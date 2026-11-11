الشوكولاته والقهوة والجبن... هل تحفّز نوبات الصداع النصفي؟

تثير أدوية إنقاص الوزن، مثل «مونجارو» و«زيباوند»، تساؤلات جديدة بشأن تأثيراتها المحتملة في الصحة النفسية، وقد لا تقتصر تداعيات التوقف عن أدوية إنقاص الوزن من فئة «جي إل بي-1» (GLP-1) على استعادة الكيلوغرامات التي فقدها المرضى، بعدما كشفت تقارير طبية عن ظهور أعراض غير متوقعة لدى بعض الأشخاص بعد التوقف عن استخدامها، من بينها الهلوسة والاضطرابات الذهانية ونوبات الهوس.

وبحلول نهاية السنة الأولى من العلاج، يتوقف أكثر من نصف المرضى عن تناول هذه الأدوية، وفقاً لدراسة منشورة في مجلة «جاما نتورك أوبن» (JAMA Network Open). وتتنوع أسباب التوقف بين ارتفاع التكلفة، والآثار الجانبية المزعجة، مثل الغثيان، أو شعور المرضى بالرضا عن الوزن الذي فقدوه. لكن المشكلة أن الوزن المفقود غالباً ما يعود بسرعة بعد وقف العلاج.

وبدأ الباحثون يكشفون عن تداعيات نفسية محتملة للتوقف عن هذه الأدوية، التي قد تؤثر في طريقة معالجة الدماغ للمزاج والمكافأة، بحسب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك بوست».

حالتان موثقتان لأعراض ذهانية بعد وقف العلاج

وتفصّل تقارير حالتين سريريتين، نُشرتا في مجلة «ذا برايمري كير كومبانيون فور سي إن إس ديساوردرز» (The Primary Care Companion for CNS Disorders)، ما تعرض له رجلان من أعراض نفسية بعد التوقف عن تناول دواء إنقاص الوزن «تيرزيباتايد» (Tirzepatide)، الذي يُباع تحت اسمي «مونجارو» (Mounjaro) و«زيباوند» (Zepbound).

وتشير التقارير إلى أن الأعراض ظهرت بعد التوقف عن الدواء، لكنها لا تثبت بصورة قاطعة أن وقف العلاج هو السبب المباشر وراء هذه الاضطرابات.

الهلوسة والأوهام... الحالة الأولى

توقّف رجل يبلغ من العمر 61 عاماً عن تناول «تيرزيباتايد» في أغسطس (آب) 2025، بسبب معاناته من الغثيان.

وبعد شهرين، نُقل إلى المستشفى إثر تفاقم حالة الارتباك لديه وظهور سلوكيات غير منتظمة. ولاحظ الأطباء أنه يعاني من الارتياب والهلوسة السمعية والبصرية، إضافة إلى أوهام كوتار، وهي حالة نفسية يعتقد فيها المريض أنه ميت أو غير موجود.

واستوفى الرجل، وفقاً للتقرير، معايير الإصابة باضطراب ذهاني. ورغم وجود تاريخ سابق من الاكتئاب لديه، فإن حالته شهدت تدهوراً ملحوظاً خلال الشهر الذي سبق دخوله المستشفى.

وجاءت نتائج فحوص السائل الدماغي الشوكي، والتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ، وتخطيط كهربية الدماغ، طبيعية، ما ساعد على استبعاد عدد من الأسباب المحتملة الأخرى.

وطلب الأطباء منه مواصلة تناول مضاد الاكتئاب «زولوفت» (Zoloft)، ووصفوا له دواءين إضافيين مضادين للذهان، هما «زيبريكسا» (Zyprexa) و«هالدول» (Haldol).

ورغم تحسن أعراض الذهان والاكتئاب في البداية، ما سمح له بالعودة إلى المنزل، أُعيد إدخاله إلى المستشفى بعد أسابيع بسبب إصابته باكتئاب مصحوب بأعراض جامودية، جعلته عاجزاً عن الحركة أو الاستجابة للمحيطين به.

وفي نهاية المطاف، احتاج إلى رعاية داخل المستشفى، وخضع للعلاج بالصدمات الكهربائية.

نوبة هوس بعد التوقف المفاجئ عن الدواء

أما الحالة الثانية، فتتعلق برجل يبلغ من العمر 52 عاماً، توقف بصورة مفاجئة عن تناول «تيرزيباتايد» في سبتمبر (أيلول) 2025، بعد فقدانه وزناً كبيراً بلغ نحو 100 رطل (45 كيلوغراماً) خلال 6 أشهر.

وبعد شهر واحد فقط، أُدخل المستشفى بسبب سلوكيات غير منتظمة وتقلبات حادة في المزاج.

ورغم وجود تاريخ سابق من القلق لديه، فإن سلوكه بعد التوقف عن الدواء كان أكثر إثارة للقلق، واستوفى معايير نوبة الهوس.

وشملت الأعراض التحدث بسرعة وباستمرار وبطريقة غير مترابطة، والاندفاعية، وسرعة الانفعال، والشعور المبالغ فيه بالعظمة، أي اعتقاد الشخص بأنه يتمتع بصفات أو قدرات أو مكانة استثنائية تفوق الواقع.

وقد تشكل نوبات الهوس خطراً على المصابين بها، خصوصاً عندما يشعرون بأنهم غير معرضين للأذى، ما قد يدفعهم إلى سلوكيات خطيرة، مثل القيادة المتهورة.

كما أن النشاط المفرط، إلى جانب إهمال النوم والطعام، قد يضع الجسم تحت ضغط شديد.

ومرة أخرى، جاءت نتائج الفحوص الطبية طبيعية، باستثناء انخفاض مستوى فيتامين «بي 12». ووُصف للمريض دواء «ريسبيردال» (Risperdal) المضاد للذهان، ثم نُقل إلى منشأة متخصصة في الرعاية النفسية.

كيف تؤثر أدوية «جي إل بي-1» في الدماغ؟

لا تقتصر تأثيرات أدوية «جي إل بي-1» على الجهاز الهضمي، بل تصل أيضاً إلى مناطق عميقة في الدماغ.

وتشير أبحاث أجرتها جامعة فرجينيا إلى أن هذه الأدوية تؤثر في دائرة دماغية تشارك في معالجة المشاعر، وتحديداً في الطريقة التي يكافئ بها الدماغ تناول الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية من خلال إفراز الدوبامين، وهو ناقل عصبي وهرمون عصبي يؤدي دوراً أساسياً في التحفيز والرغبة والشعور بالمتعة.

وقالت إيمي والترز، وهي معالجة نفسية تعمل مع أشخاص يعانون أمراضاً مرتبطة بعملية التمثيل الغذائي، للجمعية الأميركية لعلم النفس، إن هذه الأدوية تؤثر في النواقل العصبية، وبالتالي يمكن أن تنعكس على الحالة المزاجية.

هل يؤدي وقف العلاج إلى اضطرابات نفسية؟

يرى مؤلفو تقريري الحالتين أن ظهور أعراض مفاجئة في المزاج أو أعراض ذهانية بعد التوقف عن تناول هذه الأدوية قد يمثل «ظاهرة سريرية لا تحظى بالتقدير الكافي»، داعين إلى إيلاء مزيد من الاهتمام والبحث لفهم الكيفية التي تؤثر بها أدوية «جي إل بي-1» في الدماغ.

ويطرح الباحثون احتمال أن تسهم هذه الأدوية في حدوث التهابات داخل الجهاز العصبي المركزي، بما قد يؤثر في إنتاج الدوبامين ويزيد احتمال ظهور أعراض ذهانية لدى الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بها.

كما يشيرون إلى أن كلا المريضين كان لديه تاريخ سابق من مشكلات الصحة النفسية؛ إذ عانى الأول الاكتئاب، بينما كان الثاني يعاني القلق، وهو ما قد يكون عاملاً مؤثراً في ظهور هذه الأعراض.

وفي ضوء هذه النتائج، يدعو مؤلفو التقارير الأطباء إلى الانتباه إلى احتمال ظهور أعراض نفسية لدى بعض المرضى عند التوقف عن العلاج، ومتابعة حالتهم الصحية خلال هذه المرحلة.