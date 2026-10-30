الحكم بعودة الفرق الروسية لمنافسات هوكي الجليد

فرستابن لا يستبعد المشاركة في سباق «لومان»

قال ماكس فرستابن، سائق ريد بول، المنافس في بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، إن المشاركة مستقبلاً في سباق «لومان 24» للتحمل إلى جانب زميله السابق في الفريق دانييل ريكاردو قد تكون فكرة جذابة، ولكن فقط إذا كانت مصحوبة بالاستعدادات اللازمة للمنافسة بقوة لتحقيق الفوز.

وطرح ريكاردو هذا الاحتمال، الأربعاء، في بودكاست «بيوند ذا غريد» الخاص بـ«فورمولا 1»، قائلاً إنه قد يفكر في العودة لمرة واحدة للمشاركة في سباق «لومان 24 ساعة» بدلاً من العودة لخوض موسم كامل.

وعند سؤاله عن زميله المفضل، أشار الأسترالي إلى فرستابن، الذي شارك معه في السباقات مع «ريد بول» بين عامي 2016 و2018، باعتباره المرشح الأبرز.

وقال فرستابن للصحافيين، الخميس، خلال سباق جائزة المكسيك الكبرى: «إنه رجل ذكي لاختياره لي في السيارة».

لكن الهولندي أضاف أن التزاماته في «فورمولا 1» ومشاريعه خارج البطولة لم تترك له سوى مساحة ضئيلة في جدوله الزمني لسباقات التحمل.

وقال فرستابن: «إذا أردت القيام بذلك، فأريد أن أفعله بشكل صحيح، مع تحضير جيد حقاً. لا يمكنني القيام بذلك في الوقت الحالي. ليس لدي الوقت، ولا وقت الفراغ لأكرسه لـ(مشروع لومان)».

وأضاف: «إذا فعلنا شيئاً كهذا، فيجب أن يكون على النحو الصحيح. يجب أن تكون فرصة حقيقية للمنافسة على الفوز. وللحصول على فرصة للفوز ضد أشخاص يمارسون ذلك طوال الموسم، عليك أن تكون مستعداً جيداً حقاً».

وفي الوقت الحالي، ينصب تركيز فرستابن على السباق الصعب المقرر الأحد على حلبة «أوتودرومو إيرمانوس رودريغيز»، المرتفعة عن سطح البحر، في مكسيكو سيتي.

وقال: «بسبب الارتفاع، عادة ما نستخدم الأجنحة لتعويض ذلك قليلاً، لكن الآن نستخدم جناحاً واحداً فقط بشكل أساسي. لذلك ستكون هناك قوة سحب أقل بكثير على السيارة، وهو ما أعتقد أنه سيشكل تحدياً كبيراً بالفعل».