قاد النجم الفرنسي فيكتور ويمبانياما فريقه سان أنتونيو سبيرز إلى استعادة نغمة الانتصارات، بتسجيله 32 نقطة و11 متابعة في الفوز على لوس أنجليس كليبرز بنتيجة 124-112، الخميس، ضمن منافسات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، رغم معاناته من بثرة جلدية مؤلمة في يده ناجمة عن كثرة تسجيل السلات الساحقة (دانك).

وكان سبيرز قد تعرض للخسارة أمام ديترويت بيستونز، الثلاثاء، لتتوقف سلسلة انتصاراته عند 12 مباراة متتالية، لكنه نجح في استعادة توازنه بعدما قلب تأخره في مستهل الربع الأخير إلى فوز مريح على كليبرز.

وحسم ويمبانياما، الذي أضاف ثلاث تمريرات حاسمة، النتيجة بطريقة غير معتادة؛ إذ ارتقى وكأنه يستعد لتنفيذ سلة ساحقة، لكنه غيّر قراره في اللحظة الأخيرة ووضع الكرة برفق في السلة، موضحاً لاحقاً أن السبب يعود إلى إصابته ببثرة جلدية نتيجة كثرة تنفيذ السلات الساحقة هذا الموسم.

وقال الفرنسي مبتسماً: «في كل مرة أنفذ فيها سلة ساحقة أشعر بألم شديد. أعاني من هذه البثرة منذ فترة طويلة بسبب كثرة السلات الساحقة؛ لذا إذا استطعت تفادي ذلك فسأفعل».

وأضاف: «لا أعرف كيف بدأ الأمر، لكنه بالتأكيد ناجم عن كثرة السلات الساحقة، وهو مؤلم جداً. إنه أمر جنوني».

وحظي ويمبانياما بمساندة زميله ستيفون كاسل، الذي حقق «دابل دابل» بتسجيله 21 نقطة وتقديمه 12 تمريرة حاسمة، في حين أضاف جوليان شامبانيي 20 نقطة، بينها عشر نقاط خلال الربع الأخير الذي شهد تفوقاً لافتاً لأصحاب الأرض في تكساس.

وبهذا الفوز، عاد سبيرز إلى صدارة المنطقة الغربية مشاركة مع لوس أنجليس ليكرز، بعدما تساوى الفريقان بسجل بلغ 13 انتصاراً مقابل ثلاث هزائم، عقب الخسارة المفاجئة لليكرز أمام يوتا جاز، الأربعاء.

وفي صفوف كليبرز، سجل كل من بروك لوبيز وداريوس غارلاند 23 نقطة، غير أن الفريق دفع ثمن كثرة فقدان الكرة، التي أتاحت لمنافسه تسجيل 28 نقطة.

وحقق نيويورك نيكس، حامل اللقب، انتصاره الثالث توالياً، بعدما تغلب بصعوبة على مينيسوتا تمبروولفز بنتيجة 102-99.

وأهدر لاميلو بول محاولة ثلاثية قبل تسع ثوانٍ من النهاية، كانت كفيلة بإدراك التعادل، قبل أن يحسم لاندري شاميت الفوز لنيكس بافتكاك الكرة من جوناثان كومينغا بعد المتابعة.

وبرز كارل أنتوني تاونز في صفوف نيكس بتسجيله 22 نقطة و12 متابعة وثلاث صدات، في حين سجل كومينغا 23 نقطة للفريق الخاسر، إلى جانب تقديمه أداءً دفاعياً مميزاً.

من جانبه، واصل ممفيس غريزليز سلسلة انتصاراته محققاً فوزه الخامس توالياً، بعدما اكتسح ضيفه غولدن ستايت ووريرز بنتيجة 126-98، ملحقاً بالأخير هزيمته الخامسة على التوالي.

كما تغلب بورتلاند ترايل بلايزرز على ميلووكي باكس بنتيجة 124-114، ليُلحق به خسارته الثانية عشرة توالياً، ويبقيه في المركز الأخير للمنطقة الشرقية، بعدما اكتفى بتحقيق انتصار واحد منذ بداية الموسم.

وتألق داميان ليلارد بتسجيله 33 نقطة في مواجهته الأولى أمام فريقه السابق ميلووكي.