فنلندا تمنع الرياضيين الروس من المشاركة في افتتاح كأس العالم للتزلج

أعلنت الحكومة الفنلندية، الخميس، منع الرياضيين الروس من المشاركة في الجولة الافتتاحية لكأس العالم لتزلج اختراق الضاحية، المقررة في منتجع روكا أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، في قرار يشمل حتى الرياضيين الذين حصلوا على إذن بالمنافسة تحت صفة محايدة، على خلفية استمرار الحرب الروسية في أوكرانيا.

ويأتي القرار رغم سماح الاتحاد الدولي للتزلج للرياضيين من روسيا وبيلاروسيا بالمشاركة في المنافسات الفردية هذا الموسم بصفة محايدة، ما يعكس استمرار الخلاف بين الهيئات الرياضية الدولية والدول المستضيفة بشأن مشاركة الرياضيين الروس في البطولات العالمية.

وأوضحت الحكومة الفنلندية أن المواطنين الروس لن يُسمح لهم بالعمل في البلاد بموجب تأشيرات «شنغن»، إلا في الوظائف التي تُعد ضرورية للمصالح الوطنية، مؤكدة أن الأنشطة الرياضية لا تندرج ضمن هذه الاستثناءات.

وقالت وزيرة الخارجية الفنلندية، إيلينا فالتونن، إن استمرار الحرب الروسية لا يترك مبرراً للسماح بدخول الرياضيين الروس إلى البلاد، مشيرة إلى أن وجودهم قد يؤثر سلباً في مصالح فنلندا وعلاقاتها الدولية.

ومن المقرر أن يستضيف منتجع روكا، الواقع في أقصى شمال فنلندا، منافسات كأس العالم لتزلج اختراق الضاحية بين 27 و29 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل أن تعود البطولة إلى الأراضي الفنلندية عبر مدينة لاهتي بين 12 و14 فبراير (شباط) المقبل. كما يستضيف روكا منافسات القفز التزلجي للرجال ضمن كأس العالم يومي 28 و29 نوفمبر.

ولا تقتصر القيود المفروضة على الرياضيين الروس على فنلندا، إذ أبلغت وزارة الخارجية البولندية وكالة «رويترز»، الأربعاء، أنها سترفض إصدار تأشيرات دخول للرياضيين الروس المشاركين في منافسات القفز التزلجي المقررة في مدينة فيسوا خلال ديسمبر (كانون الأول)، وفي زاكوباني خلال يناير (كانون الثاني).

وفي المقابل، يتمسك الاتحاد الدولي للتزلج بقراره السماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمنافسة الفردية بصفة محايدة، لكنه أكد أن صلاحية تحديد شروط الدخول ومنح التأشيرات تبقى حصراً بيد الدول المستضيفة.

وأوضح الاتحاد أنه لا يتحمل مسؤولية رفض إصدار تأشيرة أو السماح بالدخول لأي رياضي استوفى شروط الأهلية وفق سياسته الخاصة بالرياضيين الأفراد المحايدين.

ويضع الموقف الفنلندي الرياضيين الروس أمام عقبة جديدة، إذ إن حصولهم على موافقة الاتحاد الدولي للمشاركة لا يضمن دخولهم إلى الدول المستضيفة، في ظل استمرار القيود الحكومية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا.

وكانت «رويترز» قد تواصلت مجدداً مع الاتحاد الدولي للتزلج للحصول على تعليق عقب الإعلان الفنلندي.