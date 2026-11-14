السعودية و17 دولة عربية وإسلامية تدين استهداف «مجمع ناصر الطبي» في غزة

أدان وزراء خارجية 18دولة عربية وإسلامية، في بيان مشترك، السبت، بأشد العبارات الغارة الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المرضى وأفراد الطواقم الطبية واستمرار الاعتداءات على المدنيين الفلسطينيين ومواقع إيواء النازحين، مؤكدين أن ذلك يُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويقوّض اتفاق وقف إطلاق النار والجهود الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في قطاع غزة.

وشدد وزراء خارجية السعودية والأردن والإمارات والجزائر وإندونيسيا وباكستان وتركيا ولبنان وجيبوتي والسودان والصومال وسلطنة عمان وفلسطين وقطر والكويت وليبيا ومصر وموريتانيا، عبر البيان، على أن هذه الانتهاكات تتعارض مع الخطة الشاملة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتنتهك الحماية الخاصة التي يكفلها القانون الدولي للمنشآت الطبية والعاملين في القطاع الصحي.

وأعرب الوزراء عن بالغ القلق إزاء استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية ومواد الإيواء، بما في ذلك الخيام والكرفانات والمنازل المتنقلة، فضلاً عن الإمدادات الطبية، مؤكدين أن هذه العوائق تفاقم الكارثة الإنسانية في القطاع مع اقتراب فصل الشتاء.

وحذّر الوزراء، في البيان المشترك، من نقص المأوى الملائم وتدهور خدمات المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية اللذين يعرضان حياة المدنيين لخطر جسيم، لا سيما الأطفال والرضع الذين قد يواجهون مجدداً خطر الموت جرّاء التعرض لطقس شديد البرودة.

فلسطينيون نازحون يحاولون إزالة بركة مياه خارج خيامهم التي غمرتها المياه وسط هطول أمطار غزيرة في حي الرمال بمدينة غزة (أرشيفية - أ.ف.ب)

ودعا الوزراء إسرائيل إلى الاستجابة لمناشدات المجتمع الدولي ومجلس السلام الرامية إلى زيادة المساعدات، والوفاء الفوري والكامل بالتزاماتها بموجب اتفاق شرم الشيخ، والخطة الشاملة للرئيس ترمب، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة «رقم 2803» لعام 2025.

وأكدوا ضرورة التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين والمنشآت الطبية، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بكميات كافية وبصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق، بما في ذلك مستلزمات ومعدات الإيواء والتعافي المبكر اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، مع السماح لوكالات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية بأداء مهامها دون عوائق.

وشدد وزراء الخارجية، عبر البيان المشترك، على وجوب تنفيذ إسرائيل التزامات المرحلة الأولى دون أي تأخير إضافي أو فرض شروط سياسية وأمنية تعرقل وصول المساعدات الإنسانية، نظراً لأن دخولها حيّز التنفيذ كان مقرراً فور التوقيع على الاتفاق، مؤكدين أن الاستجابة للاحتياجات الإنسانية العاجلة يجب أن تظل مستقلة عن إحراز تقدم في المراحل اللاحقة.

ودعا الوزراء الولايات المتحدة ومجلس السلام، كلٌ في إطار دوره، إلى تكثيف جهودهما لضمان تنفيذ إسرائيل الكامل هذه الالتزامات، ورفع جميع القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية، بما يحافظ على مصداقية التفاهمات، ويعزز وقف إطلاق النار.

وجدد الوزراء، عبر البيان، عزمهم على مواصلة العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين من أجل ترسيخ وقف إطلاق النار، وتنفيذ جميع مراحل الخطة، وزيادة المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني.