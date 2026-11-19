أعرب جيري كاردينالي، الشريك الإداري في شركة «رد بيرد كابيتال بارتنرز»، عن ثقته بقدرة مشروع الدوري الأوروبي، الذي تعتزم رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين إطلاقه، على إحداث تحول جذري في الواقع الاقتصادي للعبة في القارة العجوز.

ويستهدف مشروع الرابطة الأميركية في أوروبا وخطة التوسع المنافسة لبطولة الدوري الأوروبي «يوروليغ» عام 2027، ما يضع المسابقتين أمام مواجهة محتملة.

ويرى كاردينالي، الذي يُعد أحد الملاك المحتملين لأندية المسابقة الجديدة، أن الرابطة الأميركية قادرة على تحقيق النجاح المالي الذي عجزت بطولة الدوري الأوروبي العريقة عن تحقيقه.

وقال كاردينالي، خلال مشاركته في مؤتمر «صناع الصفقات» الذي تنظمه مجلة «سبورتس بيزنس جورنال»، الأربعاء: «لم يتمكن الدوري الأوروبي من تمويل نفسه على مدى 26 عاماً».

وأضاف: «هناك مزيج مذهل من الاستمرارية وقوة العلامة التجارية والقاعدة الجماهيرية، لكن المقومات المالية لم تواكب هذا الزخم».

ولم يرد الدوري الأوروبي على الفور على طلب من وكالة «رويترز» للتعليق، علماً بأن تشوس بوينو، الرئيس التنفيذي للمسابقة، كان قد أكد للوكالة في 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي أن معظم الأندية ستحقق الاستدامة المالية في غضون 5 سنوات من تنفيذ خطة التوسع المرتقبة.

وكانت شركة «رد بيرد» أطلقت، الجمعة الماضي، شركة قابضة تحت اسم «ميلان سبورتس آند إنترتينمنت»، بهدف دراسة إمكانية الاستحواذ على فريق لكرة السلة يتخذ من مدينة ميلانو مقراً له.

وأوضح كاردينالي: «رهاني، والسبب الذي دفعني إلى دعم هذا المشروع، يتمثل في ثقتي بقدرة رابطة الدوري الأميركي للمحترفين على إحداث تحول في اقتصاد كرة السلة الأوروبية».

وأضاف: «أتفق تماماً مع مارك تاتوم (نائب مفوض رابطة الدوري الأميركي للمحترفين). لا أستطيع تصور فرصة استثمارية أكثر جاذبية وربحية في عالم الرياضة من مشروع الدوري الأميركي لكرة السلة في أوروبا».

من جانبه، أكد تاتوم، الذي شارك إلى جانب كاردينالي في الجلسة النقاشية، أن الرابطة الأميركية لا تزال ملتزمة بالجدول الزمني المحدد لإطلاق المسابقة عام 2027.

وأشار كاردينالي إلى أن قوة الروابط التي تجمع الأندية الأوروبية بجماهيرها ومجتمعاتها المحلية عززت ثقته بنجاح المشروع.

وقال: «مكانة الجماهير وهذه الفرق داخل مجتمعاتها تتجاوز بكثير ما نعرفه في الولايات المتحدة».

وأضاف: «هذا أمر مثير للغاية، إذ إن هذا الارتباط لا يتأثر بمستويات الدخل، بل يشكل جزءاً أصيلاً من النسيج الاجتماعي».

وتمتلك شركة «رد بيرد» أيضاً حصة الأغلبية في نادي ميلان، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

ويرى تاتوم أن إقامة مواجهة في كرة السلة بين فريق يمثل ميلان، وآخر يمثل ريال مدريد، من شأنها أن تحظى بجاذبية عالمية واسعة، يمكن للمسابقة الجديدة الاستفادة منها.

وكانت شبكة «سكاي نيوز» البريطانية أفادت، الاثنين، بأن رابطة الدوري الأميركي للمحترفين تجري مناقشات بشأن الاستثمار في صندوق مخصص لتطوير البنية التحتية لكرة السلة الأوروبية.

وأكد تاتوم أن ملاك الأندية المشاركة في المشروع الجديد سيتحملون مسؤولية توفير صالات رياضية ملائمة، على أن تقدم الرابطة الأميركية الدعم اللازم لهم في هذه العملية.