السعودية: أمر ملكي بترقية وتعيين 167 قاضياً بوزارة العدل

أدانت السعودية واستنكرت بأشد العبارات الاعتداءات الإيرانية الجوية على البحرين، مؤكدةً تضامنها الكامل مع المنامة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

وعدّت وزارة الخارجية السعودية في بيان، الأحد، الاعتداءات الإيرانية انتهاكاً للقانون الدولي ومبادئ حسن الجوار، مشددةً على أهمية الوقف الفوري للهجمات الإيرانية على دول المنطقة، والمضي بخطوات جادة نحو تحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.

وكانت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين قد أعلنت في وقت سابق تصدي منظومات الدفاع الجوي لعدد من «الاعتداءات الجوية الإيرانية» وتدميرها قبل أن تحقق أهدافها.

تنديد بالنهج العدائي

ونددت القيادة العامة بمواصلة إيران نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف البحرين، مؤكدةً أن جميع أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

وحضّت وزارة الداخلية البحرينية، في منشور على منصة «إكس»، المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء، والتوجه إلى أقرب مكان آمن، ومتابعة التحديثات الرسمية.

وأدانت البحرين بأشد العبارات استمرار الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على أراضيها، التي كان آخرها هجوم بطائرات مُسيَّرة، الأحد، وذلك عقب يومين من اعتداء مماثل فجر الجمعة الماضي، وتبناهما «الحرس الثوري» الإيراني صراحةً، محمِّلةً إيران المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.

وكان «الحرس الثوري» الإيراني أعلن، الأحد، أنه استهدف نظام رادار الدفاع الجوي الأميركي في قاعدة الرفاع للمروحيات بالبحرين بست طائرات مُسيَّرة، وذلك عقب تبنيه هجوماً مماثلاً الجمعة بوصفه أول ضربة ضد دولة خليجية منذ مطلع سبتمبر (أيلول) الماضي، في حين أكدت القوات الأميركية أنها تمكنت من اعتراض وإسقاط مُسيَّرتين أطلقتهما القوات الإيرانية.

رفض بحريني للمزاعم الباطلة

وشددت وزارة الخارجية البحرينية في بيان على رفض البحرين بشكل قاطع الذرائع الواهية والمزاعم الباطلة التي ساقها «الحرس الثوري» الإيراني لتبرير الاعتداءات، مؤكدةً أن أي ذريعة لا تبرر الاعتداء على سيادة الدول وسلامة أراضيها، وأن حرية الملاحة والعبور، بحراً وجواً، في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية حق تكفله قواعد القانون الدولي، ولا يخضع لإرادة أي دولة أو شروطها، مشددةً على رفضها تحويل أراضيها ساحةً لتصفية الحسابات.

وأشادت وزارة الخارجية البحرينية بكفاءة ويقظة قوة دفاع البحرين في التصدي لهذه الهجمات وجاهزيتها التامة لردع أي عدوان. وعدّت الخارجية البحرينية هذا التصعيد استئنافاً للاعتداءات الإيرانية الآثمة على المملكة ودول المنطقة، وعدواناً سافراً على سيادتها وسلامة أراضيها، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ولقرار مجلس الأمن رقم (2817) المطالب بوقف الهجمات الإيرانية فوراً.

وجددت الخارجية البحرينية احتفاظ بلادها بحقها الأصيل في الدفاع عن النفس، فردياً وجماعياً، وفقاً للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لصون أمنها بالتنسيق الوثيق مع أشقائها في مجلس التعاون الخليجي، استناداً إلى اتفاقية الدفاع المشترك، ومع حلفائها وشركائها.

ودعت البحرين مجلس الأمن الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات المتكررة، واتخاذ إجراءات حازمة تضمن امتثال إيران الكامل للقرار (2817)، ووقف اعتداءاتها ودعمها للجماعات الوكيلة في المنطقة.

وشددت الخارجية البحرينية على أن أمن البحرين خط أحمر وسيادتها غير قابلة للمساومة، مؤكدةً في الوقت ذاته نهجها الثابت الداعي إلى حسن الجوار والحرص على أمن الخليج العربي واستقراره.

إدانات واسعة وتشاور لمنع اتساع المواجهة

وأدانت الكويت وقطر ومصر والأردن واليمن وفلسطين، ودول ومنظمات وكيانات خليجية وعربية وإسلامية بأشد العبارات استمرار هذه الأعمال العدائية، وعدّتها تصعيداً خطيراً من شأنه تهديد أمن المنطقة واستقرارها، مؤكدةً تضامنها مع البحرين ووقوفها إلى جانبها في كل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها والحفاظ على أمنها واستقرارها.

فيما أجرت مصر اتصالات مكثفة خلال الساعات الماضية لـ«خفض التصعيد واستعادة الاستقرار الإقليمي»؛ إذ تشاورت مع تركيا وباكستان من أجل «منع اتساع نطاق المواجهة بالمنطقة»، كما أدانت الاعتداءات التي تستهدف البحرين، مشددةً على أن «أمن البحرين ودول الخليج مترابط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري وإحدى ركائز الأمن القومي العربي».

وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مباحثات هاتفية مع نظيريه التركي هاكان فيدان والباكستاني محمد إسحاق دار، تناولت الجهود المشتركة لخفض التصعيد واحتواء التوتر ومنع اتساع نطاق المواجهة، في ضوء المساعي الدولية والإقليمية الحثيثة الرامية إلى تحقيق التهدئة.

وأكد عبد العاطي وفيدان، خلال الاتصال الهاتفي الذي جمعهما، «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر وتركيا، في إطار (مجموعة الرباعي الإقليمي) وبالتعاون مع دولة قطر، لتكثيف الجهود والتحرك المشترك مع الجانبين الأميركي والإيراني بما يسهم في احتواء التوتر الراهن ومنع اتساع نطاق المواجهة».

من جهته، عدّ مجلس التعاون الخليجي إصرار إيران على تكرار اعتداءاتها على البحرين «تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة»، مؤكداً أن هذه الممارسات تتعارض مع مبادئ حسن الجوار، وتمثل انتهاكاً واضحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً حازماً لوقف هذه الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.

وجدد جاسم البديوي، الأمين العام للمجلس، وقوف دول الخليج وتضامنها الكامل مع البحرين، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مشدداً على أن أمن البحرين جزء لا يتجزأ من الأمن الخليجي المشترك، وأن المساس بسيادة أي دولة عضو هو مساس بأمن دول المجلس.