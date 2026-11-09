واشنطن تستهدف إمدادات إيران عبر بحر قزوين... ما التحديات؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339385-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%9F
واشنطن تستهدف إمدادات إيران عبر بحر قزوين... ما التحديات؟
ميناء بندر أنزلي الإيراني على بحر قزوين يوم 23 يوليو 2025 (رويترز)
تفتح الولايات المتحدة جبهة جديدة من الضغوط على إيران، تمتد هذه المرة إلى بحر قزوين، الذي يشكّل ممراً للتجارة والنقل بين إيران وروسيا ودول آسيا الوسطى، في خطوة تثير تساؤلات بشأن قدرة واشنطن على تعطيل طرق الإمداد الإيرانية في بحر مغلق لا تطل عليه، وتخضع حركة الملاحة فيه لترتيبات خاصة بين الدول الخمس المطلة على سواحله.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، تشكيل قوة عمل جديدة تحمل اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، تتولى تنسيق الجهود الرامية إلى منع نقل منظومات الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن تدفقات الإيرادات غير المشروعة، عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
وتأتي الخطوة في إطار مساعٍ أميركية لمنع طهران من الحصول على المعدات والتكنولوجيا اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، عقب حرب إيران، بينما ركّز الحصار البحري على تعطيل صادرات النفط الإيرانية وحركة الشحن عبر موانئها الجنوبية.
غير أن إدراج بحر قزوين ضمن نطاق الضغوط الأميركية يطرح تحديات مختلفة عن تلك التي تواجهها واشنطن في الخليج العربي وخليج عُمان، في ظل التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا، والمصالح الاقتصادية والسياسية المتشابكة للدول المطلة عليه.
قزوين... جغرافيا معقّدة ومصالح متشابكة
يطل على بحر قزوين كل من إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، ويشكّل حلقة وصل بين شبكات التجارة والنقل في آسيا الوسطى والقوقاز.
وتعززت أهميته الاستراتيجية مع تطوير «ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب»، الذي يهدف إلى ربط روسيا بالهند مروراً بإيران، عبر الموانئ والطرق البرية والسكك الحديدية، لا سيما المسارات التي تمر بكازاخستان وتركمانستان، وفق دراسة نشرها «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» الأميركي في أبريل (نيسان) 2026.
وتتيح هذه المسارات لطهران نقل البضائع والمعدات بعيداً عن موانئها المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، التي تستهدفها إجراءات الحصار البحري الأميركي؛ ما يمنحها خيارات إضافية للحصول على المواد اللازمة لصناعاتها والحفاظ على جزء من تجارتها الخارجية.
وحذّر باحثون في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، في دراسة نُشرت في يونيو (حزيران) 2026، من أن اضطراب طرق الإمداد التقليدية لإيران قد يدفع طهران إلى الاعتماد بصورة أكبر على مسارات بديلة عبر باكستان والدول المطلة على بحر قزوين، بعيداً عن الممرات البحرية في الخليج التي تتركز فيها القدرات الأميركية على اعتراض الشحنات.
ولفتت الدراسة إلى اعتماد الصناعات العسكرية الإيرانية على استيراد معدات التصنيع والمكونات الإلكترونية والمواد الخام، ورجّحت أن تكون الصين المصدر الرئيسي للمعدات التي تحتاج إليها طهران لإعادة بناء قدراتها الإنتاجية العسكرية.
وتفرض الطبيعة الجغرافية لبحر قزوين تحديات إضافية أمام واشنطن؛ إذ تفتقر الولايات المتحدة إلى منفذ بحري مباشر إليه، بينما تخضع حركة الملاحة والوجود العسكري فيه لترتيبات خاصة بين الدول الخمس المطلة عليه، بموجب اتفاقية وُقّعت عام 2018.
ولم توضح القيادة المركزية الأميركية الإجراءات العملية التي ستعتمدها القوة الجديدة لتعطيل الشحنات عبر بحر قزوين، أو ما إذا كانت ستنسّق مباشرة مع حكومات الدول المطلة عليه، لكنها أشارت إلى تعاونها مع مؤسسات حكومية أميركية أخرى.
تنسيق أميركي لتعطيل إمدادات إيران
تضم قوة «البوابة الحديدية»، وفق بيان «سنتكوم»، نحو 20 عسكرياً وموظفاً مدنياً، يتمركزون في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأميرال براد كوبر، في بيان أصدرته القيادة، إن تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية الأميركية الأخرى سيسهم في تقييد قدرة إيران على «تمويل الإرهاب وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد قدراتها العسكرية».
وأشارت «سنتكوم» إلى أن الحصار البحري منع إيران من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار، وفق تقديراتها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري أميركي أن التعاون بين قوة «البوابة الحديدية» والمؤسسات الحكومية يُتوقع أن يشمل وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات؛ ما يشير إلى احتمال اعتماد واشنطن على أدوات مالية واستخباراتية وقانونية لتعطيل شبكات الإمداد الإيرانية.
ويتيح هذا التنسيق لواشنطن استهداف شبكات الإمداد من خارج بحر قزوين، عبر تتبّع الشركات والوسطاء والمعاملات المالية المرتبطة بالشحنات، واتخاذ إجراءات بحق الجهات التي تساعد على وصول المعدات المحظورة إلى إيران، من دون الحاجة إلى وجود عسكري أميركي مباشر داخل البحر.
روسيا وحسابات واشنطن في قزوين
يضيف الحضور الروسي في بحر قزوين تعقيدات إلى المساعي الأميركية، في ظل التعاون العسكري والاقتصادي بين موسكو وطهران، وامتلاك روسيا أسطولاً عسكرياً في البحر، إلى جانب موانئ تجارية وشبكات نقل تُستخدم في التجارة مع إيران ودول المنطقة.
وقد يطول استهداف شبكات الإمداد الإيرانية شركات ووسطاء مرتبطين بالتجارة مع روسيا.
وتبرز أيضاً حسابات أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية مع موسكو وطهران وواشنطن، ما قد يعقّد أي مساعٍ أميركية للحصول على تعاونها في مراقبة الشحنات.
ومع تعدد المعابر وإمكانية تغيير مسارات التجارة، قد يصعب على واشنطن قطع طرق الإمداد الشمالية لإيران بالكامل، لكن تعطيل شحنات وتأخير وصول معدات حساسة قد يرفعان تكلفة استيراد هذه المعدات، ويبطئان جهود طهران لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
صورة التقطها القمر الاصطناعي «سنتينل-2» الأحد 8 نوفمبر 2026 تُظهر تصاعد دخان أسود قبالة سواحل بخاء العُمانية على بُعد نحو 20 كيلومتراً من الساحل في منطقة اشتعلت فيها النيران بثلاث ناقلات نفط (أ.ف.ب)
تتسارع جهود التسوية بين واشنطن وطهران، مع وصول رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في حين يتصاعد التوتر في مضيق هرمز، بعد ضربات أميركية على جزيرة قشم، وإعلان طهران استهداف 11 ناقلة نفط خلال عشرة أيام.
وكشف الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الاثنين، أن المرشد مجتبى خامنئي أمر بإنهاء وضع «لا حرب ولا سلام»، مقدّماً التفاوض خياراً أول، من دون أن تتراجع طهران عن شروطها أو عن رفض إخراج اليورانيوم المخصب.
ويحمل المسؤول القطري الذي زار طهران الأسبوع الماضي، ملف الوساطة إلى البيت الأبيض، حيث يلتقي ترمب ونائبه جي دي فانس.
ويستبعد ترمب استئناف الحرب الواسعة قريباً، لكنه لا يزال يرفض الخطة الإيرانية الحالية للهدنة. وعبّر مسؤولون أميركيون وإقليميون، تحدثوا إلى «رويترز»، عن شكوكهم في التوصل إلى اتفاق قريب.
ورفضت واشنطن الخطة مراراً. ووصف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، الأحد، بعض الشروط الإيرانية بأنها «شائنة وسخيفة وغير واقعية حقاً»، مستبعداً اختراقاً دبلوماسياً قريباً. وقال ترمب، في مقابلات بُثت الأحد، إنه «لا يسعى» إلى تصعيد الحرب.
وتتولى قطر نقل الرسائل بين الطرفين واقتراح سبل لتقريب المواقف. وكان فانس قد قاد المفاوضات التي أفضت إلى هدنة لم تصمد طويلاً في يونيو (حزيران).
وفي طهران، شدّد بزشكيان على عزم حكومته المضي قدماً في إنهاء الصراع، وقال في مناسبة بطهران: «أصدر المرشد أمراً بأن ننهي وضع لا حرب ولا سلام». وقدّم التفاوض خياراً أول: «نحن أهل حوار وتفاوض، ويمكننا أن نتفاوض بعزة وننهي المسألة بعزة. المنطق يقضي بألا نزج أنفسنا في الحرب إذا كان بإمكاننا أن ننال حقنا بالحوار». واستدرك بأن إيران «لن تستسلم أمام القوة والتنمر». وقبل أسبوع، قال بزشكيان إن المرشد الإيراني منح «صلاحيات معينة» للحكومة فيما يتعلق بالمحادثات الرامية لإنهاء الحرب.
في أنقرة، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ترمب أن بلاده لا تريد تصعيداً جديداً، وقال: «للأسف، نرى مجدداً تحولاً سلبياً. نبذل قصارى جهدنا لمنع ذلك».
وتقضي الخطة الإيرانية برفع الحصار الأميركي عن الموانئ الإيرانية، ورفع بعض العقوبات، ووقف القصف، مقابل فتح مضيق هرمز، على أن تليها مفاوضات بشأن البرنامج النووي والعقوبات الأخرى.
وفي غضون ذلك، نفى مسؤول أمني كبير، لوكالة «تسنيم» التابعة لـ«الحرس الثوري»، تقارير عن لقاء مرتقب بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي وفانس في الدوحة. وقال إن سياسة إيران في المفاوضات «لم تتغير»، ولن يُطرح أي برنامج للتفاوض مع الأميركيين «ما لم يتخذوا خطوة عملية في إطار الشروط السبعة».
ووصفت وسائل إعلام إيرانية بـ«الكاذبة» تقارير عن اتفاق على إعادة فتح مضيق هرمز مقابل الإفراج عن 8 مليارات دولار من الأصول الإيرانية.
«مقترح اليومين»
ودافع المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحافي الأسبوعي، عن «مقترح اليومين»، ووصفه بأنه «أكثر الخطط منطقية» على الطاولة، متسائلاً عن «اللامنطقي أو السخيف» في اشتراط إنهاء العقوبات والحصار البحري ووقف الحرب «على جميع الجبهات» قبل أي تفاوض.
وقلب بقائي وصف روبيو على واشنطن: «ما هو غير منطقي وسخيف هو مهاجمة أميركا لإيران في منتصف المفاوضات». واستعاد هجومين أميركيين خلال المفاوضات «في أقل من تسعة أشهر»، وقال إن «تفاهم إسلام آباد» لم يصمد «أكثر من أسبوعين».
وأحال مضمون الخطة إلى «كل ما تعهدت به أميركا في تفاهم إسلام آباد»، الذي قال إن بنوده الأربعة عشر حددت التزامات الطرفين «بوضوح»، وتجنب الرد مباشرة على سؤال عمّا إذا كانت تشمل الملف النووي.
وطالب أيضاً برفع العقوبات التي فُرضت على إيران في الأشهر الماضية، وتساءل: «هل يمكنكم تخيل أن ندخل في مفاوضات مع أميركا بشأن القضايا التي تريدها، فيما يستمر الحصار البحري، وتستمر الحرب، وتبقى أموالنا مجمدة؟».
وعدّ تقليص المهلة من سبعة أيام إلى يومين «علامة حسن نية»، مضيفاً: «إذا كان لدى الطرف الآخر أدنى قدر من الجدية، تستطيع إيران تنفيذ تعهداتها خلال يومين». واستشهد بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى 65 في المائة من مستواها قبل الحرب، قبل أن «تنقض أميركا تعهدها، ويقول ترمب: انتهى الأمر».
ولم يكشف بقائي ما إذا كانت واشنطن قد ردّت على المقترح. وعن تقارير بشأن مقترح نووي إيراني عبر قطر، اكتفى بالقول: «قدمنا مقترح خطة اليومين الخاص بنا، وهو على الطاولة». وردّ على دعوة رئيس الوزراء القطري إلى اتفاق قابل للتنفيذ بدلاً من اتفاق مثالي: «جربنا مرة اتفاقاً قابلاً للتنفيذ».
وأوضح أن الاتصالات مع قطر وباكستان «مستمرة»، وأن مستوى التمثيل الإيراني يُحدد وفق مسار المحادثات، تحت إشراف المجلس الأعلى للأمن القومي.
وقبل ذلك بساعات، علّق وزير الخارجية عباس عراقجي، على منصة «إكس»، على حديث ترمب عن نفور الناخبين من إسرائيل، وكتب: «يدرك الرئيس الأميركي بوضوح أن الغالبية العظمى من الأميركيين مشمئزون من إسرائيل. واللافت أنه يبدو حائراً في سبب ذلك. سئم الأميركيون من خداع إسرائيل للإدارات الأميركية وجرّها إلى حروب لا تنتهي».
اليورانيوم «خط أحمر»
وأغلق بقائي الباب أمام أحد المطالب الأميركية الرئيسية؛ إذ قال إن إخراج اليورانيوم المخصب من إيران «غير مطروح بأي شكل»، ولا يوجد «أي مبرر» لذلك، وفقاً لوكالة «أرنا» الرسمية.
ورفض أيضاً تفتيش المنشآت المتضررة ما دامت التهديدات الأميركية مستمرة، مضيفاً أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية «لا تملك آلية أو بروتوكولاً» لتفتيشها في الظروف الحالية.
ونفى، في مؤتمره الصحافي، أن تكون إيران علّقت التزاماتها في معاهدة حظر الانتشار: «نحن عضو في المعاهدة، وملتزمون باتفاق الضمانات». لكنه عدّ الهجمات على المنشآت النووية عائقاً أمام التعاون مع الوكالة «كما في الظروف العادية»، وكشف أن مفتشيها زاروا محطة بوشهر النووية «قبل أيام».
وذهب نواب أبعد. فقد رفض النائب حميد رضا غودرزي، في حديث لموقع «إيران أوبزرفر» المحلي، تسليم اليورانيوم «بأي شكل»، وقال إن القرار بشأنه يُتخذ «على أعلى مستويات البلاد»، مستنداً إلى أن المرشد أعلن في «اتفاق إسلام آباد» أن الملف النووي «يجب ألا يُطرح». ولوّح برفع التخصيب «إلى ما فوق 60 في المائة» إذا لزم الأمر.
ودعا غودرزي المجلس الأعلى للأمن القومي إلى حسم الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار، «لمنع حضور مفتشي الوكالة»، ووصف التفاوض بأنه «تنفس اصطناعي» يلجأ إليه «العدو» كلما احتاج إلى التقاط أنفاسه.
وزعم النائب إسماعيل كوثري، وهو جنرال في «الحرس الثوري» وعضو لجنة الأمن القومي في البرلمان، أن الضربات الأميركية على فوردو ونطنز وأصفهان لم تُصب أجهزة الطرد المركزي ولا اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المائة.
ويتسع النقاش في طهران حول العقيدة النووية. فقد أجاز محمد جواد لاريجاني، شقيق علي لاريجاني، مساء السبت، استخدام السلاح النووي «تكتيكياً ضد قاعدة عسكرية للعدو»، وتعهد المتحدث باسم «الحرس الثوري» حسين محبي، في اليوم نفسه، بـ«الاستعدادات اللازمة» إذا قرر النظام تغيير العقيدة.
وكان محسن رضائي قد أقر، في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن تغيير العقيدة النووية «مطروح» إذا اندلعت حرب جديدة، لكنه قال إنه لم يُتخذ أي قرار رسمي.
تصعيد في «هرمز»
ومنذ ليالٍ عدة، لم تهدأ الجبهة البحرية خصوصاً قبالة مضيق هرمز. ودوت انفجارات مساء الأحد في جزيرة قشم، وسمعت أصوات انفجار في بندر عباس، وأفادت وكالة «إرنا» الرسمية بإصابة «نقاط» في الجزيرة، قبل أن تنسب «تسنيم»، فجر الاثنين، الهجوم إلى الولايات المتحدة.
وقلل مسؤول محلي، تحدث إلى وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري»، من آثار الضربة، قائلاً إنها لم تُصب البنية التحتية أو الخدمات الحيوية، وإن المواقع المستهدفة بعيدة عن المناطق السكنية والتجارية.
لكن مصدراً إيرانياً كبيراً كشف لـ«رويترز» طبيعة الأهداف: أنظمة رادار تُستخدم في الدفاع الجوي والملاحة البحرية، وقواعد لمنصات إطلاق صواريخ، وأنظمة لزرع الألغام البحرية. ولم يعلق الجانب الأميركي.
وفي الليلة نفسها، نقل التلفزيون الرسمي عن مصدر مطلع في سيريك سماع ثلاث طلقات باتجاه المضيق، قال إنها للتعامل مع «سفن مخالفة».
وأعلن التلفزيون الرسمي لاحقاً أن الوحدة البحرية في جهاز «الحرس الثوري» استهدفت أربع ناقلات نفط خلال 24 ساعة، و11 ناقلة خلال الأيام العشرة الماضية، وأن ثلاثاً منها لا تزال تحترق. ولا تقرّ إيران عادة بمسؤوليتها عن الهجمات على السفن التي يُبلَّغ عن تعرضها لضربات، حسب «رويترز».
وتعدّ طهران المسار الجنوبي قرب السواحل العُمانية، الذي تحمي فيه الولايات المتحدة السفن العابرة، غير قانوني. ويقول مسؤولون في إدارة ترمب إن كمية النفط العابرة للمضيق باتت أكبر مما كانت عليه في بداية الحرب.
وأظهرت بيانات وكالات بحرية دولية أن الهجمات على الناقلات في الخليج العربي ومضيق هرمز تصاعدت بشدة في أكتوبر، وتستمر بأعلى وتيرة منذ بداية الحرب.
ونفى محبي ما قاله مسؤولون أميركيون عن تطهير المضيق من الألغام: «لم تُزَل أي ألغام حربية من مضيق هرمز، وهذا الادعاء كذب محض... لا أحد يجرؤ على دخول المضيق». وسأل ترمب: «كيف تسيطرون على مضيق هرمز، فيما تقع كل يوم حوادث عدة للسفن فيه؟».
وتواصل واشنطن فرض الحصار على الموانئ الإيرانية. وكتب ترمب، مساء الأحد، على منصته «تروث سوشيال» أن فريق «البوابة الحديدية» الأميركي «يعمل بكامل قوته وفاعليته»، مضيفاً: «مع أعظم حصار بحري في التاريخ، لا يدخل إلى إيران أو يخرج منها إلا القليل جداً».
وزعم كوثري تدمير بلاده «ثلاث أو أربع سفن» أو اصطدامها بالألغام، قائلاً إن ذلك «من عملنا». وزعم أن الطائرات الأميركية باتت تتمركز على بعد «700 إلى 1000 كيلومتر» من إيران، وأن واشنطن تركز «كل قدرتها» على إعادة فتح المضيق.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي نيا إن الأميركيين حاولوا، بعد مذكرة تفاهم إسلام آباد، فرض «مسار مزيف» جنوب المضيق، خلافاً لبندها الرابع الذي قال إنه أوكل شؤون المضيق والتفاوض مع الجانب العُماني إلى «آلية وترتيبات إيرانية». وأضاف أن شركات الملاحة تستطيع العبور عبر «المسارات الأمنية المحددة» بالتنسيق مع القوات المسلحة الإيرانية، التي «تضمن أمنها».
وكشف أكرمي نيا عن تحول العقيدة العسكرية للجيش نحو «نهج هجومي»، تنفيذاً لأوامر المرشد، بعدما قامت سابقاً على صد الضربة الأولى ثم الرد في حدود المنطقة. وأوضح أن مفهومي «الرد الفعال» و«بلا قيود جغرافية» يجري تحويلهما إلى «استراتيجيات تنفيذية».
ورأى أن هزيمة الجمهوريين في الانتخابات «قد تقلل احتمال الحرب»، لكن تعزيز القدرات العسكرية مستمر «بلا توقف».
من جانبها، كتبت صحيفة «كيهان»، التي يشرف عليها ممثل المرشد، أن «الحرب المفروضة لم تنته»، وأن إيران «لا تزال في منتصفها»، داعية إلى «نهج عسكري أكثر هجومية» و«محاولة كسر الحصار».
وأعلنت السلطات الصحية جاهزيتها للتعامل مع تداعيات أي هجوم على المنشآت النووية. ونصح مسؤول العلاقات العامة في وزارة الصحة حسين كرمانبور المواطنين بألا «ينظروا إلى ضوء الانفجار»، وأن يلجأوا «في أسرع وقت» إلى مكان لا أبواب ولا نوافذ فيه ولا منفذ لدخول الهواء من الخارج.
وفي إسرائيل، قال وزير الدفاع يسرائيل كاتس، الأحد، إن مهمة بلاده تجاه إيران «لم تُنجز بعد»، وإن طهران لا تزال تسعى إلى امتلاك سلاح نووي. وتنفي إيران سعيها إلى ذلك.
واشنطن تستهدف إمدادات إيران عبر بحر قزوين... ما التحديات؟https://aawsat.com/%D8%B4%D8%A4%D9%88%D9%86-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9/5339385-%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D8%A5%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D9%88%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D8%AA%D8%9F
واشنطن تستهدف إمدادات إيران عبر بحر قزوين... ما التحديات؟
ميناء بندر أنزلي الإيراني على بحر قزوين يوم 23 يوليو 2025 (رويترز)
تفتح الولايات المتحدة جبهة جديدة من الضغوط على إيران، تمتد هذه المرة إلى بحر قزوين، الذي يشكّل ممراً للتجارة والنقل بين إيران وروسيا ودول آسيا الوسطى، في خطوة تثير تساؤلات بشأن قدرة واشنطن على تعطيل طرق الإمداد الإيرانية في بحر مغلق لا تطل عليه، وتخضع حركة الملاحة فيه لترتيبات خاصة بين الدول الخمس المطلة على سواحله.
وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، السبت 7 نوفمبر (تشرين الثاني)، تشكيل قوة عمل جديدة تحمل اسم «البوابة الحديدية» (Iron Gate)، تتولى تنسيق الجهود الرامية إلى منع نقل منظومات الأسلحة المتطورة والتكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج والمواد الخاضعة للعقوبات، فضلاً عن تدفقات الإيرادات غير المشروعة، عبر الحدود البرية الإيرانية وبحر قزوين.
وتأتي الخطوة في إطار مساعٍ أميركية لمنع طهران من الحصول على المعدات والتكنولوجيا اللازمة لإعادة بناء قدراتها العسكرية، عقب حرب إيران، بينما ركّز الحصار البحري على تعطيل صادرات النفط الإيرانية وحركة الشحن عبر موانئها الجنوبية.
غير أن إدراج بحر قزوين ضمن نطاق الضغوط الأميركية يطرح تحديات مختلفة عن تلك التي تواجهها واشنطن في الخليج العربي وخليج عُمان، في ظل التعاون الاستراتيجي بين إيران وروسيا، والمصالح الاقتصادية والسياسية المتشابكة للدول المطلة عليه.
قزوين... جغرافيا معقّدة ومصالح متشابكة
يطل على بحر قزوين كل من إيران وروسيا وأذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، ويشكّل حلقة وصل بين شبكات التجارة والنقل في آسيا الوسطى والقوقاز.
وتعززت أهميته الاستراتيجية مع تطوير «ممر النقل الدولي بين الشمال والجنوب»، الذي يهدف إلى ربط روسيا بالهند مروراً بإيران، عبر الموانئ والطرق البرية والسكك الحديدية، لا سيما المسارات التي تمر بكازاخستان وتركمانستان، وفق دراسة نشرها «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» الأميركي في أبريل (نيسان) 2026.
وتتيح هذه المسارات لطهران نقل البضائع والمعدات بعيداً عن موانئها المطلة على الخليج العربي وخليج عُمان، التي تستهدفها إجراءات الحصار البحري الأميركي؛ ما يمنحها خيارات إضافية للحصول على المواد اللازمة لصناعاتها والحفاظ على جزء من تجارتها الخارجية.
وحذّر باحثون في «مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية»، في دراسة نُشرت في يونيو (حزيران) 2026، من أن اضطراب طرق الإمداد التقليدية لإيران قد يدفع طهران إلى الاعتماد بصورة أكبر على مسارات بديلة عبر باكستان والدول المطلة على بحر قزوين، بعيداً عن الممرات البحرية في الخليج التي تتركز فيها القدرات الأميركية على اعتراض الشحنات.
ولفتت الدراسة إلى اعتماد الصناعات العسكرية الإيرانية على استيراد معدات التصنيع والمكونات الإلكترونية والمواد الخام، ورجّحت أن تكون الصين المصدر الرئيسي للمعدات التي تحتاج إليها طهران لإعادة بناء قدراتها الإنتاجية العسكرية.
وتفرض الطبيعة الجغرافية لبحر قزوين تحديات إضافية أمام واشنطن؛ إذ تفتقر الولايات المتحدة إلى منفذ بحري مباشر إليه، بينما تخضع حركة الملاحة والوجود العسكري فيه لترتيبات خاصة بين الدول الخمس المطلة عليه، بموجب اتفاقية وُقّعت عام 2018.
ولم توضح القيادة المركزية الأميركية الإجراءات العملية التي ستعتمدها القوة الجديدة لتعطيل الشحنات عبر بحر قزوين، أو ما إذا كانت ستنسّق مباشرة مع حكومات الدول المطلة عليه، لكنها أشارت إلى تعاونها مع مؤسسات حكومية أميركية أخرى.
تنسيق أميركي لتعطيل إمدادات إيران
تضم قوة «البوابة الحديدية»، وفق بيان «سنتكوم»، نحو 20 عسكرياً وموظفاً مدنياً، يتمركزون في مدينة تامبا بولاية فلوريدا.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية، الأميرال براد كوبر، في بيان أصدرته القيادة، إن تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية الأميركية الأخرى سيسهم في تقييد قدرة إيران على «تمويل الإرهاب وإعادة بناء مصانع الأسلحة وتجديد قدراتها العسكرية».
وأشارت «سنتكوم» إلى أن الحصار البحري منع إيران من تصدير نفط خام تتجاوز قيمته 25 مليار دولار، وفق تقديراتها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول عسكري أميركي أن التعاون بين قوة «البوابة الحديدية» والمؤسسات الحكومية يُتوقع أن يشمل وزارات الخزانة والخارجية والعدل وأجهزة الاستخبارات؛ ما يشير إلى احتمال اعتماد واشنطن على أدوات مالية واستخباراتية وقانونية لتعطيل شبكات الإمداد الإيرانية.
ويتيح هذا التنسيق لواشنطن استهداف شبكات الإمداد من خارج بحر قزوين، عبر تتبّع الشركات والوسطاء والمعاملات المالية المرتبطة بالشحنات، واتخاذ إجراءات بحق الجهات التي تساعد على وصول المعدات المحظورة إلى إيران، من دون الحاجة إلى وجود عسكري أميركي مباشر داخل البحر.
روسيا وحسابات واشنطن في قزوين
يضيف الحضور الروسي في بحر قزوين تعقيدات إلى المساعي الأميركية، في ظل التعاون العسكري والاقتصادي بين موسكو وطهران، وامتلاك روسيا أسطولاً عسكرياً في البحر، إلى جانب موانئ تجارية وشبكات نقل تُستخدم في التجارة مع إيران ودول المنطقة.
وقد يطول استهداف شبكات الإمداد الإيرانية شركات ووسطاء مرتبطين بالتجارة مع روسيا.
وتبرز أيضاً حسابات أذربيجان وكازاخستان وتركمانستان، التي ترتبط بعلاقات اقتصادية وسياسية مع موسكو وطهران وواشنطن، ما قد يعقّد أي مساعٍ أميركية للحصول على تعاونها في مراقبة الشحنات.
ومع تعدد المعابر وإمكانية تغيير مسارات التجارة، قد يصعب على واشنطن قطع طرق الإمداد الشمالية لإيران بالكامل، لكن تعطيل شحنات وتأخير وصول معدات حساسة قد يرفعان تكلفة استيراد هذه المعدات، ويبطئان جهود طهران لإعادة بناء قدراتها العسكرية.
إردوغان يربط السلام بنزع أسلحة «العمال الكردستاني»
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حسم الجدل حول «عملية السلام» مؤكداً أنها ستستمر حتى تحقيق هدف «تركيا خالية من الإرهاب» (الرئاسة التركية)
حسم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الجدل الدائر حول «عملية السلام» في تركيا، التي يُطلق عليها «عملية تركيا خالية من الإرهاب» والمستندة إلى حل حزب العمال الكردستاني ونزع أسلحته، مؤكداً أنها ستستمر حتى بلوغ أهدافها.
وتعليقاً على الجدل الدائر بشأن جمود العملية منذ إقرار البرلمان في 10 أغسطس (آب) الماضي «قانون تعزيز الوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي»، المعروف بـ«القانون الإطاري»، شدد إردوغان على أنه لا ينبغي لأحد أن يشك في هذا الأمر أو يشعر بأي قلق، لقد اتخذت الدولة والشعب قرارهما، ولا تراجع عن هذا القرار.
الأولوية لنزع السلاح
وقال إردوغان، في كلمة بالقصر الرئاسي، يوم الاثنين، خلال احتفال بتعيين حكام المقاطعات: «أولويتنا هي أن تُكمل المنظمة (حزب العمال الكردستاني) عملية حلّها بكامل عناصرها، وأن تُسلّم جميع أسلحتها، وأن يتمّ تحديد ذلك وتأكيده بشكل قاطع من قِبل المؤسسات المعنية». وأضاف أن «المؤسسات المعنية في دولتنا وحكومتنا تُخلي الملاجئ التابعة للمنظمة وفقاً لخطة مُحدّدة، وسيستمر هذا الأمر تماماً كما هو مخطط له».
وتابع الرئيس التركي أن «مجلس الرصد والمتابعة وتنسيق الاندماج»، الذي تشكّل لمراقبة عملية نزع السلاح وتطبيق القانون، برئاسة نائبه، جودت يلماظ، يواصل عمله، وسيشكل اللجان الفرعية قريباً.
وعقد المجلس اجتماعه الأول في 24 أغسطس، وقرر تشكيل 4 لجان منبثقة عنه هي: «التنسيق القضائي والقانوني»، و«المتابعة والرصد»، و«التوافق والاندماج الاجتماعي»، و«نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، كما ينتظر أن ينشئ البرلمان لجنة للمراقبة تمثل فيها الأحزاب الرئيسية.
وأعلن حزب العمال الكردستاني، خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي سحب جميع مسلحيه من تركيا، وإخلاء 14 كهفاً وملجأ من عناصره وأسلحته، تقع في شمال العراق، بالقرب من الحدود التركية لتأكيد الالتزام بمتطلبات عملية السلام، وعدم ترك «ذريعة» للحكومة التركية لعدم تنفيذ «القانون الإطاري» وبدء عملية الاندماج الديمقراطي.
وسيكون زعيم حزب «العمال الكردستاني» السجين في تركيا، عبد الله أوجلان، عضواً في لجنة «نزع السلاح والتنسيق الاستراتيجي»، نظراً إلى دوره المهم في هذه العملية.
وقال إردوغان: «لقد حافظنا على موقف حازم للغاية بشأن هذه القضية، وبدلاً من تحديد موعد نهائي، نركز على إتمام العملية بشكل سليم وكامل ونهائي، نتحرك بحذر رغم السرعة، ولا نسمح بأي حوادث في الطريق، ونأمل أن تُستكمل مراحل التأكيد والتحقق من نزع الأسلحة في المستقبل القريب، وأن نصل إلى مرحلة إعلان قرار مجلس الأمن القومي في هذا الشأن... كل جهودنا مُكرسة لهذا الهدف».
أوجلان وحل القضية الكردية
وفي الوقت ذاته، قال أوجلان، في مقال نشرته مجلة «أوزغور خلق»، الاثنين، إن القضية الكردية، بطبيعتها، قضية إقليمية، لافتاً إلى خضوع العراق وسوريا لفترة طويلة لحكم أنظمة «البعث» القومية العربية، في حين تحكم إيران منذ نحو 50 عاماً، عقب انتهاء حكم الشاه، سلطة الملالي، أما تركيا فتُدار منذ أكثر من 100 عام في ظل نظام الدولة القومية والهوية القومية.
وأضاف أنه بناء على ذلك، فإن الحل القائم على «الاندماج الديمقراطي» لن يكون بالنموذج نفسه في كل دولة، فقد اتجه العراق إلى نموذج الفيدرالية، بإسهام ومشاركة القوى الدولية، وهو ما فتح الطريق أمام اندماج الأكراد في الدولة العراقية، وبالنظر إلى طبيعة التكوين السياسي والنسيج الثقافي، فإن هذا النموذج يمثّل مساراً معقولاً للاندماج.
وتابع أوجلان أن سوريا دولة متعددة الهويات والثقافات، وهي من أكثر الدول احتياجاً إلى نموذج «الاندماج الديمقراطي»، لافتاً إلى أن النموذج الذي يجري تطويره بين الأكراد والدولة السورية، حالياً، لا يزال حديثاً، لكن فرص نجاحه مرتفعة.
ورأى أن الحل لجميع الشعوب الموجودة في إيران، وليس للأكراد وحدهم، يتمثّل في إقامة نظام فيدرالي قائم على الاندماج الديمقراطي.
أوزيل يتعهد بالفوز
على صعيد آخر، انتخب أعضاء «الحزب الجديد»، أكبر أحزاب المعارضة، رئيسه، أوزغور أوزيل، بالإجماع، رئيساً للحزب في الانتخابات التمهيدية التي أُجريت، الأحد، في جميع ولايات تركيا الـ81.
وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 639 ألفاً و454 صوتاً، وبلغت نسبة المشاركة 81.3 في المائة من إجمالي عدد أعضاء الحزب، البالغ نحو 800 ألف عضو، وحصل أوزيل على جميع الأصوات بنسبة 100 في المائة.
وتُعد الانتخابات التمهيدية تقليداً جديداً، طبّقه أوزيل للمرة الأولى في حزب «الشعب الجمهوري» قبل إبعاده من رئاسته مؤقتاً بقرار قضائي، لتحديد المرشح الرئاسي له في انتخابات عام 2028، بالتصويت على مستوى البلاد، حيث حصل رئيس بلدية إسطنبول المحتجز، أكرم إمام أوغلو، على 15 مليوناً و500 ألف صوت، في الانتخابات التي أُجريت في 23 مارس (آذار) 2025، وهو اليوم الذي أودع فيه سجن سيليفري في غرب إسطنبول، بعد اعتقاله في 9 من الشهر ذاته.
وأكد أوزيل أن «الحزب الجديد»، الذي تأسّس بإرادة الشعب، بعد الهجمة القضائية التي تعرّض لها حزب «الشعب الجمهوري» تحت قيادته، سيفوز بالانتخابات المقبلة في 2028، قائلاً إن «لكل نضال مكافأة، سنصل إلى صناديق الاقتراع، وسنفوز في هذه الانتخابات، وسنرسم البسمة على وجوه الجميع».