة.

قد يكون تساقط الشعر أمراً صعباً على أي شخص، خاصةً إذا كنت صغيراً في السن. يُمكن أن يُؤثر فقدان الشعر بشكل كبير على ثقة الشخص بنفسه.

دعونا نستعرض مجموعة واسعة من الأسباب المحتملة لتساقط الشعر لدى المراهقين، وسنتناول أيضاً خيارات العلاج لكل سبب، وفقاً لما ذكره موقع «هيلث لاين» المعني بالصحة.

فيما يلي بعض الأسباب المحتملة لتساقط الشعر لدى المراهقين:

الوراثة

الثعلبة الأندروجينية هي شكل وراثي من أشكال تساقط الشعر، وتُعرف أيضاً بالصلع الذكوري أو الصلع الأنثوي. يحدث هذا النوع من الصلع بنمط يمكن التنبؤ به.

عند الرجال، يظهر عادةً على شكل انحسار في خط الشعر على هيئة حرف M أو V أو U، مع تساقط تدريجي للشعر في أعلى الرأس. أما النساء، فيلاحظن عادةً ترققاً تدريجياً للشعر على طول خط الشعر.

يبدأ تساقط الشعر النمطي عادةً في مرحلة البلوغ، ولكنه قد يبدأ أيضاً خلال سنوات المراهقة. ليس من النادر أن يُصاب المراهقون بهذا النوع من تساقط الشعر، ولكن مدى انتشاره غير معروف حالياً.

يزداد احتمال إصابتك بتساقط الشعر النمطي إذا كان لديك أقارب من الدرجة الأولى مصابون به.

الثعلبة البقعية

هي حالة مناعية ذاتية تُسبب تساقط الشعر على شكل بقع. وتتطور أمراض المناعة الذاتية عندما يُخطئ الجسم في تمييز الخلايا السليمة عن الخلايا الغريبة. وفي حالة داء الثعلبة يهاجم جهاز المناعة بصيلات الشعر. وقد تلاحظ تساقط الشعر في فروة رأسك، أو حاجبيك، أو رموشك، أو جسمك.

يصيب داء الثعلبة نحو 2 في المائة من السكان في مرحلة ما من حياتهم. ويصاب به معظم الناس قبل سن الثلاثين، وقد يبدأ في سن الطفولة.

سوء التغذية

هو نقص في التغذية السليمة، وقد ينتج عن عدم تناول كمية كافية من الطعام، أو الإفراط في تناوله، أو عدم الحصول على التوازن الصحيح من العناصر الغذائية. تشمل بعض الأسباب المحتملة: صعوبة الحصول على الطعام، واختلال النظام الغذائي، واضطرابات الأكل، أو مشكلات في الجهاز الهضمي.

قد يؤدي نقص بعض العناصر الغذائية إلى تساقط الشعر، بما في ذلك: فيتامين أ، وفيتامين هـ، والزنك، وفيتامين ج، والحديد، والنياسين، وفيتامين د، والبيوتين وحمض الفوليك، والسيلينيوم.

اضطرابات الغدة الدرقية

قد تؤدي اضطرابات الغدة الدرقية التي تُسبب نقصاً أو زيادة في إنتاج هرمونات الغدة الدرقية، إلى تساقط الشعر أو تقصفه.

وعادةً ما يظهر تساقط الشعر الناتج عن اضطرابات الغدة الدرقية على شكل ترقق منتظم في فروة الرأس. ويُعد تساقط الشعر أكثر شيوعاً لدى الأشخاص المصابين بأمراض الغدة الدرقية الحادة أو المزمنة، وغالباً ما ينمو الشعر المتساقط مجدداً مع العلاج المناسب.

الذئبة الحمراء

هي مرض مناعي ذاتي؛ حيث يهاجم الجهاز المناعي الأنسجة والأعضاء. قد يُسبب أعراضاً مثل آلام المفاصل، والتعب، وطفح جلدي على شكل فراشة، وتساقط الشعر. قد يلاحظ المصابون بالذئبة الحمراء ترققاً تدريجياً في الشعر. قد ينمو الشعر المتساقط مجدداً أو لا.

متلازمة تكيس المبايض

هو مشكلة صحية شائعة لدى النساء تؤدي إلى زيادة مستويات الأندروجين، أو الهرمونات الجنسية الذكرية.

من الطبيعي أن تُنتج النساء هرمونات مثل التستوستيرون. ولكن عند زيادة إنتاجها، قد يؤدي ذلك إلى أعراض مثل اضطرابات الدورة الشهرية، وحب الشباب، وتساقط الشعر. وقد يُسهم علاج اختلال التوازن الهرموني في الجسم في إعادة نمو الشعر.

بعض الأدوية والعلاجات الطبية

هناك عدد من الأدوية والعلاجات الطبية التي قد تُسبب تساقط الشعر. ومن الأمثلة على ذلك: أدوية حب الشباب، والمضادات الحيوية، وأدوية منع تجلط الدم، ومضادات الاختلاج، ومضادات الاكتئاب ومثبتات المزاج، وعلاجات الفطريات، وأدوية ضغط الدم، والعلاج الكيميائي، وأدوية خفض الكوليسترول، وأدوية النقرس، ومثبطات المناعة وعلاجات الشعر والتلوين، والتصفيف فقد يؤدي تلوين الشعر بانتظام أو استخدام العلاجات الكيميائية للشعر إلى تلفه، وربما زيادة تقصفه. لا تؤثر هذه العلاجات عادةً على جذور الشعر، ومن المرجح أن ينمو الشعر مجدداً بمجرد التوقف عن العلاج.

يُعدّ الكلور الموجود في حمامات السباحة، وتبييض الشعر، وتعريضه للحرارة المفرطة من الأسباب المحتملة لتلفه.

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