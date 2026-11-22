لم يكن الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني الجديد لمانشستر يونايتد، يتوقع أن تبدأ مهمته مع الفريق بهذه الطريقة القاسية، بعدما تعرّض للسخرية من جماهير ليفربول بعد 13 دقيقة فقط من انطلاق مباراته الأولى، التي انتهت بخسارة فريقه برباعية نظيفة، الأحد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن البداية الكارثية للمدرب الأرجنتيني، بعد طرد المدافع ليني يورو مبكراً واستقبال فريقه هدفين في الشوط الأول، دفعت جماهير ليفربول في ملعب «أنفيلد» إلى ترديد هتاف «ستُقال صباحاً»، في إشارة ساخرة إلى احتمال إقالته من منصبه بعد دقائق معدودة من توليه المهمة.

وشهدت مقصورة كبار الشخصيات حضور المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، إلى جانب الممثل والمشجع جيمس نيسبيت، الموجود في ليفربول لتصوير مسلسل تلفزيوني جديد، وسط أجواء مشحونة بالتوتر مع تدهور أداء الفريق على أرض الملعب.

كما بدت ملامح الجدية والوجوم واضحة على وجهَي الرئيس التنفيذي لمانشستر يونايتد عمر برادة، ومدير كرة القدم جيسون ويلكوكس، اللذين جلسا أمام فيرغسون مباشرة، في ظل البداية الصعبة للمدرب الجديد.

ولم تتحسن الأمور بالنسبة إلى بوكيتينو خلال بقية اللقاء؛ إذ تلقى مانشستر يونايتد خسارة ثقيلة أمام غريمه التقليدي ليفربول بنتيجة صفر-4، ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبهذه الهزيمة، تجمّد رصيد مانشستر يونايتد عند ثماني نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير، بفارق نقطة واحدة فقط عن كريستال بالاس متذيل الترتيب، لتتفاقم الضغوط على الفريق ومدربه الجديد منذ المباراة الأولى.