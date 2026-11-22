أعرب الألماني فلوريان فيرتز، نجم ليفربول، عن سعادته بالمستوى الذي يقدمه فريقه خلال الفترة الأخيرة، عقب الفوز الكبير على مانشستر يونايتد بأربعة أهداف دون رد، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وقال فيرتز، الذي سجل الهدف الثاني في شباك مانشستر يونايتد، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «الأجواء رائعة للغاية، واستمتعنا كثيراً بالاحتفالات بعد المباراة». وأضاف الدولي الألماني: «أشعر بأنني في حالة ممتازة، خصوصاً مع التطور المستمر في أداء الفريق وتحسن مستواه، وأنا سعيد بما نحققه».

وتحدث فيرتز عن تجربته في العمل تحت قيادة الإسباني أندوني إيراولا المدير الفني الحالي لليفربول، والألماني يورغن كلوب مدرب الفريق السابق الذي يتولى حالياً قيادة منتخب ألمانيا، قائلاً: «إنهما مدربان رائعان، وأستمتع بالعمل معهما. لكل منهما أسلوب مختلف، وأنا محظوظ بالعمل مع مدربين بهذا المستوى خلال مسيرتي».

وأكد لاعب ليفربول أهمية الانتصار على الغريم التقليدي، لا سيما بعد تعثر الفرق المنافسة في سباق الصدارة، موضحاً: «كانت مباراة مانشستر يونايتد مهمة للغاية، وكان علينا استغلال تعثر فرق المقدمة في هذه الجولة، ونحن سعداء بأننا نجحنا في ذلك».

واعترف فيرتز بأن البطاقة الحمراء المبكرة التي تلقاها مدافع مانشستر يونايتد ليني يورو أسهمت في تغيير مجريات اللقاء، قائلاً: «بالتأكيد استفدنا من النقص العددي للمنافس. البطاقة الحمراء غيّرت سيناريو المباراة، وجاءت بفضل الانطلاقة السريعة لألكسندر إيزاك».

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى ضربة مبكرة بطرد مدافعه الفرنسي ليني يورو بعد ثماني دقائق فقط من انطلاق المواجهة على ملعب «أنفيلد»، ما منح أصحاب الأرض أفضلية عددية استغلوها سريعاً.

ونجح ليفربول في إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدفين سجلهما دومينيك سوبوسلاي وفلوريان فيرتز في الدقيقتين العاشرة والثالثة عشرة.

وفي الشوط الثاني، عزز ريو نغوموها تقدم ليفربول بالهدف الثالث في الدقيقة 66، قبل أن يختتم فيكتور مونيوز الرباعية في الدقيقة 82.

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع في جدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي وبرايتون، اللذين يملكان 22 نقطة لكل منهما، في حين يتصدر آرسنال، حامل اللقب، الترتيب برصيد 28 نقطة.