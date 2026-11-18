أكد وزير الإعلام اليمني، سالم ثابت العولقي، أن استعادة ثقة الجمهور بالإعلام الرسمي تتطلب خطاباً صريحاً يلامس قضايا الناس ويعكس واقعهم من دون تجميل أو مبالغة، مشدداً على أن التحدي الأكبر أمام وزارته يتمثل في استعادة قدرة المؤسسات الإعلامية على التأثير.

وكشف العولقي، في حوار مع «الشرق الأوسط» عن أنه يسعى نحو إعادة تفعيل مؤسسات الإعلام الرسمي من العاصمة المؤقتة عدن، وتحسين أدائها، وتعزيز التنسيق الحكومي لضمان تدفق المعلومات إلى الصحافيين والجمهور بسرعة وانتظام.

وشدد الوزير اليمني على أهمية مواكبة الإعلام لمعركة «فجر اليمن» بمهنية وانضباط، محذراً من نشر معلومات عسكرية حساسة أو الانسياق وراء المبالغات والتوقعات غير المحسوبة، بما قد يؤثر في مصداقية التغطية وثقة الجمهور.

وفي مواجهة الخطاب الحوثي، حذّر العولقي من محاولات الجماعة إعادة كتابة تاريخ الصراع بصورة مضللة، مؤكداً أن التصدي لهذه السردية يستوجب تقديم الحقائق والأدلة، وكشف طبيعة المشروع الحوثي من خلال ممارساته ونتائجه.