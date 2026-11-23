في خطوة بدت موجهة لتجاوز عقدة المشاركة الأوروبية في عملية السلام في أوكرانيا، أعلن الكرملين استعداده لفتح حوار مع الأوروبيين، لتحقيق فهم أكبر حول مدى استعدادهم للدفع بعملية سياسية تنهي الصراع في أوكرانيا.

وكان مطلب مشاركة الجانب الأوروبي في المسار التفاوضي بين روسيا وأوكرانيا برعاية أميركية طُرح أكثر من مرة من قبل مبعوثي الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال لقاءات مع المسؤولين الروس. ورغم أن موقف موسكو بدا صارماً تجاه ضرورة «تعديل سياسات أوروبا والانطلاق من الوقائع الميدانية الجديدة قبل المشاركة في أي مسار تفاوضي» وفقاً لتصريحات سابقة للكرملين، فإن الجديد هو إعلان استعداد موسكو لاستئناف الحوار مع الأوروبيين ومحاولة فحص مستوى الاستعداد لدفع عملية السلام.

وقال الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف، الاثنين، إن موسكو «تعتزم فتح حوار مع ممثلي الاتحاد الأوروبي لفهم موقفهم من التوصل إلى تسوية في أوكرانيا». وزاد أنه «من المهم لروسيا أن تفهم كيف يتوافق استئناف قنوات التواصل مع هدف إطلاق حوار لإنهاء النزاع».

وأوضح الناطق الرئاسي، في لقاء مع الصحافيين، أن الكرملين «أوضح موقفه حيال هذا الموضوع (...) ودعونا نطرح الأمر بهذه الطريقة؛ إلى أي مدى يُعدّ هذا التحالف من الراغبين تحالفاً لمن يسعون إلى السلام، وليس تحالفاً لمن يسعون إلى استمرار الحرب؟».

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قال نهاية الأسبوع الماضي إن روسيا دعت، عبر القنوات الدبلوماسية، الأوروبيين إلى موسكو للاستماع إلى موقفهم بشأن التسوية الأوكرانية. وبعد ذلك، سيقرر الكرملين الصيغة التي سيُستكمل بها الحوار مع كييف. وحدّد بيسكوف شروط مشاركة أوروبا في مفاوضات أوكرانيا.

رجل إطفاء يُخمد النيران بعد تضرر سيارة عقب غارة جوية روسية في كييف الاثنين (رويترز)

ووضع بوتين شروطاً محددة للقبول بدور أوروبي في عملية السلام، شكلت إضافة إلى شروطه السابقة التي تمثلت بالإقرار بالسيطرة الروسية على الأراضي والانطلاق من ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، وحملت الشروط الجديدة مطلبين؛ أولهما إنهاء أي حديث عن فكرة تمركز قوات بعض دول الاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية بعد انتهاء الأعمال العدائية، وضرورة دمج الضمانات المقدمة لموسكو وكييف في منظومة الأمن الأوروبي الشامل.

ورأى الرئيس الروسي أن «الأوروبيين سيحتاجون إلى إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاقيات، لكن لا توجد عقبات لا يمكن تجاوزها في هذا الصدد».

وتحوّل بناء منظومة أمنية أوروبية شاملة جديدة إلى الموضوع الرئيسي للمشاورات بين ممثلي روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا في أبوظبي مطلع الشهر، وعقب هذه المشاورات، صرّح جاريد كوشنر، أحد المبعوثين الخاصين للرئيس ترمب، أن واشنطن قد بدأت بالفعل مناقشة هذه المسألة مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

رجال الإطفاء يعملون على إخماد النيران أمام مبنى ومركبات متضررة في أعقاب غارة روسية في كييف الاثنين (رويترز)

«تردد أوكرانيا»

على صعيد متصل، رأى بيسكوف أن تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وممثلين آخرين في كييف تشير إلى «تردد أوكرانيا في مواصلة العمليات الإنسانية». وردّاً على سؤال عن مستوى التقدم في العملية الإنسانية التي بدأت برعاية أميركية في منطقة أوليشكي، واقتراح الكرملين توسيعها لتشمل منطقة كونستنتينوفكا، قال بيسكوف إن موسكو «ما زالت مستعدة لتوسيع العملية، لكن تصريحات صدرت عن زيلينسكي وممثلين آخرين تشير إلى تردد نظام كييف في مواصلة مثل هذه الممارسات، إننا كجانب روسي، على أهبة الاستعداد».

وفي الوقت ذاته، أكد بيسكوف أن بلاده لن توقف عملياتها العسكرية إلا بتحقيق كل أهدافها. وأضاف أن «العدو لا يزال يحاول ضرب أهداف داخل الاتحاد الروسي، وروسيا ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة، نحن نُكبّد العدو خسائر فادحة، ولن نتراجع عن تحقيق كل الأهداف الموضوعة للعملية».

وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي أن روسيا سترد على الضربات التي استهدفت جسر القرم، نهاية الأسبوع الماضي. وزاد أن «هذا الردّ سيكون أكثر إيلاماً» لكييف. كما أشار إلى أن روسيا لن تتفاوض على وقف إطلاق النار بعد الضربات التي استهدفت جسر القرم.

على صعيد آخر، أعربت موسكو عن أملها في أن تستخدم دول منطقة البلطيق نفوذها على كييف للتحذير من انتشار النشاط الإرهابي في دول البلطيق، وجاءت إشارة الكرملين في هذا الشأن بعدما تعرضت سفينة الشحن الروسية «سبارتا 2» لهجوم السبت في خليج فنلندا، على بعد 3 أميال بحرية من الحدود الروسية. وكانت السفينة في طريقها إلى كالينينغراد. وأكد الحاكم أليكسي بيسبروزفانيخ عدم وجود أي تهديد لإمدادات المنطقة، وأنه يتابع الوضع شخصياً.

سقوط طائرة مسيّرة روسية بعد اعتراضها من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية في كييف الاثنين (رويترز)

استخدام السلاح النووي

وكان لافتاً أن مسؤولين روساً عادوا بعد ضربات جسر القرم واستهداف سفن روسية إلى التلويح بقدرات روسيا لمواجهة التهديدات. وعاد نائب رئيس مجلس الأمن ديمتري ميدفيديف للحديث عن الترسانة النووية الروسية بصفتها قوة الردع الرئيسية لدى موسكو. وحدد المسؤول الروسي الذي يعد من معسكر «الصقور» الداعين لحسم عسكري سريع للصراع، الشروط التي تخوّل موسكو استخدام الأسلحة النووية. وقال إن هذه الشروط تشمل تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية تستهدف روسيا أو حلفاءها، أو تلقي معلومات موثوقة حول إطلاق صواريخ باليستية تستهدف روسيا أو حلفاءها، أو التأثير على منشآت حكومية أو عسكرية حيوية، بحيث يؤدي تعطيلها إلى عرقلة الرد النووي، أو العدوان على موسكو أو مينسك باستخدام أسلحة تقليدية، ما يشكل تهديداً خطيراً لسيادتهما وسلامة أراضيهما، أو استخدام الخصم أسلحة نووية أو غيرها من أسلحة الدمار الشامل ضد أراضي الدولة أو تشكيلاتها العسكرية أو منشآتها الواقعة خارج البلاد. وزاد على هذه الشروط الإقلاع المكثف لأسلحة الهجوم الجوي والفضائي، بما في ذلك صواريخ كروز والطائرات المسيّرة، وعبورها الحدود الروسية.

وقال أيضاً إنه لم تظهر الحاجة إلى استخدام الأسلحة النووية خلال العملية العسكرية حتى الآن «على الرغم من أن كييف والدول الغربية قد وضعت بالفعل مبررات رسمية لذلك». كما أكد أن شرعية وشروط لجوء موسكو إلى ترسانتها النووية، إذا شعرت بتهديد، محددة بوضوح لا لبس فيه في العقيدة النووية الروسية. وأضاف ميدفيديف: «لهذا السبب تحديداً، يجب ألا يكون لدى نظام كييف وداعميه أي أوهام خطيرة. فإذا حدثت السيناريوهات المذكورة أعلاه، فإن رئيس الدولة ليس له الحق فحسب، بل هو مُلزم باستخدام الأسلحة النووية».