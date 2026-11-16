خيسوس يتجنب «الحرب الكلامية» مع والدة رونالدو

دافع خورخي خيسوس، المدير الفني لمنتخب البرتغال عن نفسه بعد تعرضه لانتقادات حادة من دولوريس أفيرو، والدة النجم المخضرم كريستيانو رونالدو، وسط الجدل المثار حول اعتزال الأسطورة البالغ من العمر 41 عاماً اللعب الدولي.

أعلن رونالدو اعتزاله دولياً في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك بعد أقل من شهر من قرار الاتحاد البرتغالي لكرة القدم بإيقافه لمدة 30 يوماً بسبب مغادرة اللاعب لمعسكر منتخب بلاده.

وقد غادر رونالدو، نجم مانشستر يونايتد وريال مدريد السابق، معسكر المنتخب البرتغالي قبل مواجهة الدنمارك في دوري أمم أوروبا بسبب خلاف مع خيسوس.

وفي المباراة الثانية أمام الدنمارك سقطت البرتغال بنتيجة 1 / 4، يوم السبت الماضي، لتخرج والدة رونالدو لتؤكد أنها سعيدة بهذه النتيجة، لأن خيسوس خدع ابنها.

وقال خيسوس، في مؤتمر صحافي قبل مباراة في كارديف، متسائلاً: «هل عليّ الردّ على والدة كريستيانو رونالدو؟»، مضيفاً: «أحترم هذه السيدة التي كافحت كثيراً من أجل تربية أبنائها».

أضاف في تصريحات، نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا): «لا أعرف متى سينتهي الجدل المثار حول اعتزال كريستيانو رونالدو».

وتابع: «سأضطر للإجابة على أسئلة الصحافيين، وإذا سألتم عن رونالدو في 2027، فسأجيب أيضاً».

وسيخوض منتخب البرتغال مواجهة ويلز في كارديف من دون الثنائي جواو بالينيا وروبن دياز بسبب الإيقاف، بينما سيرتدي برونو فرنانديز شارة القيادة في ظل غياب برناردو سيلفا بسبب الإصابة.

كما سيعود مدافع برشلونة، جواو كانسيلو، إلى صفوف المنتخب البرتغالي بعد غيابه عن مواجهة الدنمارك بسبب الإيقاف.

وقال خيسوس: «إذا فزنا على ويلز، فسنرفع رصيدنا إلى 15 نقطة، وهو معدل لم يحققه سوى إنجلترا وإسبانيا».

وختم خورخي خيسوس: «لقد قدّمنا مباراة واحدة سيئة، ومن الصعب تجاوز مثل هذه النتائج، لكننا سنبذل قصارى جهدنا للفوز في مباراة الغد».