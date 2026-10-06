ليفربول يترقب مستجدات إصابة جاكيه

يترقَّب نادي ليفربول مدى خطورة إصابة مدافعه الفرنسي جيريمي جاكيه، وذلك بعد استبعاده من مواجهة بلجيكا التي انتهت بفوز «الديوك» في دوري أمم أوروبا.

وشارك جاكيه في المباراتين السابقتين لمنتخب فرنسا، ليسجِّل حضوره الدولي الأول، لكن المدرب زين الدين زيدان استبعده من المباراة التي انتهت بفوز الديوك بنتيجة 4 - 1، الاثنين.

وأوضح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان له أن جاكيه (21 عاماً) أُصيب بشد في العضلة الخلفية للفخذ اليسرى. وأكد زيدان، في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء، أن إصابة المدافع الشاب تبدو طفيفة.

وشارك جاكيه في جميع مباريات ليفربول الـ7 هذا الموسم، منها 6 مشاركات أساسية بجوار الهولندي فيرجيل فان دايك.

وسيكون غياب جاكيه المحتمل عن مواجهة مانشستر سيتي، الأحد المقبل، بمثابة ضربة قوية للفريق رغم أن المدرب الإسباني أندوني إيراولا يملك خيارات بديلة مثل جو غوميز أو رونالد أراوخو المعار من برشلونة.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن هناك شكوكاً حول جاهزية الثنائي الهجومي، ألكسندر إيزاك وكودي خاكبو، بعد تعرُّضها للإصابة مع منتخبَي السويد وهولندا على التوالي خلال فترة التوقف الدولي.

غادر إيزاك معسكر السويد بعد مباراة واحدة لشكواه من آلام في الفخذ، بينما تبدو مشكلة الهولندي خاكبو أكبر لتعرُّضه لإصابة في الكاحل.

وفي حال غياب خاكبو وإيزاك، سيعاني إيراولا من نقص في الخيارات الهجومية قبل مواجهة مانشستر سيتي، الذي سيخوض مباراته الأولى منذ أن أدانته لجنة مستقلة بارتكاب مخالفات مالية.

ولحل هذه المشكلة، قد يغيِّر إيراولا مركز الوافد الجديد برادلي باركولا من الجناح إلى رأس الحربة، والدفع بصانع الألعاب الألماني فلوريان فيرتز للأمام في خط الهجوم.