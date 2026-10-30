جاكي كينيدي اختارتها لمائدة البيت الأبيض... وصفة سهلة بأربعة مكونات

ليست كل الوجبات الشهية بحاجة إلى مكونات كثيرة أو خطوات معقدة؛ فقد تكون صينية معكرونة بسيطة كافية لتقديم وجبة دافئة تجمع بين النكهة وسهولة التحضير. وهذا ما يميز وصفة كانت جاكي كينيدي، السيدة الأميركية الأولى السابقة، تفضّل إعدادها، وتتكون من أربعة مكونات أساسية.

ويعرّف تقرير نشره موقع «إيتينغ ويل»، على وصفة «كاسرول ماري بلانش» التي ظهرت على مائدة البيت الأبيض قبل أكثر من 60 عاماً، وطريقة تحضيرها والإضافات التي يمكن أن تجعلها وجبة متكاملة.

«كاسرول ماري بلانش»... وصفة جاكي كينيدي بأربعة مكونات

تُعرف الوصفة باسم «كاسرول ماري بلانش» (Casserole Marie Blanche)، وتعتمد على مكونات بسيطة هي: معكرونة شرائط البيض، والقشدة الحامضة، وجبن القريش، والثوم المعمر الطازج المفروم، إلى جانب الملح والفلفل وقليل من الزبدة.

وترد الوصفة في كتاب «White House Menus and Recipes»، الذي ألّفه فرانسوا ريسافي، الطاهي السابق في البيت الأبيض. ووفقاً للكتاب، قُدّم الطبق خلال عشاء أقامه آل كينيدي تكريماً لشقيقة جاكي، كارولاين لي بوفييه، وزوجها الأمير ستانيسواف رادزيويل.

طريقة تحضير صينية المعكرونة

تبدأ الوصفة بسلق معكرونة البيض وتصفيتها، ثم خلطها بالقشدة الحامضة وجبن القريش والثوم المعمر والملح والفلفل. بعد ذلك، يُسكب المزيج في طبق مخصص للفرن بعد دهنه بالزبدة، وتُوزّع قطع صغيرة من الزبدة على سطحه.

ويُخبز الطبق في فرن محمّى مسبقاً إلى 350 درجة فهرنهايت (نحو 175 درجة مئوية)، لمدة تقارب 30 دقيقة، أو إلى أن يبدأ سطحه بالتحمّر.

وقد أعادت مدونة الوصفات «12 Tomatoes» تسليط الضوء على الطبق عبر مقطع فيديو نشرته على «إنستغرام»، مشيرة إلى أنه لا يزال شهياً بعد أكثر من 60 عاماً على ظهوره.

إضافات بسيطة لتعزيز النكهة والقيمة الغذائية

يمكن تقديم صينية المعكرونة إلى جانب سلطة خضراء أو طبق جانبي خفيف، لتشكّل وجبة عشاء سهلة وغنية بالبروتين. كما يمكن تعديل الوصفة وفقاً للذوق، مثل استخدام معكرونة القمح الكامل، أو إضافة أعشاب طازجة لتعزيز النكهة.

ومن الخيارات الأخرى إضافة قطع الدجاج المشوي الجاهز، بما يجعل الطبق أكثر ملاءمة للتقديم على مائدة تضم عدداً أكبر من الأشخاص.