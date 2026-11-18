تتحرك سوريا وتركيا باتجاه تعزيز علاقتهما وإضفاء الطابع الاستراتيجي عليها ورفع مستوى التنسيق في القضايا السياسية والأمنية والتشاور بشأن التطورات الإقليمية، فضلاً عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والتعاون في مجالي الطاقة والنقل.

وأجرى وزراء الخارجية والدفاع في البلدين جولة جديدة من المباحثات تناولت العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الدفاع والأمن ومكافحة الإرهاب والتطورات الإقليمية، ومراجعة الخطوات النهائية لتأسيس اللجنة العليا المشتركة للعلاقات بين البلدين تمهيداً للبدء في أعمالها.

تنسيق استراتيجي

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إن الوزراء الأربعة ناقشوا، خلال اجتماعهم بمقر الخارجية التركية في أنقرة مساء الثلاثاء، تعزيز التنسيق الاستراتيجي في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة انطلاقاً من المصالح المشتركة.

جانب من مباحثات وزراء الخارجية والدفاع في تركيا وسوريا عقدت في أنقرة في 17 نوفمبر (الخارجية التركية)

وأضاف أنه بحث مع نظيره السوري، أسعد الشيباني، بحضور وزيري الدفاع التركي، يشار غولر، ونظيره السوري، مرهف أبو قصرة، عملية دمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في مؤسسات الدولة السورية، مؤكداً دعم تركيا لها في إطار مبدأ «دولة واحدة وجيش واحد»، بما يعزز سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

وشدد فيدان على أهمية إنهاء الإرهاب في تركيا وسوريا والعراق، ووضع حد لإنكار الهويات، وإتاحة المجال للجميع للانخراط في العمل السياسي في أجواء من السلم والاستقرار.

وقال إن تركيا تواصل تعاونها الوثيق مع الحكومة السورية لإنجاح العملية، وتعمل على توسيع الشراكة بين البلدين لتشمل مجالات جديدة.

وتواصل تركيا عملية حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، والتي تشمل التنظيمات المرتبطة به، وفي مقدمتها «قسد»، إلى جانب إخلاء المناطق التي يوجد بها في شمال العراق، في إطار ما يسمى بـ«عملية تركيا خالية من الإرهاب»، والتي تؤكد أنقرة أنها تشمل أيضاً «منطقة خالية من الإرهاب».

مباحثات مع براك

وغداة المباحثات التركية - السورية، التقى فيدان بمقر الخارجية التركية، الأربعاء، السفير الأميركي في أنقرة مبعوث الرئيس الأميركي إلى سوريا والعراق، توم براك.

وحسب مصادر دبلوماسية تناول اللقاء مسألة دمج «قسد»، إلى جانب التطورات في سوريا والعراق والمنطقة بشكل عام.

كان وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، التقى براك، الثلاثاء، خلال زيارته لأنقرة.

جانب من لقاء الشيباني وبراك في أنقرة (سانا)

وقالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن الشيباني وبراك أكدا أهمية التنسيق والتشاور بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وخلال مؤتمر صحافي عقب المباحثات التركية - السورية في أنقرة، قال فيدان إن تركيا تنظر بثقة إلى مستقبل سوريا بفضل الإرادة القوية التي أظهرها السوريون، مؤكداً أن سوريا باتت تسهم بشكل كبير في استقرار المنطقة وتنميتها ومكافحة الإرهاب فيها.

وأضاف أن المباحثات تناولت خطط التعاون بين المؤسسات الدفاعية والأمنية في البلدين، بما يسهم في التصدي للتهديدات الداخلية والخارجية التي تواجه سوريا، بما فيها محاولات التقسيم والتهديدات الإرهابية.

ولفت إلى أن تركيا تبذل جهوداً مكثفة للمساعدة في إعادة هيكلة جيش سوريا وتعزيز قدرات مؤسساتها الأمنية، موضحاً أن التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتها «داعش»، إلى جانب الاضطرابات الأمنية، قد تعرقل التجارة والربط الإقليمي.

تعاون ثنائي وإقليمي

وذكر فيدان أن العلاقات بين تركيا وسوريا تتعمق ‏وتتعزز، وتم إنجاز كثير من المشروعات في القطاعين الصحي والتربوي في ‏سوريا، وتم التوصل إلى اتفاق على إنشاء جامعة تركية سورية في العاصمة دمشق.

وأضاف أن تركيا تتبنى توجهاً واضحاً نحو تولي دول المنطقة مسؤولية معالجة قضايا حوضها الاستراتيجي ومحيطها الجغرافي بنفسها، دون الاعتماد على قوة خارجية أو مجموعة دول من خارجها.

وأشار فيدان إلى أن إسرائيل تحاول زعزعة الاستقرار في سوريا، مشدداً على ضرورة وقف ‏هجماتها على الأراضي السورية والتزامها «اتفاق فض الاشتباك لعام 1974».

فيدان والشيباني خلال مؤتمر صحافي في أنقرة (الخارجية التركية)

بدوره، قال الشيباني إن سوريا تشكل حجر الزاوية في استقرار الشرق الأوسط، وإن تركيا شريك لا غنى عنه في إرساء هذا الاستقرار.

واستعرض التطورات في العلاقات بين البلدين، مشيراً إلى اقتراب حجم التبادل التجاري من 3.7 مليار دولار عام 2025 بنمو تجاوز 40 في المائة، مع السعي لتسهيل دخول المنتجات السورية إلى السوق التركية، وإقرار إطار قانوني لحمايتها، وتسريع وتيرة تأهيل المعابر الحدودية، والاستعداد لتشغيل معبر القامشلي قريباً.

وأشار الشيباني إلى أنه تم الاتفاق على تسريع مشروع الربط بالسكك الحديدية مع تركيا عبر سوريا والأردن وصولاً إلى الخليج، كما تم تأهيل خط الربط الكهربائي بين مدينتي حلب السورية وجيجيك التركية، ويجري العمل على رفع قدرته.

‏وأضاف أنه «على الصعيد الاستراتيجي، ناقشنا سبل تطوير التعاون في مجال ‏التدريب ‏وبناء القدرات، ورفع مستوى التنسيق لضبط مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، وتهيئة الظروف المناسبة للعودة الطوعية والمستدامة ‌‏للاجئين السوريين، ‏استناداً ‏إلى مبدأ سيادة الدولة السورية على كامل أراضيها».