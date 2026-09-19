«اتحاد اليد» يستعرض مستجدات وخطط اللعبة أمام وسائل الإعلام

عقد الاتحاد السعودي لكرة اليد، السبت، مؤتمره الدوري الأول، بحضور عدد من مسؤولي الاتحاد وممثلي وسائل الإعلام، وذلك ضمن توجه الاتحاد لتعزيز التواصل الإعلامي، وترسيخ مبدأ الشفافية، وإطلاع الوسط الرياضي على مستجدات كرة اليد السعودية وخططها وبرامجها خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض المؤتمر استراتيجية الاتحاد وأبرز مستهدفاته ومبادراته، إلى جانب مستجدات المسابقات والمنتخبات الوطنية، والبرامج التطويرية التي يعمل عليها الاتحاد للارتقاء بمنظومة كرة اليد السعودية، بما يتوافق مع توجهات وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
️| الدكتور خالد الشرجي مدير الأداء العالي بالاتحاد في المؤتمر الدوري :- سيتم إقامة دوريات نسائية لتجهيز منتخب نسائي للناشئات للمشاركة في البطولة الآسيوية القادمة. pic.twitter.com/tZhLd3s0xL
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 19, 2026
وأكد الرئيس التنفيذي للاتحاد السعودي لكرة اليد سلمان الحبيب، خلال كلمته، أن الاتحاد يعمل على تطوير منظومة العمل المؤسسي وتعزيز حضور كرة اليد السعودية وتنافسيتها محليًا ودوليًا، مشيرًا إلى أهمية الشراكة مع وسائل الإعلام ودورها في دعم مسيرة التطوير.
وأوضح أن إقامة المؤتمر الدوري تأتي ضمن استراتيجية الاتحاد لتعزيز التواصل المباشر مع وسائل الإعلام، وإطلاع الرأي العام على أعمال الاتحاد ومستجداته وخططه، وفتح مساحة مستمرة للحوار وتبادل الآراء والمقترحات.
️| أبرز النقاط التي تطرق لها سلمان الحبيب المدير التنفيذي لاتحاد كرة اليد في المؤتمر الدوري :- إطلاق منصة سواعد لتطوير البيانات الخاصة بالأندية واللاعبين .- 68 قضايا الاتحاد .- 19.54 مليون إجمالي قيمة الموسم للأندية. pic.twitter.com/A0a1ZI7Q76
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 19, 2026
وشهد المؤتمر استعراض أبرز الأرقام والمبادرات والقرارات، التي اوضحها بشكل تفصيلي الدكتور خالد الشرجي "مدير الأداء العالي" في الاتحاد، إلى جانب مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بمستقبل اللعبة وخطط تطوير المسابقات والمنتخبات الوطنية.
واختُتم المؤتمر بلقاء مفتوح مع ممثلي وسائل الإعلام، جرى خلاله استقبال أسئلتهم واستفساراتهم والإجابة عنها من مسؤولي الاتحاد، في إطار حرص الاتحاد السعودي لكرة اليد على تعزيز التواصل مع شركائه في القطاع الإعلامي.