منظمات تونسية تدعو لتحرك احتجاجي ضد قانون المالية

منظمات تونسية تدعو لتحرك احتجاجي ضد قانون الماليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340824-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
من مظاهرة سابقة نظمها اتحاد الشغل بالعاصمة للمطالبة بالشغل والتنمية (أ.ف.ب)
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات وطنية وحقوقية، إلى المشاركة في تحرك احتجاجي ضد قانون المالية لعام 2027، في ذكرى الثورة الذي يوافق 17 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بحسب ما ذكرته «وكالة الصحافة الألمانية»، الجمعة.
وهذا أحدث تحرك مزمع لاتحاد الشغل أكبر نقابة في تونس، والمجتمع المدني، بعد سلسلة من المسيرات المنظمة ضد سياسات السلطة، التي يقودها الرئيس قيس سعيد بصلاحيات واسعة، وارتفاع الأسعار والقيود ضد الحريات العامة. ويقود التنسيقية بالخصوص الاتحاد والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة المحامين ونقابة الصحافيين، ومنظمات أخرى من المجتمع المدني.
وتعارض التنسيقية ما تعده تكريساً للضغط الضريبي في قانون المالية، والافتقاد إلى العدالة الضريبية وتراجع الاستثمار، وتدني الخدمات العامة، وارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية لقطاعات واسعة من التونسيين. وقالت التنسيقية إن قانون المالية، الذي تجري مناقشته في البرلمان، ليس مشروع إنقاذ اقتصادي، أو إصلاح اجتماعي، بل إنه يحمّل الأجراء والفئات الهشة تكلفة الأزمة، في مقابل تغييب المسؤولية السياسية عن الفشل والتقصير.
وبهذا الخصوص، قال الناشط المتخصص في القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والهجرة، رمضان بن عمر لـ«وكالة الأنباء الألمانية»: «يغيب المسؤولون اليوم، كما يغيب الحوار والتواصل، عندما نشاهد احتجاجات من أجل المياه، والحق في العمل ومن أجل مطالب بيئية، وبدل التفاوض تحضر السلطات الأمنية». وتابع موضحاً: «المسألة سياسية في جوهرها بالنسبة للسلطات الجهوية وحتى المركزية، التي تشعر بأنها عاجزة عن الحوار بسبب حصر القرار بمؤسسة واحدة».
وأظهرت بيانات حكومية في وقت سابق أن معظم مداخيل الدولة في 2026 متأتية من الضرائب، بنسبة تفوق 91 في المائة في ظل انحسار الإقراض الخارجي، ما يلقي الضوء على التحديات، التي يواجهها الإنتاج والاستثمار ومستقبل النمو. وجاء في بيان مشترك للتنسيقية: «نرفض أن يكون قانون المالية تكريساً للأمر الواقع، ونرفض أن يكون التوازن المالي على حساب التوازن الاجتماعي». ويسود التوتر بين السلطة والاتحاد العام التونسي، الذي احتج على تعليق المفاوضات الاجتماعية من أجل الزيادة في الأجور.
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن تطلّعات الشعب وانتظاراته «ستتحقّق وفق إرادته الحرة، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط»، مشدداً على أنه «لا هدنة في مقاومة الفساد».
«الشرق الأوسط» (تونس)
السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340874-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D9%83-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%83%D8%B1%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%86
السودان: تجدد المعارك بين الجيش و«الدعم السريع» في غرب كردفان
من مخلفات المواجهات بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (أ.ف.ب)
تجددت المعارك بين الجيش السوداني، المسنود بـ«القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح»، و«قوات الدعم السريع» في محيط مدينة الخوي بولاية غرب كردفان. وتضاربت الروايات بشأن نتائج المواجهات، التي اندلعت صباح الجمعة واستمرت منذ ذلك الحين، فيما تعذّر التحقق بشكل مستقل من المعلومات المتداولة بشأن مناطق السيطرة الفعلية.
وقالت «القوة المشتركة»، في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، إن قواتها والجيش سيطرا على بلدة صريف عنكوش ومناطق مجاورة لها، موضحة أن قائداً ميدانياً لـ«قوات الدعم السريع»، لم تُحدد اسمه، قُتل خلال المعارك.
ونسبت منصات موالية للجيش إلى مصدر عسكري أن الجيش سيطر على صريف عنكوش، التي تبعد نحو 5 كيلومترات عن الخوي، وهو الأمر الذي لم يتطرق له بيان «القوة المشتركة»، ولا لمدى السيطرة على المدينة نفسها حتى كتابة هذا الخبر.
من جهتها، قالت «تنسيقية لجان المقاومة» بالفاشر، وهي لجان شعبية موالية لـ«القوة المشتركة» برزت بشكل خاص إبان القتال حول الفاشر، إن الجيش والقوات المساندة له سيطرا على المناطق المحيطة بمدينة الخوي، فيما قالت منصات موالية لـ«الدعم السريع» إن قواتها نصبت كميناً للقوة المهاجمة، ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من رواية الكمين، أو من حصيلة الخسائر المسجلة.
وفي محلية النهود، قالت غرفة طوارئ دار حمر، وهي مجموعة شعبية موالية للجيش، إن الجيش دمّر صباح الجمعة منصة لإطلاق المسيّرات قرب منطقة فوجا، وزعمت أن أجانب كانوا يتولون تشغيلها.
وجاءت معارك، الجمعة، بعد نحو أسبوع من القتال حول عيال بخيت، وهي منطقة تتبع محلية الخوي، وتقع قرب الحدود بين ولايتي غرب كردفان وشماله.
والأسبوع الماضي، نقلت تقارير صحافية عن مصادر عسكرية أن الجيش استعاد السيطرة على منطقة عيال بخيت، فيما تواصلت الاشتباكات حول البلدة وفي مواقع قريبة منها، وتداولت وسائط موالية للجيش معلومات عن اتساع العمليات في محيط مدينتي الخوي والنهود.
وتقع الخوي، مقر المحلية التي تحمل اسمها، في شمال شرقي ولاية غرب كردفان، بين الأبيض شرقاً والنهود غرباً، وتقع ضمن ما يُعرف عسكرياً بـ«محور شمال كردفان»، فيما تقع النهود في دار حمر، وتُعد العاصمة التاريخية لموطن «قبائل الحمر»، وتسكن فيها مع مجموعات سكانية أخرى، وتشتهر بتربية الضأن الحمري وإنتاج الصمغ العربي.
وفي إقليم النيل الأزرق المتاخم لإثيوبيا؛ حيث تدور معارك شرسة بين الجيش وحلفائه، و«الدعم السريع» و«قوات الحركة الشعبية لتحرير السودان»، منذ عدة أشهر، قال الجيش في بيان إن دفاعاته الجوية أسقطت، ظهر الجمعة، مسيّرة استراتيجية معادية، في منطقة دندرو بولاية النيل الأزرق، وإنها عبرت الحدود من إثيوبيا.
من جهة أخرى، دعا المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، لوك ليندبرغ، في ختام زيارته السودان، إلى وقف القتال، وذلك بعد أن التقى في مدينة كوستي بولاية النيل الأبيض بعض الأسر التي نزحت بسبب الحرب وتكافح لإطعام أطفالها.
وقال ليندبرغ في بيان إن الأشخاص الذين «يواجهون الجوع الحاد باتوا اليوم أمام 3 خيارات مؤسفة: التمرد أو الهجرة أو الموت جوعاً»، وحثّ القادة الدوليين والوطنيين والمحليين على العمل على إنهاء النزاع، وأضاف: «نحن لا يمكننا توفير الغذاء للناس بما يكفي لمجاراة حرب لا تتوقف».
وكان البرنامج قد أعلن أن نقص التمويل اضطره إلى تقليص مساعداته منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، وأن هناك نحو 900 ألف شخص فقدوا مساعداتهم الغذائية خلال الأشهر الأخيرة.
ويصل برنامج الأغذية حالياً إلى ما يزيد قليلاً على 3 ملايين شخص في السودان، وقال البرنامج إنه يحتاج بصورة عاجلة إلى 520 مليون دولار لتقديم مساعدات غذائية لنحو 5.4 مليون شخص حتى أبريل (نيسان) 2027.
اتجاه الأمم المتحدة لـ«توسيع» الحوار الليبي يثير انقساماً سياسياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340872-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%80%D8%AA%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A-%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%8B-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%8B
اتجاه الأمم المتحدة لـ«توسيع» الحوار الليبي يثير انقساماً سياسياً
من مراسم توقيع اتفاق لجنة «4+4» بشأن القوانين الانتخابية ومجلس المفوضية الشهر الماضي (البعثة الأممية)
يتسع الانقسام السياسي في ليبيا حول جدوى اتجاه الأمم المتحدة إلى «توسيع» الحوار الليبي، بين من يرى أن هذه الخطوة المحتملة «ستفتح باباً نحو تسوية الأزمة»، وآخرون عدّوها «إعادة لإنتاج إخفاق جديد بشأن تجارب الحوارات في البلاد»، وطالبوا بـ«ضمانات دولية».
وتتزايد التكهنات حول توجه بعثة الأمم المتحدة إلى توسيع «دائرة الحوار» ليضم أطيافاً ليبية مختلفة، إذا تعثر مسار لجنة «4+4»، الذي يضم ممثلين عن «الجيش الوطني» في شرق ليبيا وحكومة «الوحدة» في غربها، في وقت تستعد فيه «اللجنة» ذاتها لعقد اجتماع في تونس، الأحد المقبل، وسط ترقب لما قد يسفر عنه من تقدم في التفاهمات القائمة.
وجاءت هذه التكهنات عقب تسريبات صادرة عن مصادر مقربة من البعثة الأممية بتوجه نحو هذا المسار البديل، نقلتها وسائل إعلام محلية وعربية، وهو التوجه ذاته الذي طالما لوحت به المبعوثة الأممية هانا تيتيه في عدة مناسبات، أحدثها في ختام زيارة إلى بنغازي، الأسبوع الماضي.
تأييد توسيع الحوار
في اتجاه مؤيد لتوسيع الحوار، يرى عضو المجلس «الأعلى للدولة» أبو القاسم قزيط أن هذه الخطوة «تبدو الخيار المتاح أمام البعثة الأممية في المرحلة الراهنة، في ظل تعثر المسارات القائمة، وعدم التوصل إلى توافق بشأن تسوية الأزمة».
ويرهن قزيط في حديث لـ«الشرق الأوسط» فرص نجاح المسار الموسع بوجود دعم دولي حقيقي، وضمان تمثيل واسع لمختلف الأطراف الليبية، بحيث لا تقتصر المشاركة على القوى، التي تمتلك أدوات النفوذ والقوة على الأرض. ويشدد على أهمية مشاركة الأطراف ذات الثقل العسكري والسياسي في شرق ليبيا وغربها، لكنه يحذر من هيمنتها على الحوار، معتبراً أن «انفراد القوى التي تدير المشهد الحالي بصياغة التسوية من شأنه إفراغ العملية السياسية من مضمونها، بالنظر إلى مسؤوليتها عن جانب من الأزمة القائمة».
ويتقاطع هذا الطرح مع موقف المحامي الليبي، وسيم أبورويلة، الذي يؤيد توسيع الحوار، باعتباره مدخلاً لضمان مشاركة أوسع لمختلف أطياف المجتمع الليبي، وإشراك قوى ومكونات لا تقتصر على الأطراف المنخرطة في التفاهمات الحالية.
غير أن أبورويلة يشترط، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، اقتران أي توسع بـ«ضمانات دولية، تحول دون تكرار إخفاقات تجربتي الصخيرات 2015 وجنيف 2020»، داعياً إلى «فرض عقوبات مشددة على الأطراف السياسية التي تعرقل التوافق، تشمل حظر السفر إلى دول غربية، وتجميد الحسابات المصرفية».
وكانت لجنة «4+4» قد توصلت في نهاية أغسطس (آب) الماضي، بعد أشهر من المشاورات، إلى تفاهمات بشأن المسار الانتخابي، حظيت بدعم أطراف ليبية ودولية، غير أن تنفيذها لا يزال يواجه تحديات، تتصل بمواقف المؤسسات السياسية، والخلافات بشأن القواعد المنظمة للانتخابات وتشكيل حكومة موحدة.
في المقابل، يتحفظ رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية» جمال الفلاح على جدوى توسيع الحوار، مستنداً إلى تجارب سابقة في مدينة الصخيرات المغربية سنة 2015 وجنيف السويسرية سنة 2020، ويرى أنها أسهمت في إطالة أمد المرحلة الانتقالية، وأبقت البلاد داخل «حلقة مفرغة» من التفاهمات غير المنفذة.
ويشكك الفلاح في استعداد سلطات الأمر الواقع للمشاركة في حوار يفضي إلى تقاسم السلطة، معتبراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن مواقف هذه السلطات تجعل الوصول إلى تسوية تنهي الانقسام القائم أمراً بالغ الصعوبة.
ويطرح الفلاح بديلاً يقوم على إطلاق حوار سياسي شامل برعاية أممية، يتجاوز سلطات الأمر الواقع، ويضم القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والقيادات القبلية، بهدف التوافق على تشكيل حكومة تكنوقراط، تقود البلاد نحو الانتخابات. ووفق هذا التصور، تتولى الحكومة المقترحة العمل على استعادة الشرعية، وتوحيد مؤسسات الدولة وتهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات، بما يضع حداً للمراحل الانتقالية المتعاقبة.
توسيع دائرة التمثيل
لكن الخلاف لا يقتصر على الموقف من توسيع المشاركة أو رفضها، بل يمتد إلى طبيعة الصيغة التي يمكن أن يعتمدها الحوار، ومعايير اختيار أعضائه، وحدود دور لجنة «4+4» الحالية في ترشيح المشاركين الجدد أو التشاور بشأنهم، بحسب مراقبين.
وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي، حسام فنيش، أن «توسيع الحوار لا ينبغي أن يُختزل في إضافة أعضاء جدد»، مستحضراً تجربة الحوار المهيكل الذي شارك فيه نحو 120 عضواً، من دون أن يؤدي اتساع قاعدة المشاركة إلى توافقات سياسية حاسمة.
ويشير فنيش لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تيتيه سبق أن تناولت محدودية جدوى الصيغ واسعة العدد خلال لقاءات مع ممثلي منظمات وأحزاب سياسية، وهو ما يثير تساؤلات بشأن طبيعة التوسيع المحتمل: هل يقتصر على إضافة ممثلين إلى الإطار المصغر، أم يتجه إلى صيغة سياسية مختلفة تتجاوز آليات الحوار الحالية؟
ويبرز في هذا الإطار، تساؤل آخر بشأن الجهة التي ستتولى اختيار المشاركين؛ إذ لا يزال غير واضحاً ما إذا كان أعضاء لجنة «4+4» سيضطلعون بدور في ترشيح أطراف جديدة أو التشاور بشأنها، أم أن البعثة الأممية ستضع معايير الاختيار بالتنسيق مع الأطراف المعنية. وقد يشكل اجتماع تونس المقبل فرصة لتوضيح بعض هذه المسائل.
ولا يرى فنيش أن توسيع دائرة التمثيل ينبغي أن يكون الهدف الوحيد، داعياً إلى إنشاء مسار فني واستشاري موازٍ، أو مندمج مع عمل اللجنة المصغرة، يضم خبراء ليبيين مستقلين في المجالات الاقتصادية والمالية والنفطية والقانونية والدستورية والحوكمة، لإعداد تصورات عملية بشأن توحيد المؤسسات السيادية، وإعادة هيكلتها وضمان استقلاليتها.
تحذيرات غربية من «تهديدات الإخوان» تعزز الحصار المصري «للتنظيم»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5340866-%D8%AA%D8%AD%D8%B0%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85
تحذيرات غربية من «تهديدات الإخوان» تعزز الحصار المصري «للتنظيم»
مقر «الإخوان» محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)
تحذير أميركي رئاسي بشأن «خطر» تنظيم «الإخوان» جاء عقب سلسلة قرارات اتخذتها السلطات المصرية بإدراج الجماعة على «قوائم الإرهاب»، ثم ملاحقة كيانات وشخصيات مرتبطة بها في أوروبا.
ذلك التحذير الذي أطلقه الرئيس الأميركي دونالد ترمب «سيعزز من فرص القاهرة في حصار التنظيم داخلياً وخارجياً»، بحسب باحثين في شؤون الجماعات المتطرفة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط».
وقال ترمب، مساء الخميس، في مداخلة هاتفية عبر قناة «Salem News Channel»، إن «تهديدات (الإخوان) تمتد إلى أميركا وأوروبا»، وإن «جماعة الإخوان قد تكون أكثر خطورة من الشيوعيين في الوقت الحالي»، معتبراً أن «كليهما يشكل تهديداً كبيراً»، وذلك رداً على سؤال بشأن أي الطرفين أكثر خطورة.
الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي منير أديب، يرى أن تحذيرات ترمب «تعكس تنامي الإدراك الغربي لطبيعة التهديد الذي تمثله الشبكات التنظيمية العابرة للحدود»، مشدداً على أن «أهمية التصريحات لا تكمن في حدتها السياسية فقط، بل في توقيتها وسياقها؛ إذ تأتي بالتزامن مع إجراءات أميركية استهدفت فروعاً محددة من التنظيم، بما يعكس انتقالاً تدريجياً من مرحلة التحذير إلى استخدام أدوات قانونية ومالية لمواجهة أنشطته».
وأشار أديب إلى أن «هذا التطور يعزز الموقف المصري الذي حذر طويلاً من الطبيعة العابرة للحدود للتنظيم، ومن محاولاته توظيف المؤسسات والواجهات المختلفة لخدمة أهدافه التنظيمية والسياسية».
ورأى الباحث في شؤون «الجماعات الجهادية» هشام النجار أن تحذيرات ترمب «تمثل إقراراً عملياً بصحة ودقة الرؤية الاستباقية التي تبنتها الدولة المصرية منذ عام 2013»، مشدداً في الوقت نفسه، على أن الإجراءات الغربية الحالية لا تزال «جزئية ومحدودة»، ولا ترقى إلى مستوى التهديد الحقيقي الذي يمثله التنظيم العابر للحدود.
وأوضح النجار «أن التحرك المصري منذ 2013، في مواجهة التنظيم الذي بدأ بتفكيك بنيته في الداخل وملاحقة كياناته في الخارج قوبل في بداياته بممانعة وعدم قبول غربي نتيجة رهانات سابقة على تيارات الإسلام السياسي، قبل أن تتغير المعطيات، وتبدأ النخب البحثية والفكرية في أوروبا والولايات المتحدة، وحتى من تيارات اليسار الراديكالي، في إدراك حجم الخطر الذي يهدد المجتمعات الغربية من الداخل».
وكانت أولى الخطوات الأميركية بعهد ترمب في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، عندما وقّع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً وجّه بموجبه وزارتي الخارجية والخزانة إلى دراسة تصنيف فروع محددة من «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان، بوصفها منظمات إرهابية أجنبية أو إرهابيين عالميين مصنفين بشكل خاص.
وبالفعل في يناير (كانون الثاني) الماضي، صنفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية». وفي مارس (آذار) الماضي، تقرر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها.
وفي مايو (أيار) الماضي، تحدثت إدارة ترمب عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب، ركَّزت في جوهرها على تنظيم «الإخوان» بوصفه المنبع الفكري لـ«الإرهاب الجهادي» الحديث.
وهذا التوجه الأميركي، صاحبته أيضاً قرارات غربية داعمة، وقررت الأرجنتين، مطلع العام الحالي، إدراج فروع «الإخوان» في مصر والأردن ولبنان ضمن قائمتها للمنظمات الإرهابية. وفي 8 أكتوبر الماضي، وافق البرلمان الأوروبي على قرار يدعو الدول الأعضاء في الاتحاد إلى وضع استراتيجية مشتركة لمكافحة شبكات «الإخوان».
ويعتقد أديب أن «التحذيرات والتحركات الغربية تمنح التحركات المصرية مساحة أوسع لطرح رؤيتها بشأن ضرورة محاصرة شبكات التمويل والامتدادات الخارجية، لكنها تفرض أيضاً أهمية بناء تعاون دولي يستند إلى المعلومات والأدلة والإجراءات القانونية، وليس إلى التوصيفات السياسية وحدها». بينما يشدد النجار على «أن أي تحرك غربي، حتى إن كان جزئياً، يسهم في تضييق الخناق على التنظيم، ويعزز الجهود المصرية».
وجاءت تصريحات ترمب بعد أيام من إدراج السلطات المصرية تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي - بناءً على حكم نهائي - وفق ما نشرته «الجريدة الرسمية»، الاثنين الماضي، وذلك بعد أعوام من الإدراج المؤقت، فضلاً عن استمرار وجود قيادات التنظيم، وفي مقدمتهم المرشد العام محمد بديع، داخل السجون المصرية في «قضايا عنف وإرهاب وقتل».
وفي اليوم التالي، صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة (أول درجة) بإدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة 5 سنوات.
وهنا، يعتقد أديب أن «المرحلة المقبلة قد تشهد تنسيقاً أكبر بين الولايات المتحدة والدول الأوروبية في تبادل المعلومات، ومراقبة التدفقات المالية، ومراجعة الكيانات التي يثبت ارتباطها بأنشطة محظورة، وهو ما قد يضيق هامش حركة التنظيم، ويزيد تكلفة وجوده ونشاطه في الغرب».
وينبه النجار إلى أن الوصول إلى حصار دولي ناجع «يتطلب انتقال واشنطن والعواصم الأوروبية من المعالجات الجزئية إلى المواجهة الشاملة، وتفعيل التنسيق الاستخباراتي والأمني وتبادل المعلومات، على أساس أن خطر (الإخوان) لم يعد شأناً إقليمياً يخص المنطقة العربية فحسب، بل بات تهديداً مباشراً للأمن والاستقرار العالميين».