يخوض المنتخب السعودي مواجهة مصيرية أمام نظيره الهايتي، الأربعاء، سعياً لحجز مقعده في دور الـ32 من بطولة كأس العالم تحت 17 عاماً لكرة القدم، التي تستضيفها قطر، وذلك ضمن 8 مباريات تُقام في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويسعى المنتخب السعودي إلى حسم تأهله بعدما حقق فوزاً ثميناً على فرنسا بهدف نظيف في الجولة الثانية، عقب خسارته أمام أوروغواي 2-3 في مستهل مشواره بالبطولة.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط، متفوقاً على المنتخب الفرنسي في المواجهات المباشرة، بينما يتصدر منتخب أوروغواي الترتيب برصيد 6 نقاط، ويأتي منتخب هايتي في المركز الرابع دون رصيد.

ويدخل المنتخب السعودي المباراة بأفضلية معنوية بعد إسقاط فرنسا، ويحتاج إلى الفوز من أجل الوصول إلى 6 نقاط وتعزيز فرصه في التأهل المباشر، كما أن التعادل سيرفع رصيده إلى 4 نقاط ويمنحه فرصة قوية لمواصلة مشواره عبر إحدى بطاقات أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

أما منتخب هايتي، فيخوض المباراة تحت ضغط ضرورة تحقيق الفوز، بعدما خسر أمام فرنسا 1-3، ثم أمام أوروغواي 1-4، ويأمل في حصد أول نقاطه بالبطولة والتمسك بفرصه الأخيرة في المنافسة.

وتنص لوائح البطولة، التي تشهد مشاركة 48 منتخباً موزعة على 12 مجموعة، على تأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ32، بالإضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، وهو ما يمنح عدداً من المنتخبات فرصة إضافية لمواصلة مشوارها، رغم عدم احتلال أحد المركزين الأول والثاني.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة الرابعة، يلتقي منتخب أوروغواي مع نظيره الفرنسي، في مواجهة قوية بين منتخبين سبق لهما الظهور بشكل جيد في البطولة، رغم خسارة فرنسا المفاجئة أمام السعودية في الجولة الماضية.

وضَمِن منتخب أوروغواي التأهل عن هذه المجموعة؛ حيث يتصدرها برصيد 6 نقاط، بعدما فاز على نظيره السعودي 3-2، ثم اكتسح منتخب هايتي 4-1، ويحتاج إلى نقطة واحدة لضمان إنهاء الدور الأول ضمن أول مركزين، بينما يسعى المنتخب الفرنسي، صاحب النقاط الثلاث، إلى التعويض وتحقيق نتيجة إيجابية تضمن له المنافسة على التأهل المباشر.

وكان المنتخب الفرنسي قد استهل مشواره بالفوز على هايتي 3-1؛ لكنه تعرض لخسارة مفاجئة أمام السعودية بهدف دون رد، ليصبح مطالباً بتحقيق نتيجة إيجابية أمام أوروغواي؛ خصوصاً أن أي تعثر قد يجعله مهدداً بالتراجع إلى المركز الثالث، وفقاً لنتيجة المباراة الأخرى.

وتتواصل منافسات البطولة بإقامة 6 مباريات أخرى؛ حيث يلتقي المنتخب القطري مع نظيره اليوناني، والمنتخب المصري مع بنما في المجموعة الأولى، بينما تشهد المجموعة الثانية مواجهتَي الإكوادور مع كوريا الجنوبية، وأوغندا مع كاليدونيا الجديدة، بينما تلتقي الدنمارك مع الأرجنتين، وأستراليا مع موزمبيق في المجموعة الثالثة.

وتبحث قطر عن بطاقة التأهل أمام اليونان، بينما تواجه مصر بنما؛ حيث تتصدر اليونان ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، وضمنت التأهل للدور التالي، بعدما حققت انتصارين: على مصر 2-1، وبنما بالنتيجة ذاتها.

وتلتقي اليونان مع المنتخب القطري على ملعب «إبراهيم خلفان» بمجمع المسابقات في «أسباير»، في مواجهة يسعى خلالها «العنابي» إلى استعادة توازنه، بعد خسارته أمام مصر بهدفين نظيفين في الجولة الماضية.

ويحتل المنتخب القطري المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بعدما استهل مشواره بالفوز على بنما بهدفين نظيفين، ويحتاج إلى التعادل على الأقل أمام اليونان، لضمان مواصلة مشواره في البطولة.

وقدَّم المنتخب القطري مستويات جيدة في مباراته الافتتاحية، كما أظهر تحسناً في الشوط الثاني أمام مصر؛ لكنه مطالب باستغلال الفرص التي تتاح له أمام المرمى، مع ضرورة تجنب الأخطاء الدفاعية التي كلَّفته الخسارة في المواجهة الماضية.

ومن المنتظر أن يعتمد المدرب الإسباني ألفارو ميخيا على التشكيلة نفسها التي خاضت المباراتين السابقتين، مع التركيز على تعزيز الفاعلية الهجومية والصلابة الدفاعية أمام المنتخب اليوناني الذي أثبت قدرته على حسم المباريات في اللحظات الأخيرة.

وفي المباراة الثانية بالمجموعة، يلتقي المنتخب المصري مع بنما؛ حيث يحتل «الفراعنة» المركز الثاني برصيد 3 نقاط، متفوقاً على المنتخب القطري بفارق المواجهات المباشرة.

ويحتاج المنتخب المصري إلى الفوز لضمان التأهل للدور التالي.

في المقابل، يدخل منتخب بنما المباراة دون رصيد من النقاط، بعدما خسر أمام قطر واليونان، ويحتاج إلى الفوز للحفاظ على آماله في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل، وإن كان سيظل بحاجة إلى نتائج أخرى تساعده في سباق أفضل المنتخبات صاحبة المركز الثالث.

وفي المجموعة الثانية، ضمنت كوريا الجنوبية التأهل، بينما تسعى الإكوادور لحسم موقعها.

وضمن منتخب كوريا الجنوبية التأهل إلى دور الـ32، بعدما حقق العلامة الكاملة في أول مباراتين، بالفوز على أوغندا بثلاثية نظيفة، ثم اكتساح كاليدونيا الجديدة بستة أهداف نظيفة، ليحصد 6 نقاط ويتصدر المجموعة.

ويلتقي المنتخب الكوري مع الإكوادور التي تحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، بعدما فازت على كاليدونيا الجديدة بهدف نظيف، ثم تعادلت سلبياً مع أوغندا.

ويكفي الإكوادور التعادل لضمان التأهل المباشر إلى الدور المقبل، بينما يمنحها الفوز فرصة المنافسة على صدارة المجموعة، في حين تسعى كوريا الجنوبية إلى الحفاظ على سجلها المثالي وإنهاء الدور الأول في المركز الأول.

وفي المجموعة الثانية، تلتقي أوغندا مع كاليدونيا الجديدة؛ حيث يسعى المنتخب الأوغندي، صاحب النقطة الواحدة، إلى الفوز لرفع رصيده إلى 4 نقاط وتعزيز فرصه في التأهل، بينما تبحث كاليدونيا الجديدة عن انتصارها الأول، بعدما خسرت مباراتين واستقبلت شباكها 7 أهداف.

وفي المجموعة الثالثة، يتصدر المنتخب الأسترالي الترتيب بأربع نقاط، يليه الأرجنتيني والموزمبيقي بثلاث نقاط لكل منهما، ثم الدنماركي بنقطة واحدة.

وتواجه الأرجنتين نظيرتها الدنمارك، بعدما خسرت أمام أستراليا بهدفين نظيفين، وفازت على موزمبيق 2-1، بينما تسعى الدنمارك لتحقيق انتصارها الأول ورفع رصيدها إلى 4 نقاط، بعدما خسرت أمام موزمبيق برباعية نظيفة، وتعادلت سلبياً مع أستراليا.

وفي المواجهة الأخرى، يكفي المنتخب الأسترالي التعادل أمام موزمبيق لرفع رصيده إلى 5 نقاط، وضمان التأهل المباشر، بينما يسعى المنتخب الموزمبيقي إلى تحقيق انتصاره الثاني والوصول إلى 6 نقاط، لتعزيز فرصه في حجز إحدى بطاقتَي التأهل المباشر، بعدما استهل مشواره بالفوز على الدنمارك قبل خسارته أمام الأرجنتين في الجولة الثانية من دور المجموعات.