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الرياضة رياضة عربية

«الصعوبات المادية» تتربص بمستقبل المواهب المصرية

مصارعان بررا هروبهما إلى أوروبا بـ«ضعف الرواتب»

المصارع زياد أبو جبل أرجع هروبه إلى أزمة مالية كان ولا يزال يواجهها (حسابه على «فيسبوك»)
المصارع زياد أبو جبل أرجع هروبه إلى أزمة مالية كان ولا يزال يواجهها (حسابه على «فيسبوك»)
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«الصعوبات المادية» تتربص بمستقبل المواهب المصرية

المصارع زياد أبو جبل أرجع هروبه إلى أزمة مالية كان ولا يزال يواجهها (حسابه على «فيسبوك»)
المصارع زياد أبو جبل أرجع هروبه إلى أزمة مالية كان ولا يزال يواجهها (حسابه على «فيسبوك»)

«اللي أبوه غلبان مش بيقدر يلعب، بس اللي معاهم فلوس ولادهم بيلعبوا»، تصريح شهير سابق للاعب الزمالك المصري المعتزل محمود عبد الرازق «شيكابالا»، أثار مردوداً قوياً في الشارع الرياضي، مُرجعاً قلة المواهب في مصر إلى الصعوبات المادية.

ومع تبريرات أخيرة صدرت عن لاعبي المصارعة الهاربين أخيراً «محمد الشامي» و«زياد أبو جبل»، تتسع دائرة تصريح «شيكابالا» لتشمل إلى جانب كرة القدم الألعاب الفردية، بعد أن تحول الفقر إلى عامل حاسم يحدد مصير مواهبها.

وشهد الأسبوع الماضي مغادرة المُصارعين لبعثتيهما المشاركتين بدورة ألعاب البحر المتوسط بإيطاليا، وبطولة العالم للشباب في سلوفاكيا. ليخرج المصارعان بعدها ليبررا دوافع مغادرتهما، حيث أوضح «الشامي» أن ضعف الدعم المالي، دفعه إلى التفكير في مستقبل أكثر استقراراً، خصوصاً مع غياب ضمانات لحياة كريمة بعد الاعتزال أو في حال الإصابة، موضحاً أنه نظراً لظروف الأسرة الصعبة كان عليه التضحية وحمل مسؤوليتها لكونه أكبر إخوته.

ثم تبعه «أبو جبل»، مشيراً إلى أزمة مالية كان ولا يزال يواجهها، موضحاً أنه رغم تصنيفه الدولي يتقاضى 700 جنيه شهرياً (الدولار يساوي 50.95 جنيه)، مضيفاً: «أنا تعبت كتير وتعبت أبويا قوي معايا، أنا كلفته كتير، وهو معاه سبع أخوات غيري».

وشهدت السنوات الماضية حالات هروب رياضيين مصريين بداعي الصعوبات المادية، مبررين كيف أن الاحتياج المادي دفعهم لسنوات إلى الاعتماد على الأغذية والفيتامينات البسيطة، والعمل اليدوي في سن مبكرة للإنفاق على ممارسة اللعبة وتحقيق أحلامهم فيها، في ظل الدعم المادي المنخفض، وضعف الرعاية.

وتضم القائمة أسماء عديدة، مثل المصارعين أحمد بغدودة، وإبراهيم غانم «الونش»، وأحمد جابر، والمصارع محمد عبد الفتاح «بوجي»، ولاعب المصارعة الحرة، أحمد حسن بوشا، وشقيقه حسن، كما شملت القائمة لاعب الجمباز عبد الرحمن مجدي، ولاعب الإسكواش محمد الشوربجي.

تتقاطع هذه الوقائع مع شهادات لنجوم كرة قدم تحدثوا عن «مرارة البدايات»، من بينهم نجم الكرة المصرية محمد أبو تريكة، الذي روى أن أصعب فترة في حياته كانت مع بداياته، حين كاد الفقر يُنهي حلمه قبل أن يبدأ، إذ احتاج إلى حذاء رياضي ليستمر، لكنه لم يستطع أن يطلب ثمنه من والده لكونه يعرف ظروفه، حيث فضّل الصمت، والابتعاد عن الكرة عاماً كاملاً، لأنه لم يكن قادراً على توفير أبسط ما يحتاج إليه لاعب.

المصارع محمد الشامي برر هروبه إلى ضعف الدعم المالي وظروف الأسرة الصعبة (حسابه على «فيسبوك«)

عودة إلى «شيكابالا»، الذي مر بظروف معيشية صعبة، حيث نشأ في أسرة بسيطة في أسوان، وعانى من الفقر والاغتراب المبكر عند انتقاله للقاهرة في سن العاشرة للعب في ناشئي الزمالك، إذ كان يعيش بمقر النادي.

ومع مونديال 2026، وتألق مهاجم «الفراعنة»، مصطفى زيكو، أوضح اللاعب أنه عاش سنوات من الجوع والحرمان بعد وفاة والده، حتى إنه كان ينام في الشارع ويستحم في المسجد، مؤكداً أن الفقر كان دافعاً قوياً للاستمرار حتى وصل إلى ارتداء قميص المنتخب المصري.

كما تطول القائمة خلف مشاهير كرة القدم في مصر مثل حسين الشحات ومحمد مجدي أفشة، اللذين عملا في مهن عديدة نظراً للظروف الصعبة، بينما ترك مدافع الزمالك الأسبق، أحمد دويدار، كرة القدم لمساعدة والدته في تربية إخوته البنات عقب وفاة والده.

مع اختلاف الروايات السابقة صعوداً وانكساراً، وتوقفاً واستمراراً، تبقى الصعوبات المادية تحدياً اقتصادياً واجتماعياً، ومحركاً أساسياً يشكّل مسار الرياضيين نحو مواصلة الحلم أو وأده.

الدكتور محمود فكري الفار، أستاذ علم الاجتماع الرياضي يرى أن «الفقر ليس مجرد أزمة اقتصادية، بل محدد اجتماعي يقرر مصير المواهب، ويعيد تشكيل حياة الرياضيين، فحين يشعر اللاعب أن سنوات من التدريب والبطولات لن تمنحه حتى القدرة على شراء شقة أو تأمين مستقبله، يلجأ للهروب، فالصعوبة المالية هنا لا تقتل الحلم فقط، بل تدفع المواهب إلى البحث عن هوية بديلة خارج الوطن».

ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «رأينا في بيانات المصارعين الشامي وأبو جبل أن الخوف من المستقبل كان دافعاً لهروبهما، لذا هناك حاجة لبناء منظومة شاملة للرياضيين، تتضمن التدريب البدني والتكتيكي، وكذلك الدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وتغرس قيم الانتماء والهوية الرياضية، فمن دون هذه المنظومة، سيظل الفقر عاملاً يحوّل الحلم إلى عبء».

ويشير «الفار» إلى أنه في الألعاب الجماعية، خصوصاً كرة القدم، تتحول الصعوبات المادية إلى دافع قوي، لأن اللعبة نفسها تتيح حراكاً اجتماعياً صاعداً، وبالتالي هنا يصبح الفقر وقوداً للحلم.

يستطرد: «تُمارس رياضات الألعاب الفردية غالباً بين الطبقات الدُنيا، ومع الافتقار للرعاية الإعلامية والمالية، يظل اللاعب مهما حقق من بطولات محاصراً برواتب هزيلة، لذلك يتحول فقره إلى عائق».

ووفق بحث «الدخل والإنفاق» الصادر عن جهاز «التعبئة والإحصاء» في سبتمبر (أيلول) 2020 عن عام 2019-2020، فإن نسبة الفقر بلغت 29.7 في المائة.

الناقدة الرياضية، هبة الله محمد، تؤكد أن «الفقر» كان ولا يزال سبباً مباشراً لتوقف مواهب رياضية في مختلف الألعاب، فكثير من اللاعبين لم يتمكنوا من مواصلة مشوارهم، لأنهم ببساطة لم يستطيعوا تحمل تكاليف الرياضة نفسها، من التغذية إلى المواصلات اليومية وصولاً إلى المعدات الأساسية.

وتضيف لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في الألعاب الفردية، ومع ضعف الدعم المؤسسي والإعلامي، يتحول الفقر إلى أكبر تحدٍّ، يدفع البعض إلى الاعتزال أو الهروب أو التجنيس بحثاً عن حياة كريمة». وتابعت أن «الرياضات الفردية تمثل للاعبيها مصدر رزق وحيداً وليست فقط هواية، وحين يعجزون عن تأمين مستقبلهم أو مستقبل أسرهم، يصبح الفقر سبباً مباشراً لتوقف أحلامهم».

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الأهلي يربط حارسه شوبير حتى 2029

مصطفى شوبير مدد مع الأهلي حتى 2029 (النادي الأهلي)
مصطفى شوبير مدد مع الأهلي حتى 2029 (النادي الأهلي)
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الأهلي يربط حارسه شوبير حتى 2029

مصطفى شوبير مدد مع الأهلي حتى 2029 (النادي الأهلي)
مصطفى شوبير مدد مع الأهلي حتى 2029 (النادي الأهلي)

أعلن الأهلي، المنافس في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، الثلاثاء، تمديد عقد حارس مرماه مصطفى شوبير حتى عام 2029.

وقال النادي، عبر موقعه الرسمي، إن شوبير وقع على عقود التمديد عقب مران الفريق، بعد جلسة جمعته بعصام سراج، رئيس قطاع التعاقدات، الذي أنهى جميع الإجراءات الإدارية والمالية وفقاً للوائح النادي، وبالتنسيق مع مدير الكرة وائل جمعة.

وأضاف الأهلي أن الحارس البالغ من العمر 26 عاماً أعرب عن سعادته بتجديد عقده، مؤكداً رغبته في مواصلة مشواره مع النادي خلال السنوات المقبلة.

وبات شوبير رابع لاعب يجدد تعاقده مع الأهلي خلال الفترة الأخيرة، بعد إمام عاشور ومروان عطية وعمر سيد معوض.

وخاض شوبير 72 مباراة بقميص الأهلي في مختلف المسابقات، وحافظ على نظافة شباكه في 39 مباراة، بينما استقبل 46 هدفاً.

كما لعب دوراً بارزاً في قيادة منتخب مصر إلى دور الستة عشر بكأس العالم، قبل أن يودع الفريق البطولة بالخسارة 3-2 أمام الأرجنتين.

وقدم شوبير مستويات لافتة خلال البطولة، إذ تصدى لركلتي جزاء، الأولى نفذها الإيراني مهدي طارمي في دور المجموعات، والثانية سددها الأرجنتيني ليونيل ميسي في مباراة دور الستة عشر.

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الرياضة رياضة عربية

المصري مصطفى محمد من نانت لكونيا سبور

المهاجم المصري مصطفى محمد من نانت لكونيا (رويترز)
المهاجم المصري مصطفى محمد من نانت لكونيا (رويترز)
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المصري مصطفى محمد من نانت لكونيا سبور

المهاجم المصري مصطفى محمد من نانت لكونيا (رويترز)
المهاجم المصري مصطفى محمد من نانت لكونيا (رويترز)

أعلن ناديا نانت الفرنسي وكونيا سبور التركي، الثلاثاء، انتقال المهاجم المصري مصطفى محمد من النادي الفرنسي إلى نظيره التركي بعقد يمتد لثلاث سنوات.

وكان يتبقى موسم واحد في عقد مصطفى محمد (28 عاماً) مع نانت، الذي هبط إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي بنهاية الموسم الماضي.

وقال النادي الفرنسي عبر منصة «إكس»: «انضم الدولي المصري إلى كونيا سبور في صفقة انتقال نهائي. نتمنى كل التوفيق لمصطفى».

من جانبه، قال كونيا سبور على موقعه الرسمي: «مرحباً بك مصطفى محمد. وقع نادينا عقداً لمدة ثلاث سنوات مع المهاجم المصري مصطفى محمد... نتمنى له كل التوفيق والنجاح بقميصنا الأخضر والأبيض».

وجاء انتقال مصطفى محمد بعد فترة صعبة مع نانت؛ إذ غاب عن معظم فترة الإعداد للموسم الجديد إثر انقطاعه عن التدريبات في بداية الموسم قبل أن يعود ويتدرب مع فريق الرديف.

كما يأتي انتقاله بعد استبعاده من تشكيلة منتخب مصر في كأس العالم 2026.

وانضم مصطفى محمد إلى كونيا سبور ليواصل مشواره في الدوري التركي، بعدما سبق له اللعب مع غلاطة سراي خلال فترة سابقة من مسيرته الاحترافية.

وبدأ المهاجم المصري مسيرته مع نادي الداخلية، قبل أن ينتقل بين عدة أندية مصرية، أبرزها الزمالك وطنطا وطلائع الجيش.

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هامبورغ يتعاقد مع المغربي الواحدي والبرتغالي فييرا

الدولي المغربي زكريا الواحدي إلى هامبورع (كاف)
الدولي المغربي زكريا الواحدي إلى هامبورع (كاف)
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هامبورغ يتعاقد مع المغربي الواحدي والبرتغالي فييرا

الدولي المغربي زكريا الواحدي إلى هامبورع (كاف)
الدولي المغربي زكريا الواحدي إلى هامبورع (كاف)

أعلن نادي هامبورغ، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، الثلاثاء، تعاقده مع الظهير الأيمن الدولي المغربي زكريا الواحدي قادماً من نادي جينك البلجيكي.

وقال النادي، في بيان عبر موقعه الرسمي: «عزز هامبورغ خياراته في الجهة اليمنى بضم الواحدي. وسينضم اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً إلى النادي قادماً من جينك. وُلد الواحدي في بلجيكا ويمثل المنتخب المغربي دولياً، كما شارك مؤخراً في كأس العالم. وقد اجتاز الفحوصات الطبية بنجاح، وسيرتدي القميص رقم 7 مع الفريق».

ولم يكشف النادي عن مدة العقد أو قيمته المالية، لكن موقع «ترانسفير ماركت» ذكر أن اللاعب وقع عقداً طويل الأمد يمتد حتى يونيو (حزيران) 2031.

وأضاف هامبورغ في بيانه: «كانت مسيرة زكريا مثيرة للإعجاب حتى الآن؛ إذ شق طريقه من كرة القدم للهواة في بلجيكا إلى الاحتراف واللعب الدولي مع المنتخب المغربي. كما كان من أبرز اللاعبين المؤثرين في صفوف جنك خلال السنوات الأخيرة، وحقق كل ذلك بفضل جهوده الذاتية، وهو ما يعكس بوضوح طموحه الكبير والإمكانات التي يمتلكها لمواصلة التطور. والآن ينتقل إلى الدوري الألماني لخوض الخطوة التالية في مسيرته مع هامبورغ. نتطلع إلى مواصلة هذه الرحلة معاً، ونرحب بـ(زاكا) ترحيباً حاراً».

وقال المدير الرياضي كلاوس كوستا: «بضم زكريا نحصل على ظهير يتمتع بحيوية كبيرة وعقلية هجومية؛ إذ تتناسب طاقته وأسلوب لعبه الشجاع تماماً مع فلسفتنا الكروية. كما أن عزيمته وقدرته على الانطلاق في المساحات خلف الدفاع ومهارته في الثلث الأخير من الملعب تمنحه العديد من الخصائص التي كنا نبحث عنها في هذا المركز. نحن سعداء للغاية بانضمام زاكا إلى نادينا وفريقنا».

وشارك الواحدي مع المنتخب المغربي في كأس العالم 2026 بأميركا الشمالية، حيث ودع الفريق البطولة من دور الثمانية.

وخلال ثلاثة مواسم قضاها مع جينك، خاض الواحدي 116 مباراة رسمية، سجل خلالها 20 هدفاً وقدم 13 تمريرة حاسمة، من بينها 11 مباراة في المسابقات الأوروبية. وبعد انضمام لاعب الوسط المغربي المولود في فرنسا بلال ندير في وقت سابق من الصيف الحالي، أصبح الواحدي ثاني لاعب مغربي في تاريخ نادي هامبورغ.

وقال اللاعب الجديد: «أنا سعيد للغاية بالانضمام إلى هامبورغ. إنه نادٍ كبير في ألمانيا ويتمتع بتاريخ عريق. أتطلع بشدة إلى اللعب في ملعب فولكسبارك، فحسب ما سمعته، تمتلئ مدرجاته دائماً بالجماهير. أرغب في إسعاد المشجعين بأسلوب لعبي، وأعدهم ببذل قصارى جهدي دائماً من أجل النادي».

لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا لهامبورغ نهائياً (رويترز)

وكان هامبورغ قد أعلن، الثلاثاء، تعاقده مع لاعب الوسط البرتغالي فابيو فييرا من صفوف آرسنال الإنجليزي، بعقد طويل الأمد، بعدما تألق اللاعب خلال فترة إعارته للفريق الألماني في الموسم الماضي. وبلغت قيمة الصفقة نحو تسعة ملايين يورو (عشرة ملايين و400 ألف دولار)، حسب تقارير إعلامية، ليعود فييرا، البالغ من العمر 26 عاماً، إلى هامبورغ بشكل نهائي بعدما سجل سبعة أهداف خلال الموسم الماضي.

وكان آرسنال يأمل في الحصول على مقابل مالي أكبر نظير الاستغناء عن اللاعب هذا الصيف، لكن كاثلين كروغر، عضوة مجلس إدارة هامبورغ للشؤون الرياضية، اعتبرت عودة فييرا «إشارة قوية إلى التطور الذي يعيشه النادي».

وقال كلاوس كوستا المدير الرياضي لهامبورغ: «نعرف جميعاً قيمة فابيو. لقد كان عنصراً حاسماً بالنسبة لنا في الموسم الماضي، ويمتلك قدرات تضفي جودة خاصة على طريقة لعبنا». وأضاف: «ولهذا السبب نشعر بسعادة كبيرة لأنه اختار بوضوح مواصلة مسيرته معنا. نحن سعداء للغاية بنجاحنا جميعاً في إتمام هذه الصفقة، وأن يصبح فابيو الآن جزءاً من عائلة هامبورغ لفترة طويلة».

من جانبه، قال فييرا: «شعرت بأن هامبورغ كان يبذل جهداً حقيقياً من أجل التعاقد معي. والآن عدت إلى هنا، ولا أستطيع الانتظار لبدء العمل من جديد».

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