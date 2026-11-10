ماذا يحدث لجهازك الهضمي عندما تتعرض للتوتر؟

هل سبق أن اضطررت إلى اتخاذ قرار بالغ الصعوبة ومؤلم نفسياً تحت ضغط شديد؟ أو شعرت يوماً بقلق بلغ من حدته أن تسبَّب لك في آلام بالمعدة؟ إذا مررت بإحدى هاتين التجربتين، فلا بد أنك تدرك مدى تأثير التوتر في جهازك الهضمي، وفقاً لموقع «إيفري داي هيلث».

تربط الدماغ بالأمعاء علاقة وثيقة وتواصل مستمر؛ إذ تنقل الأعصاب الحسية الموجودة في الأمعاء إشارات إلى الدماغ عبر الحبل الشوكي والعصب الحائر (العصب المبهم).

في هذا السياق، يقول الدكتور كينيث كوخ، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي في كلية الطب بجامعة ويك فورست في وينستون سالم بولاية كارولاينا الشمالية: «يمكن للتوتر أن يؤثر في كل جزء من أجزاء الجهاز الهضمي».

ماذا يحدث في أمعائك عندما يتعرض جسمك للتوتر؟

تُعرَف الصلة بين الدماغ والأمعاء باسم «محور الدماغ والأمعاء»، وهو شبكة اتصال ثنائية الاتجاه تربط الجهاز العصبي المركزي، الذي يتألف من الدماغ والحبل الشوكي، بالجهاز العصبي المعوي، وهو شبكة معقدة تضم ما بين 200 و600 مليون خلية عصبية موجودة ببطانة الأمعاء.

ويتولى الجهاز العصبي المعوي تنظيم وظائف الجهاز الهضمي، بما في ذلك:

- عملية الهضم.

- امتصاص العناصر الغذائية.

- حركة الطعام والفضلات عبر الأمعاء.

غير أن التوتر قد يؤثر بدرجة كبيرة في الطريقة التي يؤدي بها الجسم هذه العمليات.

فعندما تواجه موقفاً قد يُشكل تهديداً، يستجيب الجهاز العصبي الودي، وهو جزء من الجهاز العصبي اللاإرادي المسؤول عن تنظيم الوظائف الحيوية للجسم، مثل ضربات القلب والتنفس وضغط الدم، من خلال تنشيط استجابة «الكر والفر» (المواجهة أو الهروب). ويؤدي ذلك إلى إفراز هرمون التوتر «الكورتيزول»، ما يضع الجسم في حالة من التأهب والاستعداد لمواجهة التهديد.

ويتسبب التوتر في تغيرات فسيولوجية عدة تشمل زيادة اليقظة، وتسارع التنفس وضربات القلب، وارتفاع ضغط الدم، وزيادة توتر العضلات.

ويوضح الدكتور كوخ أنه عندما ينشّط التوتر استجابة «الكر والفر» (fight-or-flight response) في الجهاز العصبي المركزي، فقد ينعكس ذلك على الجهاز الهضمي من خلال:

- التسبب في تشنجات بالمريء.

- زيادة إفراز أحماض المعدة، ما يؤدي إلى عسر الهضم.

- الشعور بالغثيان.

- الإصابة بالإسهال أو الإمساك.

كذلك، قد يؤدي التوتر إلى اختلال التوازن بين بكتيريا الأمعاء، وهو ما قد يتسبب في فرط نشاط الجهاز المناعي، وإثارة استجابات التهابية قد تسهم في ظهور مشكلات تتعلق بالصحة النفسية؛ من بينها الاكتئاب والقلق.

وقد يؤدي التوتر أيضاً إلى تفاقم عدد من اضطرابات الجهاز الهضمي؛ أبرزها:

- متلازمة القولون العصبي (IBS).

- داء الأمعاء الالتهابي (IBD).

- القرحة الهضمية.

- مرض الارتجاع المعدي المريئي (GERD)، المعروف أيضاً بالارتجاع الحمضي.

ويقول الدكتور كوخ: «رغم أن التوتر قد لا يكون السبب المباشر للإصابة بقرحة المعدة أو داء الأمعاء الالتهابي، فإنه قد يؤدي إلى تفاقم هذين المرضين، إلى جانب أمراض أخرى تصيب الجهاز الهضمي».

لذلك، من المهم اتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع التوتر بصورة أفضل، والحد من تأثيراته في الجسم.