رفض الإسباني أندوني إيراولا، مدرب ليفربول، المبالغة في الحديث عن فرص فريقه في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، رغم الفوز العريض على غريمه مانشستر يونايتد بـ4 أهداف دون ردّ، الأحد، مؤكداً أن الوقت لا يزال مبكراً لتقييم حظوظ فريقه في سباق الصدارة.

وقال إيراولا، في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة: «استمتعت كثيراً بالأجواء بعد اللقاء، وأتطلع إلى تكرار مثل هذه اللحظات الاحتفالية الرائعة مع الجماهير».

وأشار المدرب الإسباني إلى أن فريقه قدّم مستويات جيدة خارج أرضه هذا الموسم، لكنه عانى على ملعبه، مضيفاً: «من الرائع أن نحقق فوزاً بهذا الحجم في مباراة كبيرة أمام مانشستر يونايتد».

واعترف إيراولا بأن الطرد المبكر لأحد لاعبي مانشستر يونايتد ساعد فريقه على فرض سيطرته، موضحاً: «ظروف المباراة خدمتنا بعدما لعب المنافس بـ10 لاعبين معظم الوقت، لكننا أدينا واجبنا وفرضنا سيطرتنا وحققنا انتصاراً مهماً».

ورغم النتيجة الكبيرة، أبدى مدرب ليفربول عدم رضاه الكامل عن الفاعلية الهجومية، قائلاً: «أهدرنا ما بين 3 و5 فرص واضحة، وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من 4 أهداف. علينا أن نكون أكثر حسماً أمام المرمى».

وعن إمكانية المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي، قال إيراولا: «الحديث عن ذلك سابق لأوانه. لقد خسرنا مباراتين كبيرتين على أرضنا أمام آرسنال ومانشستر سيتي، وهو ما يفسر موقعنا الحالي في جدول الترتيب».

وأضاف: «الموسم لا يزال في بدايته، ولا مجال للتوقف، إذ تنتظرنا مواجهات صعبة خلال الفترة المقبلة».

ورفع ليفربول رصيده إلى 21 نقطة، ليتقدم إلى المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة خلف مانشستر سيتي وبرايتون، صاحبي المركزين الثالث والثاني توالياً، فيما يتصدر آرسنال، حامل اللقب، الترتيب برصيد 28 نقطة.

في المقابل، تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز التاسع عشر وقبل الأخير برصيد ثماني نقاط، لتتواصل معاناته في المسابقة.

وكان ليفربول أبرز المستفيدين من نتائج الجولة، بعدما تعادل آرسنال مع نيوكاسل يونايتد 2-2، ومانشستر سيتي مع فولهام 1-1، فيما خسر برايتون أمام هال سيتي بهدفين دون ردّ.

ويتطلع إيراولا إلى استثمار هذا الانتصار لتعزيز معنويات لاعبيه قبل مواجهة كلوب بروج البلجيكي خارج أرضه، الأربعاء المقبل، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ثم خوض ديربي ميرسيسايد أمام إيفرتون، الأحد المقبل.