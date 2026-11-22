حقق ميلان فوزاً عريضاً على ضيفه فروسينوني بنتيجة 5-1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم، ليواصل تقدمه في جدول الترتيب ويعزز موقعه بين فرق المقدمة.

ورفع ميلان رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع، بفارق نقطة واحدة خلف غريمه إنتر ميلان، صاحب المركز الثالث، الذي يواجه أتالانتا في وقت لاحق من اليوم، فيما تجمد رصيد فروسينوني عند 20 نقطة في المركز السابع.

وافتتح ميلان التسجيل مبكراً في الدقيقة الرابعة، بعدما أخفق مدافع فروسينوني غابرييل كالفاني في إبعاد كرة عرضية أرسلها الفرنسي أدريان رابيو، ليحولها بالخطأ إلى داخل مرمى فريقه.

ألفادجو سيسيه لاعب ميلان يحتفل مع زملائه بعد تسجيل الهدف الرابع لفريقه خلال مواجهة فروسينوني (أ.ب)

وواصل أصحاب الأرض ضغطهم الهجومي، ونجحوا في مضاعفة النتيجة في الدقيقة 19، عندما انطلق رابيو من الجهة اليسرى وأرسل عرضية متقنة إلى غونزالو راموس، الذي أسكن الكرة الشباك مسجلاً الهدف الثاني.

ورغم البداية الصعبة، تمكن فروسينوني من تقليص الفارق في الدقيقة 25 بواسطة باتريسيو ماسيني، الذي استغل تمريرة داخل منطقة الجزاء، وسدد الكرة في المرمى، ليعيد فريقه مؤقتاً إلى أجواء المباراة.

لكن ميلان استعاد سيطرته بعد الاستراحة، ولم ينتظر سوى ثلاث دقائق من انطلاق الشوط الثاني لإضافة الهدف الثالث، حين تقدم أردون جاشاري بالكرة من الجهة اليسرى، قبل أن يطلق تسديدة قوية استقرت في شباك الضيوف عند الدقيقة 48.

وفي الدقيقة 60، عزز ألفادو سيسيه تقدم ميلان بالهدف الرابع، بعدما تلقى تمريرة من دييغو موريرا وسط مدافعي فروسينوني، ليسدد كرة أرضية إلى داخل المرمى.

واختتم الأميركي كريستيان بوليسيتش مهرجان الأهداف في الدقيقة 68، إثر انطلاقة سريعة اخترق خلالها منطقة الجزاء، قبل أن يسدد الكرة في الشباك، مؤكداً تفوق ميلان الذي حسم المواجهة بخمسة أهداف مقابل هدف واحد.