ما زال شبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يخيّم على مدرب المنتخب جورجي خيسوس، بعدما تساءل الأخير متى سيتوقف سيل الأسئلة بشأن اعتزال لاعب النصر السعودي اللعب دولياً، على وقع الخسارة المذلة أمام الدنمارك 1 - 4 التي أثارت انتقادات من والدة النجم الفائز بالكرة الذهبية 5 مرات.

وقالت دولوريس أفيرو إنها سعدت برؤية خيسوس يتلقى هزيمته الأولى منذ توليه قيادة المنتخب عقب كأس العالم، معتبرة أن نجلها رونالدو «تعرض للخداع» من قبل المدرب السابق للنصر.

وقال خيسوس عشية المباراة الأخيرة للبرتغال في دور المجموعات من دوري الأمم الأوروبية أمام ويلز الثلاثاء: «هل يتعين عليّ الآن الرد على والدة كريستيانو رونالدو؟ لا أعرف متى سيتوقف هذا الأمر. إذا واصلتم طرح الأسئلة فسأجيب عنها. وإذا سألتم عن رونالدو العام المقبل فسأجيب أيضاً».

وكان رونالدو (41 عاماً) أعلن اعتزاله اللعب الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، بعد خلاف مع خيسوس الذي سبق أن أشرف عليه أيضاً في نادي النصر وقاده للفوز بلقب الدوري قبل رحيله لتدريب منتخب بلاده.

واتهم النجم السابق لمانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي، المدرب خيسوس، بعدم الوفاء بوعوده، بعدما طلب منه الإحماء خلال مواجهة النرويج في سبتمبر (أيلول)، من دون أن يدفع به بديلاً.

وغادر رونالدو معسكر المنتخب، ليتعرض لإيقاف لمدة 30 يوماً وغرامة مالية رمزية. ورغم تقديمه اعتذاراً كان كفيلاً بعودته إلى صفوف المنتخب البرتغالي، فإنه فضّل إسدال الستار على مسيرة دولية امتدت 23 عاماً.

ويحمل رونالدو الرقم القياسي في عالم الكرة المستديرة من حيث عدد المباريات الدولية (234 مباراة)، وعدد الأهداف الدولية (146 هدفاً). لكن محدودية حركته كانت تُطرح كثيراً بوصفها أحد أسباب إخفاق المنتخب البرتغالي الزاخر بالمواهب في تحقيق نتائج أفضل خلال النسخ الأخيرة من البطولات الكبرى.

وحقق منتخب خيسوس بداية مثالية بـ4 انتصارات توالياً قبل الخسارة المفاجئة أمام الدنمارك السبت. وأضاف المدرب البالغ 72 عاماً: «بعد مباراة الدنمارك، الجميع يسألني عن أفراد مختلفين، وليس عن الفريق أو عن كيفية الفوز هنا». وتابع: «لقد قدمنا مباراة سيئة واحدة، ومن الصعب تجاوز الأمر عندما تكون النتيجة بهذا الشكل، لكننا سنحاول الفوز بالمباراة» أمام ويلز الثلاثاء.

وتحتاج البرتغال إلى نقطة واحدة فقط في كارديف لضمان صدارة المجموعة الرابعة من المستوى الأول في مسابقة دوري الأمم الأوروبية، أمام منتخب ويلز الذي يحتل المركز الأخير.

من جانبه، قال مدرب ويلز كريغ بيلامي، موجهاً حديثه إلى وسائل الإعلام البرتغالية: «كنتم جميعاً تنتقدونه بسبب مشاركته، ثم ما إن اعتزل حتى انقلب الوضع رأساً على عقب!». وختم قائلاً: «إنه أحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا كرة القدم على الإطلاق. سنفتقده جميعاً».