تلقت مئات المدارس في ألمانيا تهديدات عبر البريد الإلكتروني، شبيهة بتلك التي وصلت إلى مدارس بإيطاليا وبريطانيا ودول أوروبية أخرى في الأسابيع الماضية.

وأبلغت ولايات ألمانية عدة، بينها العاصمة برلين وبادن فورتمبورغ في غرب البلاد، عن تلقيها رسائل متشابهة لم تستطع الشرطة تعقب مرسليها. وفي ولاية بادن فورتمبورغ وحدها، قالت الشرطة إنها تلقت بلاغات من أكثر من 450 مدرسة بوصول رسائل تهديد.

وأكدت السلطات الأمنية في مختلف الولايات الألمانية أن التهديدات غير جدية، ودعت إلى عدم تداولها وتجنب نشر الخوف. ونصحت الشرطة، المدارس، بألا تغلق أبوابها وأن تبقى على تواصل معها.

«غير جدية»

ورغم ذلك، عمدت بعض المدارس إلى إخلاء المباني من الطلاب والأساتذة ريثما تتضح جدية الرسائل، فيما انتشرت الشرطة في محيط بعضها. وذكرت الشرطة في برلين أن «مجهولين وجّهوا تهديدات ضد مدارس» في العاصمة، وأن التقييم خلص إلى أن هذه «التهديدات غير جدية ولا توجد أي معلومات تشير إلى وجود خطر أو تهديد محدد يواجه المدارس التي تلقت الرسائل أو أي مدرسة أخرى». وأضافت الشرطة أنها تجري اتصالات وثيقة مع المدارس المعنية، وأنها خصصت ضباط وقاية تلقوا تدريباً متخصصاً للتعامل مع المدارس، ليكونوا نقاط اتصال مباشرة معها. ودعت الشرطة إلى تجنب تداول هذه التهديدات أو نشرها، وعدم السماح «للمسؤولين عنها بتحقيق هدفهم المتمثل في بث الخوف والرعب بين أطفالنا وشبابنا».

ونشر موقع صحيفة «بيلد» الألمانية الشعبية أن الرسالة حملت توقيع «الله أكبر»، وأنها طالبت باستقالة الحكومة وتطبيق الشريعة. ولكن الشرطة لم تؤكد أو تعلن مضمون الرسائل، وفتحت تحقيقا جنائياً لتحديد مرسلها.

ووصلت رسائل تهديد شبيهة إلى مدارس في الدنمارك في اليوم نفسه التي وصلت إلى مدارس ألمانيا، وقالت الشرطة الدنماركية كذلك إنها لا تأخذ التهديدات بجدية. وأوضحت الشرطة الدنماركية أنها «لا تعد التهديدات موثوقة، ولكن تتفهم حالة عدم اليقين التي تتسبب بها».

وقبل ذلك، وصلت تهديدات شبيهة إلى مدارس في إيطاليا وبريطانيا وآيرلندا ضمن دول أوروبية أخرى. وفي كل تلك الدول، قالت السلطات إن التهديدات ليست جدية ولا تُشكل خطراً على العامة. ويعمل خبراء في جرائم الإنترنت في تلك الدول على تحديد مصدر هذه الرسائل من دون التوصل إلى نتائج حتى الآن.

وقبل سلسلة الرسائل التي وصلت إلى المدارس، تلقت شركات طيران ومطارات أوروبية رسائل تهديد شبيهة قبل أسابيع تسببت بحالة فوضى في كثير من المطارات التي ألغت عشرات الرحلات على مدى أيام. وتبين لاحقاً أن التهديدات لم تكن جدية هي أيضاً.

وتعيش أوروبا حالة استنفار منذ أسابيع بسبب ازدياد الهجمات السيبرانية التي تستهدف بنيتها التحتية والتهديدات الهجينة. وشملت تلك الهجمات رادارات وأنظمة تبريد متاجر كبيرة تسببت بإتلاف كثير من البضائع في ألمانيا وفرنسا ودول أوروبية أخرى.

«حرب هجينة»

وحذّر وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت مطلع الشهر الحالي من مستوى جديد من «الحرب الهجينة» قائلا إن ألمانيا تتعرض لهكذا هجمات بشكل يومي تقريباً، وإنها مستعدة للرد في الفضاء الإلكتروني. وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» قبل أيام، قال دوبرينت إن «ألمانيا ليست في حالة حرب، ولكنها هدف يومي للهجمات الهجينة».

وخطت ألمانيا خطوة غير مسبوقة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي عندما صوّت البرلمان الألماني الفيدرالي (البوندتساغ) على منح وكالة الاستخبارات الخارجية سلطات سيبرانية واسعة تمكنها من تنفيذ هجمات سيبرانية هجومية ووقائية، ويتضمن ذلك عمليات استباقية خارج ألمانيا. وتخضع السلطات الجديدة الممنوحة للمخابرات، إلى مراقبة من هيئة مستقلة منعاً لعدم استغلال تلك السلطات بشكل مناسب. وأثار القرار جدلاً واسعاً في ألمانيا التي تتخوف من صلاحيات مراقبة كبيرة لوكالات الاستخبارات بسبب ماضيها مع الشرطة السرية المعروف بـ«الشتازي» في ألمانيا الشرقية. ولكن الحكومة تبرر توسيع صلاحيات المخابرات بتغيّر التهديدات التي تواجه ألمانيا، وبضرورة تطوير القوانين لكي تكون قادرة على مواجهة التهديدات المتغيرة.

ورغم أن المسؤول عن سلسلة الرسائل المرسلة إلى المدارس في أوروبا ما زال مجهولاً، فإن ألمانيا ودولاً أوروبية أخرى تتهم روسيا بشكل أساسي بالوقوف وراء عمليات التخريب والهجمات الهجينة عليها. وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلنت برلين تورط الكرملين مباشرة بعملية إرسال طائرة من دون طيار محمّلة بمتفجرات إلى مطار لايبزغ، وردت بإغلاق القنصلية الروسية في مدينة بون والمركز الثقافي الروسي في برلين.