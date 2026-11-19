صورة ظِلِّيّة لرجل على شاشة التداول في السعودية (رويترز)
أنهت الأسهم السعودية تعاملات الخميس على انخفاض، مواصلة التراجع لثاني جلسة، وسط ضغوط على الأسهم القيادية، في مقدمتها «معادن» و«الأهلي السعودي»، إلى جانب تراجع عدد من الأسهم المدرجة.
وأغلق «مؤشر السوق الرئيسية (تاسي)» منخفضاً بنسبة 0.4 في المائة عند 10.159 نقطة، فاقداً 41 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار).
وتراجع سهم «مصرف الراجحي» 0.4 في المائة، وهبط سهم «معادن» 2.4 في المائة، كما انخفض سهم «الأهلي السعودي» 1.5 في المائة، و«أكوا باور» 0.4 في المائة.
وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم «تهامة» قائمة الشركات الأكبر انخفاضاً بنسبة 6 في المائة إلى 14.77 ريال، تلاه سهم «رؤوم» بتراجع 5.1 في المائة، فيما انخفض سهم «الإعادة السعودية» بأكثر من 5 في المائة إلى 28 ريالاً.
كما أنهت أسهم «رتال» و«أمانة للتأمين» و«البابطين» و«أديس» و«الأبحاث والإعلام» و«لوبريف» و«الماجدية» و«أنابيب الشرق» و«دلة» تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 3 و4 في المائة.
في المقابل، ارتفع سهم «جرير» بنسبة 3 في المائة، فيما صعد سهما «المتقدمة» و«عناية» بأكثر من اثنين في المائة.
«جيه بي مورغان» يتوقع 3 زيادات متتالية للفائدة الأميركية مع استمرار التضخم
مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)
توقّع بنك «جيه بي مورغان»، الخميس، أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين، إضافة إلى الزيادة التي سبق أن توقّعها في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، في ظل استمرار الضغوط التضخمية التي تبقي الحاجة إلى مزيد من التشديد النقدي قائمة.
وقال محللو البنك، بقيادة مايكل فيرولي، إن هذه الزيادات لا تهدف إلى إضعاف سوق العمل، بل إلى الحفاظ على مصداقية البنك المركزي، في وقت لا يملك فيه مبررات مقنعة للتوقف عن رفع الفائدة، وفق «رويترز».
وأشار «جيه بي مورغان» إلى أن رئيس «الفيدرالي» كيفن وارش ترك مسار السياسة النقدية دون «رؤية شاملة» تُوجه قراراته، مضيفاً أنه في غياب إطار واضح، يُرجَّح أن تصبح السياسة النقدية أكثر استجابة للبيانات الاقتصادية الواردة.
وأظهرت محاضر اجتماع «الفيدرالي»، الصادرة الأربعاء، أن «جميع» صانعي السياسة النقدية تقريباً اتفقوا على أن رفع أسعار الفائدة مجدداً سيكون ضرورياً إذا تطوّر الاقتصاد وفقاً لتوقعاتهم، وذلك في إطار مساعي السيطرة على التضخم.
وقال البنك إن سوق العمل لم تكن مصدراً للضغوط التضخمية، رغم استمرار ارتفاع التضخم، مضيفاً أنه يتوقع تحقيق نمو متواضع وإيجابي في الوظائف، خلال العام المقبل.
وتشير توقعات الأسواق، وفق أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، إلى شبه يقين برفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، مع احتمال نسبته 8 في المائة لزيادةٍ أكبر تبلغ 50 نقطة أساس.
ولا يقتصر هذا التوجه على «جيه بي مورغان»، إذ تتوقع مؤسستا «بوفا غلوبال ريسيرش» و«دويتشه بنك» أيضاً أن يرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة في كل من اجتماعاته الثلاثة المقبلة.
طرح «أنثروبيك» التاريخي يختبر ثقة «وول ستريت» في طفرة الذكاء الاصطناعي
شعار شركة «أنثروبيك» في رسم توضيحي (رويترز)
يضع الطرح العام الأولي القياسي لشركة «أنثروبيك»، الذي جمعت من خلاله 81 مليار دولار، ثقة «وول ستريت» في طفرة الذكاء الاصطناعي على المحك، في اختبار يضع الوعود بأن هذه التكنولوجيا قادرة على إحداث تحول جذري في الاقتصاد، في مواجهة المخاوف من تشكل فقاعة بالأسواق وما قد تحمله من مخاطر على البشرية.
وعلى المدى القريب، يشير حصول الشركة المطوِّرة لروبوت المحادثة «كلود» على تقييم بلغ 1.5 تريليون دولار، بعد زيادة حجم الطرح، إلى جانب إعلان شركة «إنفيديا» نتائجها المالية الثلاثاء، إلى أن القطاع اجتاز مبدئياً اختبارين رئيسيين واجههما خلال هذا الأسبوع، وفق «رويترز».
وارتفعت أسهم «أنثروبيك» بنحو 26 في المائة خلال تداولات السوق الموازية خارج البورصة، وفقاً لشركتَي الوساطة «آي جي ماركتس» و«سي إم سي ماركتس».
ويمنح الطلب القوي على أسهم الشركة، رغم موجة التراجع الأوسع التي شهدتها أسهم التكنولوجيا، أملاً لقطاع خفتت حدة الحماسة تجاهه نسبياً، خلال الأسابيع الأخيرة.
وقال جيك بيهان، رئيس أسواق رأس المال بشركة «دايركشن»: «لقد نظرت إلى هذا الأسبوع بأكمله بوصفه استفتاءً على الذكاء الاصطناعي، فقد منحتنا نتائج (إنفيديا) مؤشراً على وتيرة التوسع في بناء البنية التحتية للقطاع، في حين سيقدم طرح (أنثروبيك) مؤشراً على شهية المستثمرين تجاه الجيل المقبل من شركات الذكاء الاصطناعي».
وقد أسهمت تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي، وأثارت، في الوقت نفسه، تحذيرات من سيناريوهات كارثية، كما يُنظَر إليها بوصفها أحد العوامل التي أسهمت في موجة انتصارات الديمقراطيين في الانتخابات النصفية الأميركية، وسط مخاوف بشأن التوسع في مراكز البيانات.
لكن المستثمرين الذين أقبلوا سابقاً على طفرة الذكاء الاصطناعي بدأوا يتبنون مواقف أكثر تشككاً، خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب المخاوف من أن الإنفاق الضخم اللازم لتوسيع البنية التحتية للقطاع، إلى جانب ازدياد أعباء الديون، قد لا يكون مبرَّراً بالعوائد المستقبلية المتوقعة.
وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر «ناسداك 100»، الذي تهيمن عليه أسهم التكنولوجيا، في التعاملات المبكرة الخميس، مع استعداد المستثمرين للطرح المرتقب.
معيار جديد للقطاع
وبوصفها أول شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة من الجيل الرائد «Frontier AI» تطرح أسهمها للاكتتاب العام، من المتوقع أن تصبح «أنثروبيك» معياراً رئيسياً للقطاع، في وقت تشير تقارير إلى أن منافِستها الأبرز «أوبن إيه آي» تدرس طرح أسهمها في عام 2027.
وباعت الشركة 980 مليون سهم، بسعر 83 دولاراً للسهم، وهو سعر تجاوز النطاق الأوليّ الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً، والذي حددته عند بدء جولتها الترويجية للطرح.
ومع إضافة 26 مليار دولار جُمعت من خلال اكتتاب خاص، تجاوز إجمالي الأموال التي حصلت عليها الشركة 107 مليارات دولار.
وشاركت شركات «إيه إم دي» و«برودكوم» و«ألفابت» (غوغل) و«مايكرون» و«مايكروسوفت» و«إنفيديا» و«تي إس إم سي» في الاكتتاب الخاص البالغ 26 مليار دولار.
وقال لوكاس مولباور، الشريك في شركة «آي بي أو إكس»: «قد يعكس جزء من الطلب، ببساطة، رغبة المستثمرين في عدم تفويت فرصة نادرة للاستثمار في شركة رائدة بمجال الذكاء الاصطناعي، حتى وإن ظلت ربحيتها على المدى الطويل غير مؤكَّدة».
وتُقدّر شركة «إنتروبيك»، المتخصصة في تحليل إعادة موازنة المؤشرات ومقرها لندن، أن الطلب السلبي من الصناديق التي تتبع المؤشرات سيستحوذ على نحو 28 في المائة من أسهم «أنثروبيك» المطروحة؛ أي ما يعادل نحو 19 مليار دولار.
ومن المقرر أن تنضم «أنثروبيك» عند بدء تداول أسهمها ببورصة «ناسداك»، في وقت لاحق الخميس، إلى نادي الشركات التي تتجاوز قيمتها السوقية تريليون دولار، إلى جانب عمالقة مثل «مايكروسوفت» و«أبل» و«إنفيديا».
كما سيتيح الإدراج للمستثمرين الأفراد فرصة شراء أسهم واحدة من أكثر الشركات إثارة للاهتمام في قطاع الذكاء الاصطناعي، وهو ما قد يزيد من حدة التقلبات في سعر السهم مع بدء التداول.
وامتدت أصداء الطرح إلى أسواق التنبؤات، حيث يراهن المتداولون على مجموعة من الاحتمالات، بدءاً من حجم الارتفاع الأوليّ للسهم، وصولاً إلى سعر إغلاقه في أول يوم تداول.
تبرير التقييم المرتفع
وتصاعد الجدل، خلال الأشهر الأخيرة، في الأسواق العالمية بشأن ما إذا كانت طفرة الذكاء الاصطناعي تتجه نحو تكوين فقاعة، وسط انقسام الاقتصاديين والرؤساء التنفيذيين والقادة السياسيين بشأن مدى استدامة هذا النمو.
وتركَّز جانب كبير من التدقيق على ترتيبات التمويل الدائري، إذ أثارت شبكة معقدة من الصفقات بين شركات الذكاء الاصطناعي ومصنّعي الرقائق ومزوّدي الخدمات السحابية والمستثمرين، تساؤلات بشأن حجم النمو الذي يموّله تداول الأموال داخل المنظومة نفسها.
ورغم أن النمو السريع لشركة «أنثروبيك» لم يتأثر، حتى الآن، بهذه المخاوف، فإن بعض المستثمرين قالوا إنهم قد ينتظرون انحسار موجة الحماسة الأولية قبل الإقدام على شراء الأسهم.
وقال بيل غاندرسون، الشريك في شركة «جي سي جي أدفايزوري بارتنرز»: «أنثروبيك شركة تعتمد على منتج واحد. ويقارنها البعض بأمازون؛ لأن أمازون نفسها تكبدت خسائر لعدة سنوات، لكن أنثروبيك لن تتمتع بهذه الرفاهية».
وأضاف: «يتعيّن عليها الوصول إلى الربحية قريباً».
وتبلغ التزامات «أنثروبيك» المتعلقة بالقدرات الحاسوبية مع شركائها، ومن بينهم «أمازون» و«ألفابت» (غوغل)، نحو 900 مليار دولار، ما يبرز مدى اعتماد نموها السريع على تأمين قدرات حاسوبية هائلة في المستقبل، يعتمد بعضها على ترتيبات تمويلية خارجة عن سيطرة الشركة.
وسيراقب المستثمرون، من كثب، بدء تداول أسهم «أنثروبيك» وأداءها اللاحق، إذ يتوقع محللون أن يصبح السهم مؤشراً على أداء قطاع الذكاء الاصطناعي عموماً، في ظل استمرار تأثير التساؤلات بشأن التقييمات والإنفاق والعوائد على معنويات المستثمرين.
وفي الوقت نفسه، سيتعيّن على الشركة الموازنة بين مواصلة النمو والاستجابة للمطالبات بإبطاء تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، بسبب المخاوف من تهديدها الأمن السيبراني وإمكانية استغلالها من جهات خبيثة لاستهداف البنية التحتية الحيوية الحكومية والخاصة.
وحذرت «أنثروبيك»، في نشرة الاكتتاب الخاصة بها، من أن الذكاء الاصطناعي قد يتصرف بطرق غير متوقعة، وأن وتيرة تطوره قد تتجاوز سرعة آليات الرقابة والإشراف، بما قد يشكل «مخاطر كارثية أو وجودية على البشرية».
اليابان توحد معايير صناعة السيارات لتعزيز تنافسيتهاhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5343183-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2-%D8%AA%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7
اليابان توحد معايير صناعة السيارات لتعزيز تنافسيتها
سيارات في طريقها للتصدير بميناء يوكوهاما الياباني جنوب طوكيو (رويترز)
أعلنت جمعيتان رئيسيتان لصناعة السيارات ومكوناتها في اليابان، الخميس، إطلاق مبادرة مشتركة لتوحيد المواصفات الفنية للمواد والأجزاء الأساسية المستخدمة في تصنيع المركبات، في خطوة تستهدف تعزيز مرونة سلاسل الإمداد وتبسيط عمليات الإنتاج، وسط منافسة عالمية متزايدة من شركات السيارات الصينية.
وقالت جمعية مصنعي السيارات اليابانية (جاما) وجمعية صناعات قطع غيار السيارات اليابانية، خلال مؤتمر صحافي، إنهما ستعملان مع الشركات الأعضاء على وضع متطلبات مشتركة لمجموعة من المواد والمكونات، تبدأ بالصلب والراتنجات البلاستيكية وضفائر الأسلاك الكهربائية.
وتأتي المبادرة في وقت تواجه فيه شركات السيارات اليابانية ضغوطاً متنامية لتحسين كفاءة التصنيع وتسريع تطوير الطرازات الجديدة، بعدما نجح منافسون صينيون في توسيع حصصهم السوقية عالمياً، مستفيدين من سلاسل توريد محلية متكاملة وقدرتهم على طرح سيارات جديدة بوتيرة سريعة.
توحيد المواصفات لتقليل التعقيد
تركز الخطة على تقليص الاختلافات بين المتطلبات الفنية التي تعتمدها شركات السيارات اليابانية، بما يسمح للموردين بإنتاج مكونات أكثر توحيداً، بدلاً من تخصيص مواد وأجزاء مختلفة لكل شركة أو طراز.
وفي قطاع الصلب، تعتزم الشركات دمج أنواع المواد التي تُستخدم بكميات محدودة؛ بهدف تقليل تنوع المواصفات وتبسيط عمليات الشراء والتصنيع.
أما بالنسبة إلى الراتنجات البلاستيكية، فستبدأ الجهود بالمواد المعاد تدويرها، في خطوة قد تساعد على توسيع استخدامها وتسهيل توفيرها عبر سلاسل الإمداد.
وتكتسب هذه الخطوة أهمية مع تزايد الاهتمام باستخدام المواد المعاد تدويرها في صناعة المركبات، سواء لتقليل استهلاك الموارد أو تحسين كفاءة الإنتاج.
أتمتة ضفائر الأسلاك الكهربائية
تشمل المبادرة أيضاً ضفائر الأسلاك الكهربائية، وهي مكونات أساسية تربط الأنظمة الإلكترونية والكهربائية داخل السيارة.
وتستهدف الجمعيتان تقليص عدد أنواع الأسلاك المستخدمة وتشجيع أتمتة عمليات إنتاجها، بما قد يخفف التعقيدات الصناعية المرتبطة بتعدد المواصفات.
ويمكن أن يساعد توحيد المتطلبات على زيادة مرونة الموردين في تلبية طلبات شركات السيارات المختلفة، والحد من الاعتماد على مكونات شديدة التخصص يصعب استبدالها عند حدوث اضطرابات في الإمدادات.
ولم يقدم مسؤولو الجمعيتين تقديرات كمية بشأن نسبة مكونات السيارة التي ستشملها المبادرة، لكن مسؤولاً في «جاما» أكد أن الصلب والراتنجات يمثلان جزءاً كبيراً من وزن المركبات.
المنافسة الصينية تدفع إلى التغيير
تعكس المبادرة إدراك قطاع السيارات الياباني أن المنافسة العالمية لم تعد تقتصر على جودة المركبات أو أسعارها، بل تشمل أيضاً سرعة التطوير وكفاءة الموردين وقدرة الشركات على إدارة سلاسل الإمداد.
فقد استفادت شركات السيارات الصينية خلال السنوات الماضية من شبكات توريد محلية ساعدتها على تقليص المدة اللازمة لتطوير الطرازات الجديدة؛ ما عزز قدرتها على المنافسة في الأسواق الدولية.
وفي المقابل، قد يتيح التعاون بين الشركات اليابانية في وضع المواصفات المشتركة تحقيق وفورات في عمليات الشراء والإنتاج، دون الحاجة إلى توحيد التصميمات النهائية للمركبات.
كما يمكن أن يسهم في تقليل المخاطر الناجمة عن نقص بعض المكونات، من خلال توسيع قاعدة الموردين القادرين على توفير المواد المطلوبة.
وتظل فاعلية المبادرة مرتبطة بمدى التزام شركات السيارات ومورديها بتطبيق المعايير المشتركة، وقدرتها على تحقيق التوازن بين خفض التعقيدات والحفاظ على الخصائص الفنية التي تميز منتجاتها.
وتشير الخطوة إلى توجه الصناعة اليابانية نحو تعزيز التعاون في المجالات غير التنافسية، بصفته وسيلة لتحسين الكفاءة ومواجهة التحديات التي تفرضها التحولات السريعة في سوق السيارات العالمية.