تراجعت أسهم شركة «أنثروبيك» بنسبة 6 في المائة في تداولات ما قبل افتتاح السوق، الجمعة، متخلية عن بعض مكاسبها عقب بداية قوية في البورصة دفعت مختبر الذكاء الاصطناعي إلى مصاف الشركات الأميركية الأعلى قيمة، لكنها لم تنجح في تجديد حماسة المستثمرين تجاه القطاع.

وباعتبارها مؤشراً على اتجاه التداولات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، يمكن أن تقدم «أنثروبيك» قراءة مبكرة لمدى إقبال المستثمرين على القطاع بعد فترة من التقلبات. ومن شأن استمرار تراجع السهم أن يعمّق المخاوف بشأن التقييمات المرتفعة والإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، وفق «رويترز».

وبلغ سعر السهم 91.24 دولار، دون مستوى إغلاق الخميس، ما يمنح الشركة قيمة سوقية مخففة بالكامل تبلغ نحو 1.7 تريليون دولار، وقيمة سوقية تبلغ 1.2 تريليون دولار استناداً إلى عدد الأسهم القائمة.

ومن المرجح أن يظل السهم محط اهتمام المستثمرين بحثاً عن مؤشرات على التقلبات، مع انحسار موجة الحماسة الأولية المحيطة بالإدراج، وتقييم المستثمرين مدى إمكانية استمرار الشركة في الحفاظ على تقييم يعادل نحو 40 ضعف مبيعاتها خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقالت تيجال باتيل، المديرة التنفيذية في مجموعة «إس أو سي إنفستمنت»: «إن تراجع قيمة السهم أمر طبيعي عقب إدراج يحظى باهتمام واسع، لكننا لا نعرف ما إذا كان هذا التراجع سيتماشى مع ما شهدته طروحات عامة أولية أخرى أم سيكون أكثر تقلباً، وهذا ما ينبغي أن يثير قلق المستثمرين».

وأغلقت أسهم «أنثروبيك» تعاملات الخميس منخفضة بنسبة 13 في المائة عن سعر افتتاحها، ما عزز المخاوف من استمرار تقلب التداولات خلال الأسابيع الأولى، في ظل سعي بعض المستثمرين إلى تحقيق مكاسب سريعة.

وقال هاريسون رولفس، كبير محللي الأبحاث المعنيين بتغطية الشركات الخاصة في «بيتش بوك»: «لا يمكننا وصف التقييم بأنه منخفض. فعند هذا المستوى من التقييم، تكون خطة النمو محسوبة إلى حد كبير في سعر السهم».

وأضاف: «حققت الطروحات العامة الأولية الكبرى تاريخياً عوائد متواضعة خلال عامها الأول».

وتتجه الأنظار الآن إلى احتمال إدراج شركة «أوبن إيه آي» في البورصة، وهو ما قد يشكل الاختبار الكبير التالي لمدى إقبال المستثمرين على أسهم الذكاء الاصطناعي. وكانت الشركة قد أشارت إلى احتمال طرح أسهمها للاكتتاب العام العام المقبل.

وكانت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» قد أغلقت على انخفاض حاد الخميس، فيما أشارت العقود الآجلة إلى احتمال تسجيل مزيد من التراجعات الجمعة.

أوجه تشابه مع «سبايس إكس»

أثار الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» مقارنات مع شركة «سبايس إكس» التابعة لإيلون ماسك، التي أدرجت أسهمها في البورصة في يونيو (حزيران)، في ثاني أكبر طرح عام أولي على الإطلاق.

وعلى الرغم من اختلاف نماذج الأعمال لدى الشركتين، أشار بعض المستثمرين إلى التقلبات الحادة التي شهدتها أسهم «سبايس إكس» خلال الأسابيع التي أعقبت إدراجها، باعتبارها سبباً يدعو إلى الحذر من شراء أسهم «أنثروبيك» مباشرة بعد طرحها.

وقال روب هاكل، الرئيس التنفيذي لشركة «آر إف لافيرتي آند كو» للاستشارات المالية والوساطة: «ستشهد الأسهم بعض التقلبات، على غرار ما حدث مع سبيس إكس. وسيعاني كثيرون من الخوف من تفويت الفرصة ولا أعتقد أن هناك حاجة إلى الإسراع في شرائها منذ أول تداول».

وبلغت قيمة تداولات المستثمرين الأفراد على أسهم «أنثروبيك» نحو 772 مليون دولار الخميس، وهي أكبر قيمة تداولات تسجلها أسهم شركة في يوم إدراجها الأول منذ أن بدأت «فاندا ريسيرش» تتبع هذه البيانات في عام 2012.

وقد تشكل المنافسة أيضاً عاملاً ضاغطاً على معنويات المستثمرين.

وذكرت «بلومبرغ نيوز»، الجمعة، أن شركة «أبل» تعمل على تطوير وكيل للذكاء الاصطناعي قادر على تنفيذ المهام نيابة عن المستخدمين، لتدخل بذلك سوقاً تتنافس فيها بالفعل شركات «أوبن إيه آي» و«أنثروبيك» و«ميتا بلاتفورمز».