دورة طوكيو: ألكاراس يحرز أول ألقابه منذ عودته من الإصابة

احتفظ الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف ثالثاً عالمياً بلقبه بطلاً لدورة طوكيو في كرة المضرب (500 نقطة) بفوزه على التشيكي ييري ليهيتشكا التاسع عشر 7 - 6 (7 - 4) و6 - 4 الثلاثاء في المباراة النهائية، محققاً أول تتويج له منذ عودته من الإصابة.

واضطر ألكاراس، البالغ 23 عاماً، إلى بذل جهد كبير أمام ليهيتشكا، قبل أن يرفع أول كأس له منذ تتويجه بلقب دورة الدوحة فئة 500 نقطة في منتصف فبراير (شباط)، فيما خاض في طوكيو أول نهائي له منذ أبريل (نيسان) عندما خسر أمام الإيطالي يانيك سينر في دورة مونتي كارلو لماسترز الألف نقطة.

وفي الأسبوع التالي خلال دورة برشلونة، تعرض ألكاراس لإصابة في معصمه اليمنى، شكلت بداية غياب دام أكثر من أربعة أشهر عن الملاعب.

وخاض الإسباني هذه الدورة باعتبارها ثالث مشاركاته فقط منذ عودته من الإصابة، وذلك بعد بلوغه ربع نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة ومشاركته في كأس لايفر.

ويعد هذا اللقب الثالث لألكاراس هذا العام، بعد تتويجه أيضاً ببطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، والسابع والعشرين في مسيرته الاحترافية.

وجاء النهائي بعد ساعات من إعلان المصنف الأول عالمياً الإيطالي يانيك سينر انتهاء موسمه مبكراً بسبب إصابة مستمرة في الركبة.

ودخل ألكاراس المباراة النهائية متفوقاً 3 - 1 في المواجهات المباشرة على ليهيتشكا الذي كان يسعى لإحراز أول ألقابه هذا الموسم.

ييري ليهيتشكا (أ.ب)

وبدأ التشيكي المباراة بقوة، فكسر إرسال منافسه الإسباني في الشوط الأول ومنعه من إيجاد إيقاعه في اللقاء.

لكن ألكاراس عاد وكسر الإرسال في منتصف المجموعة الأولى بعد شوط سادس طويل وشاق، قبل أن يقدم استعراضاً قوياً من الضربات الهجومية في الشوط التالي.

ورغم ذلك، أثبت ليهيتشكا أنه منافس عنيد، واضطر ألكاراس إلى تنفيذ ضربتين ساقطتين رائعتين لحسم المجموعة الأولى في الشوط الفاصل (7 - 4) بعد 59 دقيقة.

وواصل ليهيتشكا إزعاج منافسه في المجموعة الثانية، غير أن حامل اللقب انتزع أفضلية كسر الإرسال في منتصفها وتحديداً الشوط السابع وتقدم 4 – 3، ثم حافظ عليه حتى حسمها 6 - 4 في 37 دقيقة.

ومن المقرر أن يشارك ألكاراس في دورة شنغهاي لماسترز الألف نقطة التي تنطلق الأربعاء.

وكان الإسباني انسحب من نسخة العام الماضي في اللحظة الأخيرة بعد تتويجه بلقب طوكيو، مبرراً ذلك بـ«مشكلات بدنية»، كما انتقد حينها الروزنامة المزدحمة في عالم التنس.