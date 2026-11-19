تحتوي أطعمة يومية على كميات مرتفعة من الصوديوم، حتى عندما لا يبدو مذاقها مالحاً، ما قد يسهم في ارتفاع ضغط الدم عند الإفراط في استهلاكه.

وتوصي الإرشادات الغذائية الأميركية البالغين باستهلاك أقل من 2300 ملليغرام من الصوديوم يومياً، وهي كمية تعادل تقريباً ملعقة صغيرة من ملح الطعام، وتشمل الصوديوم الموجود في جميع الأطعمة والمشروبات والملح المضاف. ويمثّل هذا الرقم حدّاً ينبغي البقاء دونه، وليس كمية يحتاج الجسم إلى استهلاكها كاملةً.

وحسب موقع «فيري ويل هيلث» الصحي، تساعد قراءة الملصقات الغذائية ومقارنة المنتجات على اكتشاف هذه المصادر، واختيار بدائل.

الخبز

تحتوي الشريحة الواحدة من الخبز على نحو 100 إلى 200 ملليغرام من الصوديوم، أو أكثر حسب النوع والعلامة التجارية. وتتراكم الكمية مع تكرار تناوله خلال اليوم. ولا يضمن اختيار خبز الحبوب الكاملة انخفاض الصوديوم؛ لذا تجب مقارنة الملصقات.

جبن الكوتج

يوفّر هذا الجبن البروتين والكالسيوم، لكن نصف كوب منه قد يحتوي على 300 إلى 400 ملليغرام من الصوديوم. ويُفضّل اختيار الأنواع قليلة الصوديوم أو الخالية من الملح المضاف، مع الانتباه إلى أن انخفاض الدهون لا يعني انخفاض الصوديوم.

عصائر الخضراوات

قد يحتوي كوب بحجم نحو 240 ملليلتراً من عصير الطماطم أو الخضراوات الجاهز على 400 إلى 620 ملليغراماً من الصوديوم. ويمكن اختيار منتجات دون ملح مضاف، أو تحضير العصير منزلياً.

عصائر الخضراوات الجاهزة قد تحتوي على كميات مرتفعة من الصوديوم بسبب الملح المضاف (بيكسلز)

الفاصوليا المعلّبة

توفّر الفاصوليا الألياف والبروتين النباتي، لكن نصف كوب من الأنواع المعلّبة قد يحتوي على 200 إلى 330 ملليغراماً من الصوديوم. ويساعد تصفيتها وشطفها بالماء على خفض محتواها بنحو 40 في المائة.

رقائق الإفطار مثل «الكورن فليكس»

قد تتجاوز كمية الصوديوم في بعض أنواع رقائق الإفطار، مثل «الكورن فليكس»، 200 ملليغرام للحصة، حتى في الأصناف المصنوعة من النخالة والحبوب الكاملة. ويُعدّ الشوفان السادة خياراً بديلاً.

صلصات السلطة

تحتوي ملعقتان كبيرتان من بعض الصلصات الجاهزة على نحو 220 إلى 290 ملليغراماً من الصوديوم. ويمكن استبدالها بواسطة مزيج منزلي من زيت الزيتون والخل والليمون والأعشاب.

انتبه لحجم الحصة

تُحسب كمية الصوديوم على الملصق لحصة واحدة. ويشير وصف «قليل الصوديوم» إلى 140 ملليغراماً أو أقل للحصة، بينما يعني «مخفّض الصوديوم» انخفاضه بنسبة 25 في المائة على الأقل مقارنة بالمنتج الأصلي، وقد يظل مرتفعاً.