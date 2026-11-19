في حين كانت قمة الرئيس الأميركي مع نظيريه؛ الروسي والصيني، منعقدة في الصين، كان الحلفاء الأوروبيون لأوكرانيا يتجمعون في برلين للتعبير عن تضامنهم مع كييف، وسط مخاوف من أن يتوصل دونالد ترمب وفلاديمير بوتين إلى تفاهمات بشأن مستقبل أوكرانيا من دون مشاركة الأوروبيين.

وفي تطور قد يبدّد بعض هذه المخاوف، أعلن المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الخميس، أن محادثات تجمع الأوروبيين والروس والأوكرانيين والأميركيين ستُعقد «قريباً»، مشيراً إلى أن مكان انعقادها لم يُحسم بعد، من دون أن يوضح صيغة التمثيل الأوروبي فيها. وتزداد المخاوف في العواصم الأوروبية منذ أيام من التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا من دون مشاركتها في صياغته، أو الضغط على كييف لتقديم تنازلات إقليمية تطالب بها موسكو.

استعدادات أمنية في برلين لاستقبال زعماء الدول المشاركة في مؤتمر «تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا» (رويترز)

وقد عبر قبل أيام المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، عن المخاوف الأوروبية من لقاءات ترمب في الصين، خصوصاً من لقائه الثنائي مع الرئيس الروسي بوتين، قائلاً متوجهاً إلى ترمب: «رجاء لا نريد مفاجآت». وفتح المستشار الألماني مقره لاستقبال «تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا» الذي يضم 36 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إلى جانب زعماء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا و«الاتحاد الأوروبي» والأمين العام لـ«حلف شمال الأطلسي (ناتو)».

ماكرون يرفض «يالطا جديدة»

وفي ختام الاجتماع، أوضح ميرتس أن المحادثات المرتقبة قد تُعقد «على سبيل المثال في الإمارات العربية المتحدة»، مضيفاً أن «المكان لم يتحدد بعد»، وأن الأطراف المعنية تسعى إلى اختيار موقع محايد لاستضافتها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». ورغم أن اجتماع برلين عُدّ محاولة أوروبية لموازنة التحركات الدبلوماسية في الصين وضمان عدم استبعاد الحلفاء الأوروبيين من أي تسوية للحرب، فإن مبعوثَي الرئيس الأميركي، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، شاركا أيضاً في الاجتماعات التي استضافتها العاصمة الألمانية.

ميرتس وزيلينسكي وماكرون ورئيس الوزراء البريطاني السابق كير ستارمر في اجتماع بباريس يوم 13 يوليو 2026 (أ.ب)

ورفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اعتبار «إعلان السلام» الذي تبنّاه ترمب وبوتين وشي خلال قمتهم في الصين مقدمةً لإعادة ترتيب النظام العالمي، قائلاً إنه «لا يؤدي إلى إعادة تنظيم العالم»، وإنه لا يرى فيه اتفاقاً شبيهاً بمؤتمر «يالطا» الذي أعاد رسم التوازنات الدولية بعد الحرب العالمية الثانية.

وأضاف ماكرون، في تصريحات للصحافيين في برلين، أن الاجتماع الذي عقده حلفاء أوكرانيا في العاصمة الألمانية هو الحدث الحاسم بالنسبة إلى مستقبل تنظيم أوروبا وأمنها، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المبعوثَين أطلعا الشركاء الأوروبيين في «قمة دبلن» قبل يومين على سير المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، وأبلغوهم كيف يمكن المضي قدماً بمشاركة الأوروبيين.

خلافات أوروبية تعقّد التمثيل

ولكن العقدة الأساسية في مشاركة الأوروبيين بتلك المحادثات ما زالت لم تُحل، وتتمثل في تحديد صيغة تمثيلهم على طاولة المفاوضات. ويبدو أن فكرة «تمثيل أوروبا بشخص واحد» استُبعدت لمصلحة صيغة جماعية تضم ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، وهي صيغة أثارت تحفظات لدى إيطاليا وبولندا خشية تهميش دورهما.

وكانت رئيسة وزراء إيطاليا، جورجيا ميلوني، عبرت عن دعمها انتداب شخص واحد يمثل الأوروبيين. ولكن ميرتس تحدث قبل أيام عن أن ألمانيا ستكون موجودة إلى طاولة الحوار بجانب دول أوروبية أخرى؛ مما أكد أن فكرة «ممثل أوروبي» لم تتخطَّ حتى باب النقاش الأول.

ورغم إعلان ميرتس عن محادثات مرتقبة بمشاركة الأوروبيين، فإن الخلافات بشأن آلية تمثيلهم لم تُحسم بعد. ولا يزال من غير الواضح مستوى المشاركة الأوروبية في أي مفاوضات مباشرة مع موسكو، في ظل تباين مواقف الدول الحليفة لأوكرانيا بشأن الجهة المخوّلة التحدث باسمها. وكان المبعوثان الأميركيان قد انتقدا غياب الوحدة الأوروبية، ولمّحا إلى أن مشاركة الأوروبيين على طاولة المفاوضات تتطلب اتفاقهم على صيغة موحدة للتمثيل.

المبعوثان الأميركيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في دبلن الجمعة (إ.ب.أ)

ورفض متحدث باسم الحكومة الألمانية، عندما سئل عمّن سيمثل أوروبا في المحادثات الأوكرانية - الروسية التي ترعاها واشنطن، إعطاء تفاصيل؛ مما يوحي بأنه الاتفاق ما زال غائباً. وقال إن المستشار الألماني أشار إلى أن التمثيل الأوروبي لا يتعلق بالضرورة بالأشخاص، بل بضرورة «أن يعي بوتين أخيراً أن عليه الجلوس إلى طاولة المفاوضات كي تكون هناك فرصة لتحقيق سلام عادل». وأضاف أن صيغة «الدول الأوروبية الثلاث» صيغة موجودة، وأنها أثبتت، بالتعاون مع إيطاليا وبولندا، دورها القيادي.

ورداً على سؤال بشأن ما إذا كان الطرف الأميركي أكد للأوروبيين أن بإمكانهم المشاركة في المفاوضات، قال المتحدث الحكومي إن هذه المسألة «عملية طويلة ومعقدة، وليست أمراً سهلاً على الإطلاق».

ستيف ويتكوف (الثالث من اليسار) وجاريد كوشنر (الثاني من اليسار) وزيلينسكي قبل حديثهم إلى وسائل الإعلام في مطار دبلن (أ.ب)

واشنطن منفتحة على ضمانات أمنية

وفي مؤشر إلى تقدم النقاشات بشأن الضمانات الأمنية لكييف، أعلن المبعوث الأميركي جاريد كوشنر، الخميس، أن ترمب منفتح على تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن اتفاق سلام مع روسيا، لكنه شدد على ضرورة أن تكون هذه الضمانات جزءاً من حزمة أمنية أشمل. وقال كوشنر للصحافيين، وفقاً لوكالة «رويترز»، إن المحادثات الأميركية مع القادة الأوروبيين وزيلينسكي في برلين أحرزت «تقدماً كبيراً» بشأن الشكل الذي يمكن أن تتخذه الضمانات الأمنية، وكذلك بشأن خطة لتحقيق الازدهار الاقتصادي في أوكرانيا بعد الحرب.

ويؤكد كذلك حضور الأمين العام للـ«ناتو»، مارك روته، «اجتماعات برلين» أن النقاشات بشأن مستقبل أوكرانيا ضمن حلف الـ«ناتو» حاضرة في تلك اللقاءات. وكان الرئيس الأوكراني قد أعلن قبل أيام، بعد لقائه ويتكوف وكوشنير، أن الولايات المتحدة عرضت على بلاده عضوية الـ«ناتو» أو ضمانات أمنية شبيهة، ولكن مقابل التنازل عن أراضٍ لروسيا. وتَعدّ كييف التنازلَ عن أراض لمصلحة روسيا خطاً أحمر.

زيلينسكي مع كوشنر في دبلن... سارع المبعوث الأميركي إلى إبلاغ الأوروبيين أن موسكو قبلت التخلي عن «الفيتو» (إ.ب.أ)

ويصر حلفاؤها الأوروبيون على ضرورة عدم إجبار كييف على تقديم تنازلات هي ليست مستعدة لتقديمها. وقد أكد المتحدث الألماني الحكومي على ذلك، قبل القول إنه «لا يمكن اتخاذ قرارات تؤثر على أوكرانيا من فوق رأسها، وهذا لا يتم إلا بالتعاون الوثيق معها». وأضاف أن الأمر نفسه ينطبق على أي قرارات تؤثر على أوروبا.

وفي رسالة تضامن مع كييف، تعهّد رئيس الوزراء البريطاني آندي بيرنهام، الخميس، بأن تواصل أوروبا دعم أوكرانيا «طالما اقتضى الأمر». وقال على هامش اجتماعات برلين: «آمل أن تُسمع هذه الرسالة بوضوح شديد في موسكو. سنكون إلى جانب أوكرانيا ولن نتراجع، طالما اقتضى الأمر»، بحسب «وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان حلف الـ«ناتو» قد اتفق على مسار عام لضم أوكرانيا إليه، ولكن من دون تحديد مهلة زمنية ولا شروط واضحة، وهو مسار تقول ألمانيا إنها تدعمه.