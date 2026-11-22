جدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، الأحد، خلال استقباله رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، تأكيده المضي «في خطط بسط سلطة الدولة، وإنفاذ القانون، ومكافحة الفساد، والتصدي لعمليات التعدي على الثروة الوطنية».

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «الزيدي استقبل الفياض، وبحث معه تطورات الأوضاع في مختلف المجالات؛ داخلياً وخارجياً، وأهمية العمل على تعزيز الاستقرار داخل البلد، في سبيل تعزيز برامج الحكومة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى برامج تطوير القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، ومن بينها تشكيلات (الحشد الشعبي)».

الزيدي خلال مواكبته «عملية جرف الصخر» (رويترز)

وأكد رئيس الوزراء، وفق البيان، أن «الحكومة ماضية في خطط بسط سلطة الدولة، وإنفاذ القانون، ومكافحة الفساد، والتصدي لعمليات التعدي على الثروة الوطنية، في كل مكان من أرض العراق».

جرف الصخر

بدوره، أعلن صباح النعمان، المتحدث باسم «القائد العام للقوات المسلحة»، (الزيدي)، أن ما جرى في جرف الصخر، سيسهم في «تسريع خطوات حصر السلاح وتنظيمه». وقال لـ«وكالة الأنباء العراقية (واع)» الرسمية: «أحداث جرف النصر الأخيرة هي إثبات عملي أن القرار الأمني واحد، والقوات المسلحة العراقية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، ولا توجد أي سلطة تؤثر في وحدة هذا القرار أو في ميول القوات الأمنية».

الشرطة العراقية تنتشر في جرف الصخر (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن «جزءاً من عزم الحكومة الحالية هو حصر وتنظيم السلاح، وأن ما حصل في جرف النصر سيسهم في الإسراع أو تقريب الموعد المحدد لذلك»، لافتاً إلى أن «ما جرى في الجرف، أعطى مثالاً واضحاً على أن جميع الأسلحة الموجودة هي بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تستخدم إلا وفق الأوامر والواجبات المنوطة بها».

الدولة العميقة

إلى ذلك، لم يستبعد سياسي ونائب سابق في البرلمان العراقي أن يواجه الزيدي صعوبات وتحديات، في سياق إقدامه، ولأول مرة منذ نحو عقدين من الزمن، على مباشرة تفكيك أهم منظومة سرية في البلاد؛ هي «الدولة العميقة»، لكنه يرى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدعم الشعبي الذي بدأ في الازدياد خلف رئيس الوزراء، لا سيما بعد إنهائه رمزية منطقة جرف الصخر، من شأنه أن يشكل سياج حماية له، في حال استمر دعمه من قبل قوى سياسية وجماهيرية أساسية في العراق مثل (التيار الصدري) وزعيمه مقتدى الصدر».

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية على طريق في جرف الصخر (أرشيفية - رويترز)

ورداً على سؤال بشأن ما يجري من حديث بشأن إعادة النازحين من أبناء المنطقة الذين هُجّروا عام 2014، يقول إن «هذه المسألة تحتاج وقتاً، لكن ليس بسبب البنى التحتية والخدمات لجهة بناء مستوصفات ومستشفى وتدقيق السكان، بل هناك أمر آخر هو الذي سوف يؤخر عودة النازحين فترة قد تطول، ويتمثل ذلك في حجّة: كيفية منع عودة الإرهاب إلى المنطقة ثانية».

وأوضح السياسي والنائب السابق أن «أقل ما يمكن عمله لمعالجة ذلك، حتى لو سلمت النيات، هو خلق مجال حيوي لمسافة معينة حول المنطقة، يجري تأمينه بالكامل بحيث لا يمكن عودة أي نشاط معادٍ ذي بُعد طائفي أو إرهابي، مما يعني إقامة نوع من العزل بين المنطقة والمناطق المجاورة».

تسوية قاآني

وفي السياق ذاته، كشف مصدر سياسي في بغداد، لـ«الشرق الأوسط»، عن «التسوية» التي اقترحها قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، خلال زيارته الأخيرة ونجح من خلالها في «إيقاف صدام كان محتملاً بين القوات الأمنية العراقية وقوات (كتائب حزب الله)».

عنصر من «كتائب حزب الله» داخل مصفاة نفط في جرف الصخر (أرشيفية - أ.ب)

وقال إن «(الكتائب) كانت استعدت للمواجهة، بما في ذلك توجيه صواريخ وأسلحة نحو المنطقة الخضراء في بغداد، في حال أصر الزيدي على إدخال قواته عنوة إلى المنطقة، الأمر الذي رأت قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي أن محصلته النهائية سوف تكون اقتتالاً شيعياً - شيعياً»، مبيناً أن «مجيء قاآني لم يكن بطلب من قيادات (الإطار التنسيقي) التي انقسمت على نفسها حيال جرف الصخر بعد إصرار رئيس الوزراء على إدخال قواته والسيطرة على المنطقة بالكامل، بل كان قراراً إيرانياً بحتاً ومن قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي شخصياً».

وأوضح المصدر السياسي نفسه أن «إيران تنظر إلى منطقة جرف الصخر بوصفها أكبر من مجرد منطقة يسيطر عليها فصيل مسلح عراقي مقرب منها، بل هي تمثل لها مركزاً لتنسيقية المقاومة، حيث كثيراً ما كانت تجري فيها عمليات تدريب لعناصر من (حزب الله) في لبنان والحوثيين وأطراف أخرى، بالإضافة إلى عمليات تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة».

وأشار إلى أن «التسوية التي اقترحها قاآني ووافق عليها الزيدي، هي العمل على تأمين المنطقة عبر 3 محاور يسيطر الجيش على المحور الذي يتصل بحدود محافظة الأنبار غرباً. والمحور الثاني تسيطر عليه قوات الشرطة الاتحادية، بينما المحور الثالث، وهو الذي يضم (كتائب حزب الله)، دخل إليه اللواءان (49) و(72) من (الحشد الشعبي)، على أن تنسحب (الكتائب) في غضون شهر من المنطقة وتتجه نحو القائم عند الحدود العراقية - السورية، وهو مقرها الدائم هناك».

لقطة مأخوذة من فيديو لإسماعيل قاآني (الأول من اليمين) يُعتقد أنها في «مطار النجف» بالعراق (أرشيفية - شفق نيوز)

وأوضح أن «منطقة جرف الصخر اكتسبت رمزية لدى (كتائب حزب الله) وفصائل أخرى، فضلاً عن إيران، حتى صارت تبدو كأنها دولة داخل دولة، وبالتالي؛ فإن قرار الزيدي إعادة فتحها، حتى لو على مراحل، أنهى تلك الرمزية، بل وربما الأهم من ذلك، كشف عن أمر بات حديث الناس، وهو عمليات سرقة وتهريب النفط من الأنابيب المارة عبر المنطقة، الأمر الذي بات من الصعب إنكاره مع صدور كثير من مذكرات القبض بحق المتهمين بهذه السرقات وهروب بعضهم من وجه العدالة».

وبين المصدر نفسه أنه بعد «بدء تفكيك منظومة السلاح ومعها بنية الدولة العميقة التي ظهرت عبر عمليات تهريب واسعة للنفط ليس في هذه المنطقة فقط بل في مناطق أخرى من البلاد، فإن كثيراً من الحقائق التي كانت مخفاة، بتبرير (المُقدّس) مرة، و(الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب) مرّة أخرى، اتضحت بطريقة جعلت الدعم الشعبي يتضاعف لرئيس الوزراء وجهوده، فيما بدأت تتراجع قدرة القوى السياسية، التي كانت ضالعة في العمليات أو متواطئة في تلك الممارسات».