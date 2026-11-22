أبدى الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، إحباطه الشديد عقب الخسارة القاسية أمام ليفربول بأربعة أهداف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في أول مباراة له على رأس الجهاز الفني للفريق.

وقال بوكيتينو، في تصريحات عقب اللقاء: «علينا التأقلم مع الظروف. شهدت المباراة قراراً تحكيمياً صعباً لا أتفق معه، لكن لا يمكننا الاكتفاء بالحديث عن التفاصيل، فقد اضطررنا إلى اللعب بعشرة لاعبين أمام 11 لاعباً، وهو ما أثّر بشكل واضح على خطتنا».

وأضاف المدرب الأرجنتيني: «إنها هزيمة مؤلمة للغاية، ونشعر بمرارتها، لكن علينا رفع رؤوسنا وتحويل هذا الغضب إلى طاقة إيجابية، والبدء بالاستعداد للمباراة المقبلة اعتباراً من الغد».

وفي تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، كشف بوكيتينو عما قاله للاعبيه بعد التأخر بهدفين، موضحاً: «أخبرتهم بأن ما حدث لنا كان ظالماً، لكن علينا تحويل المشاعر السلبية إلى جهد إضافي، وزيادة التركيز والانتباه إلى أدق التفاصيل».

وأشاد بالتزام لاعبيه رغم النقص العددي، قائلاً: «أظهر اللاعبون التزاماً كبيراً وبذلوا قصارى جهدهم، خصوصاً بعدما استقبلنا الهدف الأول في الدقيقة الثانية عشرة ونحن نلعب بعشرة لاعبين».

ووجّه بوكيتينو انتقادات حادة إلى القرارات التحكيمية، مطالباً بمراجعة اللقطة التي سبقت طرد المدافع ليني يورو إثر عرقلته ألكسندر إيزاك.

وقال: «نعيش في عصر التكنولوجيا، وأدعو الجماهير وكل محبي كرة القدم إلى مشاهدة ما حدث قبل دقيقة واحدة من عرقلة يورو لإيزاك، وتحديداً التدخل على بريان مبومو».

وتابع: «إنه قرار صعب لا يمكنني تقبّله. كان مبومو يستحق ركلة جزاء بعد تدخل جيريمي جاكيه، وكان من الممكن أن يتغير سيناريو المباراة بالكامل لو احتُسب الخطأ لمصلحتنا وطُرد لاعب ليفربول. كان ينبغي مراجعة هذه الحالات».

واختتم مدرب مانشستر يونايتد تصريحاته قائلاً: «إذا كان تدخل يورو يستحق البطاقة الحمراء، فمن المؤكد أن التدخل على مبومو كان يستحق ركلة جزاء».