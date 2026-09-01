موسم الرياض يستضيف «دبليو دبليو إي كراون جول» نوفمبر المقبل

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، بالشراكة مع «دبليو دبليو إي»، استضافة عرض «كراون جول» في السابع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وذلك في «استاد موسم الرياض» بمركز الملك عبد الله المالي، ضمن فعاليات موسم الرياض الحافلة بأبرز الفعاليات الترفيهية العالمية.

ويشهد «كراون جول» مواجهات تجمع الأبطال في فئتي الرجال والسيدات، فيما شهدت نسخة العام الماضي تتويج سيث «فريكن» رولينز وستيفاني فاكير بلقبي «كراون جول»، وحصولهما على لقب مرصع بـ50 قيراطاً من الألماس، في دلالة على تتويج الأفضل من بين الأفضل. ومن المقرر طرح تذاكر «كراون جول» في الرياض قريباً عبر «وي بوك».

وبدأت شراكة «دبليو دبليو إي» مع المملكة العربية السعودية عام 2018، واستضافت المملكة منذ ذلك الحين عدداً من أبرز عروض «دبليو دبليو إي»، من بينها «كراون جول»، و«إليمينيشن تشامبر»، و«كينغ آند كوين أوف ذا رينغ»، و«نايت أوف تشامبيونز»، و«رويال رامبل».

وفي عام 2027، يستضيف موسم الرياض عرض «ريسلمانيا 43»، للمرة الأولى في تاريخ الحدث خارج أميركا الشمالية.