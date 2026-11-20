قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اليوم (الجمعة)، إنه لا يزال يقيم في قاعدة عسكرية أميركية بعد تلقيه تهديدات -لم يحدد طبيعتها- من إيران، لكنه تعهد بمواصلة الضغط الاقتصادي على طهران.

وأضاف، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «إذا كان الإيرانيون يستهدفونني، فهذا يعني أنهم يتعرضون لضغوط. وسنواصل ممارسة هذه الضغوط عليهم».

وتعمل وزارة الخزانة الأميركية على تشديد العقوبات المفروضة على إيران، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وكانت الولايات المتحدة وإسرائيل شنتا ضربات على إيران في فبراير (شباط)، ولا يزال الصراع محتدماً في المنطقة، رغم إجراء محادثات متقطعة للتوصل إلى تسوية.