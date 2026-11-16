فينيسيوس: قلة التدريبات والانشغال بالانتقالات وراء تراجع المستوى

قال فينيسيوس جونيور جناح ريال مدريد، اليوم الاثنين، إن جدول تدريباته المخفض، بالإضافة إلى اهتمام أندية أخرى بضمه، ربما أثرا على أدائه في بداية مخيبة لموسمه مع الفريق المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ووقّع اللاعب البرازيلي في أغسطس (آب) عقداً جديداً يبقيه مع ريال مدريد حتى عام 2032، لكن أداءه على أرض الملعب لم يرتق حتى الآن إلى مستواه المعهود.

وازدادت انتقادات الصحافة الإسبانية للبرازيلي بعد البداية المبهرة للاعب ساحل العاج يان ديوماندي، الوافد الجديد الذي تفوق على فينيسيوس في مركزه المفضل على الجانب الأيسر.

وقال في مؤتمر صحافي عقد في سنغافورة: «لا أعتقد أنني استعددت بالشكل الأمثل بعد كأس العالم 2026، لأن تأثير تلك البطولة كبير جداً على البرازيليين».

وأضاف: «لم نكن نتوقع توديع البطولة مبكراً. لذلك كانت إجازتي للاستمتاع بوقتي، والحصول على بعض الراحة والاسترخاء، وقضاء مزيد من الوقت مع عائلتي. وانتهى بي الأمر بالتدرب بوتيرة أقل مما اعتدت عليه في السنوات السابقة».

وتابع: «ربما أثر ذلك على بدايتي في الموسم الحالي».

وكان مستقبل فينيسيوس في ريال مدريد موضع نقاش في إسبانيا لعدة شهور، بعدما دخل العام الأخير من عقده قبل تجديده في أغسطس الماضي. وقيل إن آرسنال، بطل الدوري الإنجليزي الممتاز، كان مهتماً بضمه في ذلك الوقت.

وقال: «علاوة على ذلك، ومع اهتمام عدد كبير من الأندية بضمي الصيف الماضي، شعرت بارتباك شديد، كما كانت الحال مع وضعي في ريال مدريد. لكن الموسم لا يزال طويلاً للغاية».

وأكد اللاعب (26 عاماً) أنه يتمتع بسجل حافل في الوصول إلى قمة مستواه في اللحظات الحاسمة من الموسم، وأنه يسير في مسار تصاعدي.

وقال البرازيلي: «الحفاظ على هذا المستوى العالي لفترة طويلة أمر صعب للغاية».

وأضاف: «أعتقد أن كريستيانو رونالدو و(ليونيل) ميسي هما الوحيدان اللذان تمكنا من تحقيق ذلك على مدى سنوات كثيرة، وحققا الأرقام نفسها. أنا بشر، وأرتكب أخطاء في كثير من الأحيان، لكنني أحاول دائما أن أتحسن».

وسجل فينيسيوس جونيور هدفاً واحداً وقدّم ثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة خاضها هذا الموسم مع ريال مدريد، ولم يشركه المدرب جوزيه مورينيو طوال 90 دقيقة سوى في ثلاث مناسبات.

ومع ذلك، فقد سجل هدفين يوم السبت في خسارة البرازيل 3 - 2 أمام اليابان، ومن المرجح أن يشارك في المباراة الودية الثانية أمام سنغافورة غداً.