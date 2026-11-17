واصلت أسعار النحاس تراجعها، يوم الثلاثاء، في ظل استمرار المخاوف بشأن الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي، وارتفاع الدولار الأميركي، إلى جانب صدور بيانات اقتصادية ضعيفة من الصين، أكبر مستهلك للمعدن في العالم، ما زاد الضغوط على الأسواق.

وانخفض سعر النحاس القياسي لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.2 في المائة إلى 13225 دولاراً للطن، بحلول الساعة 02:05 بتوقيت غرينتش، بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أدنى مستوياته منذ الأول من يوليو (تموز)، وفق «رويترز».

وفي بورصة شنغهاي للعقود الآجلة، تراجع عقد النحاس الأكثر تداولاً بنسبة 0.6 في المائة إلى 100890 يواناً (15139.10 دولار) للطن، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 25 يونيو (حزيران).

وسجل الدولار مستوى قياسياً جديداً في 19 شهراً أمام سلة من العملات الرئيسية، وسط توقعات باتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر حدة. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة المعادن المسعّرة بالعملة الأميركية بالنسبة إلى المشترين من خارج الولايات المتحدة.

وقال كبير استراتيجيي السلع في مجموعة «إيه إن زد»، دانيال هاينز، إن النحاس تراجع في ظل موجة البيع المستمرة في أسهم قطاع التكنولوجيا، التي أثارت مخاوف بشأن ضعف الطلب، وزادت حدتها المخاوف المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي في الصين.

ويُستخدم النحاس على نطاق واسع في قطاعَي الطاقة والبناء.

وتراجعت الأسهم الآسيوية تحت ضغط ضعف أسهم شركات التكنولوجيا، بعدما كثفت الولايات المتحدة جهودها للحد من وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في تصعيد للمنافسة على الهيمنة التكنولوجية.

وأظهرت بيانات صدرت يوم الاثنين مؤشرات جديدة على تباطؤ الاقتصاد الصيني خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مع تراجع نمو الإنتاج الصناعي واستمرار ضعف الاستهلاك.

وعلى الرغم من ذلك، ظلّت علاوة النحاس في ميناء يانغشان الصيني، التي تُعد مؤشراً على الطلب الصيني على المعدن المستورد، عند مستويات قياسية.

وفي أسواق المعادن الأخرى، تراجع الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.8 في المائة، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوى له في شهر. كما انخفض الألمنيوم في بورصة شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، بعدما لامس يوم الاثنين أدنى مستوياته منذ ديسمبر (كانون الأول) 2025.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع إنتاج الصين من الألمنيوم بنسبة 1.8 في المائة خلال أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، ما يبقي أكبر منتج للمعدن في العالم على مسار تسجيل إنتاج سنوي قياسي يتجاوز 46 مليون طن.

ومن بين المعادن الأخرى المتداولة في بورصة لندن، انخفض الزنك بنسبة 0.5 في المائة، والرصاص بنسبة 0.1 في المائة، فيما ارتفع النيكل بنسبة 0.3 في المائة، وتراجع القصدير بنسبة 0.1 في المائة.

وفي بورصة شنغهاي، تراجع الزنك بنسبة 0.4 في المائة، والرصاص بنسبة 0.8 في المائة، والنيكل بنسبة 0.7 في المائة، في حين ارتفع القصدير بنسبة 0.4 في المائة.