«جائزة قطر للموتو جي بي»: بتسيكي أول المنطلقين بعد «رقم قياسي»

حقق ماركو بتسيكي، متسابق أبريليا، مركز أول المنطلقين في سباق جائزة قطر الكبرى للدراجات النارية للفئة الأولى، السبت، محطماً الرقم القياسي للفة مرتين لينتزع المركز الأول من مارك ماركيز متسابق دوكاتي ومتصدر بطولة العالم.

وسجل بتسيكي زمناً قدره دقيقة واحدة و50.028 ثانية على حلبة لوسيل الدولية ليحصل على المركز الأول، متقدماً بفارق 0.266 ثانية عن ماركيز، بينما انضم إليهما في الصف الأمامي فابيو دي جانانتونيو متسابق فريق (في آر 46 ريسنج)، الفائز بسباق عام 2023، بعد أن سجل ثالث أسرع زمن.

وقال بتسيكي: «ارتكبت خطأ في المنعطف الأخير، فقد بذلت جهداً أكبر قليلاً مما ينبغي. لكن لا يمكنني الشكوى على الإطلاق. تجارب تأهيلية مثالية. كنت أرغب في الانطلاق من الصف الأمامي والحصول على المركز الأول في التجارب أفضل بكثير. لذلك أنا سعيد للغاية».

وشعر خورخي مارتين، متسابق أبريليا، الذي يحتل المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة ويبتعد بفارق 44 نقطة عن ماركيز، بالإحباط بعد أن احتل المركز الـ11؛ أي أبطأ بأكثر من ثانية واحدة عن زميله في الفريق.

ويمكن أن يتوج ماركيز بلقب البطولة في قطر إذا أنهى سباق الغد متقدماً بفارق 30 نقطة على مارتين وثمانية على بتسيكي.

وقال ماركيز: «كان الهدف الأساسي كما قلت أمس هو الصف الأمامي. لم يكن الأمر سهلاً. نعلم أن ماركو يتمتع بسرعة مختلفة هذا الأسبوع. إنه سريع للغاية. علينا أن ندرك ذلك ونبذل قصارى جهدنا».

واحتل زميل ماركيز في الفريق، فرانشيسكو بانيايا، المركز الخامس في الترتيب، وسيكون محاصراً بين متسابقي تراكهاوس، راؤول فرنانديز وآي أوجورا.

ولم تسافر شركة «ياماها» وفريقها بريما براماك إلى قطر بعد الانسحاب من سباق جائزة قطر الكبرى، متذرعة «بقيود السفر على مستوى الشركة» في المنطقة، مما يعني مشاركة 18 متسابقاً فقط في سباق الأحد.