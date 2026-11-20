الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنواتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5343619-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A9-%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%86-%D8%B3%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AC%D9%86-5-%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA
الحكم على المعارضة التونسية البارزة سهام بن سدرين بالسجن 5 سنوات
الحقوقية سهام بن سدرين (أرشيفية - متداولة)
قضت المحكمة الابتدائية في تونس بالسجن 5 سنوات في حق الناشطة البارزة في مجال حقوق الإنسان سهام بن سدرين، بتهم تتعلق بـ«فساد إداري» إبان رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة»، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية و«وكالة الصحافة الفرنسية»، الجمعة.
ووجهت إلى سهام بن سدرين تهم استناداً إلى فصلين من «المجلة الجزائية»، وتتعلق بـ«استغلال موظف لصفته لإلحاق ضرر مادي بالإدارة» أثناء رئاستها «هيئة الحقيقة والكرامة» (2014 - 2018)، حسب المحامي فتحي الربيعي.
و«هيئة الحقيقة والكرامة» هي هيئة دستورية للعدالة الانتقالية، تولت جمع شهادات آلاف من ضحايا عهدي الرئيسين الحبيب بورقيبة (1957 - 1987) وزين العابدين بن علي (1987 - 2011).
كما تولّت الهيئة التحكيم في قضايا تناولتها، ويتعلق الحكم الصادر باتفاق صلح أُبرم مع رجل أعمال.
وحُكم أيضاً على العضو السابق في الهيئة، خالد الكريشي، في القضية ذاتها بالسجن 4 سنوات، وعلى وزير «أملاك الدولة» السابق، مبروك كرشيد، بالسجن 6 سنوات نافذة.
وأوقفت سهام بن سدرين في أغسطس (آب) 2024، ثم أُفرج عنها في فبراير (شباط) 2025، وأفاد محاميها بأنها ستستأنف الحكم الأخير، ما يبقيها في حال سراح.
وكانت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس، قد قضت بسجن سهام بن سدرين مدة 25 عاماً في قضايا تعلّقت بـ«تجاوزات وخروقات» رافقت أعمال «هيئة الحقيقة والكرامة»، وإبرام صلح مع رجل الأعمال سليم شيبوب، فاستأنفت الحكم شأنها شأن خالد الكريشي الذي حوكم بـالسجن مدة 10 سنوات.
من جهتها، أدانت منظمة «محامون بلا حدود» في بيان الجمعة، الحكم، وعدّت أنه «بدلاً من مكافحة إفلات مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من العقاب، يُستغل القضاء في استهداف الهيئة المكلّفة بكشف هذه الانتهاكات».
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وفد غرفة القاهرة التجارية في دمشق 11 يناير 2026 (غرفة القاهرة التجارية)
عبّرت الصحافية والأم المصرية إيمان عادل عن سعادتها بقرار شركة «مصر للطيران» استئناف رحلاتها المباشرة إلى سوريا بدءاً من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ما سيمكنها من زيارة سوريا دون تعقيدات، حتى يتمكن نجلها من زيارة والده السوري الذي رُحل من مصر قبل شهور.
وإيمان ليست الوحيدة التي جاء القرار ليمثل لها انفراجة، إذ تحتاج عائلات مصرية – سورية عديدة إلى تبادل الزيارات، وتجار ومهندسون قد يشاركون قريباً في إعادة إعمار سوريا، في وقت يرى مراقبون أن الخطوة بداية لتعاون مصري – سوري أوسع الفترة المقبلة.
وقالت شركة «مصر للطيران»، الخميس، إن حركة الطيران ستُستأنف إلى سوريا في ضوء توجيهات وزارة الطيران المدني، وفي إطار تعزيز حركة النقل الجوي بين الدولتين، على أن تُسيّر الشركة رحلات مباشرة إلى «مطار دمشق الدولي» بدءاً من 4 ديسمبر 2026، بمعدل رحلة يومية، فيما تبدأ تشغيل رحلاتها إلى «مطار حلب الدولي» بدءاً من 6 ديسمبر 2026، بمعدل 4 رحلات أسبوعياً.
ويقيم طليق إيمان في دمشق، وقد حاولت الأم، في الصيف الماضي، اصطحاب ابنها البالغ 6 أعوام، لزيارة والده حيث يقيم، لكن «الزيارة كانت تتطلب الذهاب إلى لبنان ثم الانتقال براً إلى سوريا، ودخول لبنان يحتاج إلى أن أملك 2000 دولار (الدولار يساوي نحو 54 جنيهاً) في مطار رفيق الحريري الدولي حتى يُسمح لنا بالدخول، ثم نستقل سيارة في رحلة تستغرق ساعات، وتتكلف 100 دولار على الأقل، وهو أمر مكلف ومرهق، لذا فشلنا في الذهاب».
وتوقفت حركة الطيران بين مصر وسوريا في أعقاب الأوضاع الأمنية التي شهدتها سوريا عام 2012، إذ أعلنت شركة «مصر للطيران» آنذاك تعليق رحلاتها في ديسمبر من ذلك العام.
ويوم الأربعاء الماضي، وقع وزير الطيران المدني سامح الحفني ورئيس «الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي» السوري عمر الحصري، «بروتوكول» بدء التشغيل للرحلات بين البلدين، حسب إفادة لوزارة الطيران المصرية.
وثمن مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، رخا أحمد حسن، قرار عودة خطوط الطيران المباشرة بين مصر وسوريا، قائلاً إن القرار «سينعكس بشكل أساسي على أبناء الجالية السورية في مصر، ممن ينتمون إلى مناطق في سوريا ما زالت تحتاج إلى إعادة إعمار، ولا يتمكنون من العودة بشكل كلي، فيتبادلون الزيارات مع عائلاتهم فيها، وكذلك سيشجع سوريين من زيارة مصر، سواء لرؤية أقاربهم أو لشؤون تجارية».
في ديسمبر 2024، بلغت أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر من السوريين نحو 147 ألف شخص، وبعد عام واحد في نهاية ديسمبر 2025، انخفض العدد إلى نحو 117 ألف شخص، وفي غضون 4 أشهر أخرى، بنهاية أبريل (نيسان) الماضي، وصلت أعدادهم إلى نحو 99 ألف شخص، بتراجع أكثر من 18 ألف شخص، وفق تقارير للمفوضية، اطّلعت عليها «الشرق الأوسط».
وتوقع حسن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تشهد العلاقات مزيداً من التطور الفترة المقبلة، ربما إلى حد عودة العلاقات الدبلوماسية كاملة، مشيراً إلى أن «التعامل المصري كان حذراً في هذا الملف، وحدث التطور في العلاقات خطوة بخطوة مع صعود النظام السوري الحالي للحكم».
ويشير عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» إلى «حاجة سوريا في المرحلة المقبلة للتشاور والدعم من محيطها العربي في إطار الكثير من الملفات ولإدارة التحديات الداخلية والخارجية التي تواجهها، ومن هنا تأتي أهمية تحسين علاقتها مع مصر»، متوقعاً أن يكون ملف إعادة الإعمار ومشاركة مصر فيه من الملفات المطروحة بقوة بين البلدين الفترة المقبلة.
ومرت العلاقات المصرية السورية بمراحل عدة مع وصول الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الحكم في ديسمبر 2024، وهو ما تعاملت معه القاهرة بحذر. وبدأت أولى خطوات التواصل العلني في الاتصال المباشر بين وزيري خارجية مصر بدر عبد العاطي وسوريا أسعد الشيباني في الشهر نفسه، ثم في يناير (كانون الثاني) 2026 استقبل الشرع بحفاوة وفداً من رجال الأعمال المصريين بدمشق.
وفي مارس (آذار) الماضي وصلت العلاقات إلى محطة بارزة مع لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بالسوري في القاهرة، على هامش القمة العربية الطارئة، وبعد عدة أسابيع، تبادل الرئيسان حديثاً وصفته وسائل الإعلام في الدولتين بـ «الودي»، خلال مشاركتهما في اجتماع للاتحاد الأوروبي مع الشركاء الإقليميين في قبرص أبريل (نيسان) الماضي.
مصر وروسيا لإقامة مجمع «لتحلية مياه البحر» بمنطقة «الضبعة النووية»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5343644-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D9%85%D8%AC%D9%85%D8%B9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D9%88%D9%8A%D8%A9
مصر وروسيا لإقامة مجمع «لتحلية مياه البحر» بمنطقة «الضبعة النووية»
جانب من «محطة الضبعة النووية» (هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء بمصر)
تتجه مصر وروسيا إلى إقامة مجمع متكامل لتحلية مياه البحر في موقع «محطة الضبعة النووية» شمال غربي البلاد، في خطوة تستهدف تعزيز مشاركة الصناعة المحلية في سلاسل إمداد المحطة، والإسهام في خفض التكلفة الاقتصادية لإنتاج المتر المكعب من المياه.
وبحث وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، محمد عصمت، خلال اجتماع عُقد عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، الجمعة، مع كسينيا سوخوتينا، المدير العام لشركة «روساتوم للمرافق الذكية»، التابعة للمؤسسة الحكومية الروسية للطاقة الذرية «روساتوم»، العروض المقدمة للمشروع ومستجدات العمل على تنفيذه.
وأكدت وزارة الكهرباء المصرية، في بيان، الجمعة، أن المشروع يأتي في إطار «خطة الدولة للتوسع في تحلية مياه البحر، وتحقيق التنمية المستدامة، وفي ضوء برنامج عمل لتعظيم العوائد من الأصول المملوكة، خصوصاً المشروعات القومية والاستراتيجية».
وتناول وزير الكهرباء مع الجانب الروسي مناقشة أسماء الشركات المحلية المرشحة للعمل مع شركة «روساتوم»، وخبراتها السابقة في مجال تحلية مياه البحر، إلى جانب مدى امتلاكها القدرات الفنية والبشرية اللازمة.
وشهد الاجتماع استعراض المعايير والضوابط والاشتراطات الخاصة بإقامة منشأة متكاملة لتحلية مياه البحر، مرتبطة بالبنية التحتية لـ«محطة الضبعة النووية»، فضلاً عن الخطوات المشتركة المقبلة لاستكمال الحلول الفنية والاقتصادية، ومتابعة ما أُنجز على صعيد الجوانب الفنية والتنفيذية للمشروع، والإجراءات الجاري اتخاذها لتنفيذ منظومة متكاملة لتحلية مياه البحر، والاستفادة من أحدث التكنولوجيات والخبرات المتخصصة التي تمتلكها مؤسسة «روساتوم» وشركاتها التابعة في هذا المجال.
وأكد الوزير عصمت أن المشروع يستهدف «تحقيق أقصى استفادة اقتصادية وبيئية من منظومة التحلية»، مضيفاً أن «هناك دراسة حالية لاستغلال الأملاح والمعادن المستخلصة من نواتج عملية التحلية في إقامة صناعات مرتبطة باستخلاص الأملاح وتعظيم القيمة المضافة لهذه النواتج، وفقاً للدراسات الفنية والاقتصادية المتخصصة، بما يُسهم في خفض تكلفة تحلية المتر المكعب من المياه».
وأشار إلى أن «الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا، والعلاقات الممتدة والمتميزة بين البلدين، تُمثل حجر الزاوية الذي يُبنى عليه تعظيم العائد الاقتصادي لمشروع (محطة الضبعة النووية)»، إلى جانب «العمل على توطين الصناعات والمكونات والمعدات المغذية لمشروعات تحلية مياه البحر، وتعزيز مشاركة الصناعة المحلية في سلاسل الإمداد الخاصة بالمشروع، بما يُسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتنمية القدرات الصناعية، وزيادة نسبة المكون المحلي».
ويضم مشروع «محطة الضبعة النووية» 4 مفاعلات بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل مفاعل، ومن المقرَّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، وفق وزارة الكهرباء المصرية.
ووقّعت القاهرة وموسكو في 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 اتفاق تعاون لإنشاء «محطة الضبعة» بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسّراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.
أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة جمال القليوبي، يشير إلى أن «إقامة مجمع لتحلية مياه البحر تُعد جزءاً من مشروع الضبعة ومن تطبيقاته المهمة». ويقول لـ«الشرق الأوسط» إن «إنشاء محطة للتحلية في موقع الضبعة يستند إلى اعتبارات فنية، إذ يعتمد تشغيلها على استخدام الطاقة النووية، من خلال الاستفادة من الحرارة العالية الناتجة عن بخار المفاعل وتكثيفها لتحويل مياه البحر إلى مياه منخفضة الملوحة»، موضحاً أن «التفاعل النووي يُمثل مصدراً للطاقة والحرارة اللازمة لهذه العملية».
ويرى القليوبي أن «إنشاء محطة التحلية في موقع الضبعة يُسهم في خفض التكلفة الاقتصادية لإنتاج المتر المكعب من المياه، وينعكس إيجاباً على التنمية الاقتصادية في المنطقة، من خلال توفير مصدر للمياه للمناطق الصحراوية والقرى المحيطة».
وتتزامن إقامة محطة تحلية مياه البحر مع الانتهاء من أعمال تصنيع المكونات الرئيسية لمفاعل الوحدة الأولى لـ«محطة الضبعة».
وأكدت «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء»، الخميس، أنه «جرى بدء شحن المعدات من ميناء سانت بطرسبرغ بروسيا الاتحادية إلى مصر، ومن المتوقع وصولها إلى ميناء الضبعة في غضون 21 يوماً».
ويقول أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر حققت جهوداً كبيرة في إنشاء محطات تحلية مياه البحر؛ لذلك ستوفر محطة التحلية بموقع الضبعة مصدراً لمياه الشرب في المناطق المحيطة والقرى والمجتمعات العمرانية القريبة والمشروعات الساحلية الجديدة».
تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5343632-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%81%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A1%D9%84%D8%A9
تأكيد أميركي على توحيد ليبيا وترسيخ «الشفافية والمساءلة»
بولس يتوسط وفد «حكومة الوحدة» الليبية في واشنطن 19 نوفمبر (حساب بولس عبر «إكس»)
دافعت واشنطن عن مبادرتها السياسية في ليبيا، وقالت إنها تستهدف «توحيد المسار، نحو توحيد البلاد المنقسمة»، بينما جددت «التزامها بالعمل مع الشركاء الليبيين لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم مؤسسات تتسم بالشفافية والمساءلة، وضمان أن تعود موارد ليبيا بفوائد دائمة على الليبيين».
والتقى مسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، في واشنطن، وفداً اقتصادياً من حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس، وتناول معه مجمل الأوضاع في البلاد.
وأكد بولس أنه ناقش مع الوفد الليبي «سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة وليبيا، ودعم تطوير قطاع الطاقة الليبي، والبناء على التقدم المحرز مؤخراً نحو تحقيق تكامل اقتصادي ومؤسسي أكبر».
وتطرق بولس، عبر حسابه على «إكس»، مساء الخميس، إلى التحرك الدبلوماسي الأميركي في ليبيا، وقال إنه «في ظل قيادة الرئيس دونالد ترمب، توفر مبادرتنا وجهودنا الرامية إلى توحيد البلاد، مساراً نحو ليبيا موحدة، ومنفتحة على الأعمال، وقادرة أخيراً على تحقيق إمكاناتها الاستثنائية».
ونقلت وزارة الخارجية الأميركية عن بولس، عبر «إكس»، مشاركته في الطاولة المستديرة التي نظمتها وزارة الطاقة الأميركية، الخميس، لبحث التعاون بين الولايات المتحدة وليبيا في مجالَي الطاقة والتجارة.
وثمّن بولس جهود «مجلس الأعمال الأميركي - الليبي»، وهو الجهة المستضيفة، ووكيل وزارة الطاقة الأميركية كايل هاوستفيت، والوفد الليبي، على «النقاش المثمر» الذي قال إنه تناول «فرص زيادة الاستثمارات الأميركية، وتعزيز قطاع الطاقة الليبي، وتوطيد العلاقات الاقتصادية بما يسهم في خلق فرص العمل، وتحقيق فوائد ملموسة لكلا البلدين».
وانتهى بولس إلى أن «بناء اقتصاد ليبي قوي ومتكامل يُعد ركيزة أساسية لتحقيق الهدف الأوسع المتمثل في إرساء الاستقرار والوحدة والازدهار في البلاد».
ووسط تأكيد أميركي على التحرك لتوحيد ليبيا، تتباين وجهات النظر بشأن المبادرة التي طرحها بولس لحلحلة الأزمة الليبية، وسط توقع سياسيين ومحللين ليبيين مقربين من «الجيش الوطني»، قرب التوافق بشأنها بين شرق ليبيا وغربها.
وتتمثل المبادرة الاميركية في إسناد رئاسة «المجلس الرئاسي» الليبي إلى صدام حفتر، نائب القائد العام لـ«الجيش الوطني»، مع الإبقاء على رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة رئيساً لحكومة ليبية موحدة، بدلاً من الانقسام الحكومي والسياسي الذي أجهد ليبيا أكثر من 12 عاماً.
وعبّر بولس عن سعادته بلقاء الوفد الليبي الذي ضم وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور سهيل بوشيحة، ورئيس «المؤسسة الوطنية للنفط» مسعود سليمان، والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة، مصطفى المانع.
وترى رانيا الصيد، العضو المؤسس لـ«التجمع السياسي الوطني فزان»، أن «ليبيا لا تحتاج إلى وسيط جديد، بل تحتاج إلى معادلة جديدة: جيش موحد بقيادة جماعية، وانتخابات تحسم الرئاسة، واقتصاد مشترك يجعل الوحدة مصلحة، لا شعاراً».
وتشير الصيد في تصريح صحافي، الجمعة، إلى أن «من يملك هذه المعادلة، يملك القرار، ومن ينتظر أنقرة أو واشنطن لتقرر عنه، سيبقى في المكان نفسه: تقارب في الكلام، وجمود في الواقع».
ونوّهت إلى أن المقصود بـ«القيادة الجماعية» ليس «جيشاً بثلاثة رؤوس، بل مرحلة انتقالية قصيرة لتوحيد البلاد، حتى لا يشعر أي طرف أن هذا الأمر إلغاء له». واقترحت تشكيل «مجلس مؤقت للجيش يستهدف توحيد المؤسسة العسكرية والعقيدة والتراتبية، ثم تسليم القيادة لقائد عام واحد بقانون وشرعية دستورية، بعيداً عن السياسة والمناطق».
وفرض الوضع الليبي نفسه مجدداً على لقاء بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، وبولس في إطار زيارته إلى العاصمة الأميركية واشنطن، الخميس.
وبعد تناولهما مستجدات الأوضاع الإقليمية، تناقشا حول تطورات الأوضاع في ليبيا، وقال المتحدث باسم «الخارجية المصرية» السفير نادر زكي إن عبد العاطي «أكد دعم مصر لجميع الجهود الرامية إلى تسوية الأزمة، والحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها وتوحيد مؤسساتها، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة».