قضت محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، يوم الخميس، بأن «الاستنتاج المنطقي الوحيد»، من خلال الأدلة على حجم الفظائع واسعة النطاق التي ارتكبتها قوات الأمن في ميانمار خلال حملة عسكرية في عام 2017، هو أنها كانت تعتزم إبادة «جزء كبير» من أقلية الروهينغا، وفق ما نقلته وكالة «أسوشييتد برس».

وتُعدّ نية الإبادة، الكاملة أو الجزئية، لجماعة ما، عنصراً أساسياً في تحديد ما إذا كانت الجرائم ترقى إلى مستوى «الإبادة الجماعية» بموجب القانون الدولي.

وجاء قرار المحكمة خلال جلسة استمرت 3 ساعات لقراءة الحيثيات بشأن ما إذا كانت ميانمار ارتكبت إبادة جماعية خلال «هجوم وحشي» شنته ضد أقلية الروهينغا قبل نحو عقد من الزمان.

وكان العنف أجبر مئات الآلاف من الأقلية المسلمة، التي تُشكل غالبية سكان البلاد، على الفرار إلى دولة بنغلاديش المجاورة.

وذكرت المحكمة في وقت سابق أن الأدلة تشير إلى أن قوات ميانمار قتلت نحو 10 آلاف من الروهينغا.

ونقلت «وكالة الأنباء الألمانية» عن قاضي المحكمة قوله في حكمه، إنه «استنادا إلى جميع الأدلة مجتمعة، ترى المحكمة أن الاستنتاج المنطقي الوحيد الذي يمكن أن يفسر ما قامت به ميانمار هو أنها كانت تعتزم إبادة جزء كبير من الجماعة المحمية، التي تحمل اسم الروهينغا، في ولاية راخين شمالي البلاد».

وأضافت المحكمة أنها «على قناعة تامة» بأن ميانمار ارتكبت أفعالاً تندرج تحت «اتفاقية منع الإبادة الجماعية»، بنية ارتكابها.

واستهدفت العمليات بشكل أساسي نحو 815 ألفاً من أفراد الروهينغا الذين يعيشون في ولاية راخين بشمال البلاد.

يُشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تدين فيها محكمة العدل الدولية -ومقرها مدينة لاهاي بهولندا- دولة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.

وكان جيش ميانمار أطلق حملته القمعية ضد الروهينغا في عام 2016. وذكر شهود عيان ومنظمات معنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والأمم المتحدة، أن الحملة تضمنت عمليات قتل واغتصاب جماعي، بالإضافة إلى روايات بشأن حرق أشخاص أحياء في منازلهم.

وقالت محكمة العدل الدولية إن الفظائع تضمنت أيضاً العنف الجنسي ضد نساء وفتيات الروهينغا بغرض منع الإنجاب.