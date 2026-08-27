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غليان في الرياضة المصرية بعد هروب لاعب مصارعة ثانٍ بأوروبا

«الشباب والرياضة» تحيل الواقعتين للنيابة العامة... و«الأولمبية» توقف رئيس الوفد

لاعبو بعثة المصارعة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
لاعبو بعثة المصارعة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
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غليان في الرياضة المصرية بعد هروب لاعب مصارعة ثانٍ بأوروبا

لاعبو بعثة المصارعة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)
لاعبو بعثة المصارعة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)

حالة من الغليان المتصاعد تشهدها الساحة الرياضية المصرية إثر تسارع الأحداث على مدار الساعات الأخيرة، بعد تكرار وقائع مغادرة المصارعين للبعثات الرسمية في الخارج، في أزمة أعادت إلى الواجهة ملف هروب المواهب وهجرة الرياضيين.

وأثار الإعلان عن واقعة هروب المصارع محمد مصطفى علي الشامي، عضو بعثة المصارعة المصرية المشاركة بدورة ألعاب البحر المتوسط، المقامة في مدينة تارانتو الإيطالية، أثناء رحلة عودة البعثة للقاهرة خلال فترة «الترانزيت» في العاصمة روما، غضباً في الشارع الرياضي، لا سيما أن الواقعة تأتي بعد ساعات قليلة من واقعة هروب لاعب منتخب مصر للمصارعة، زياد حجاج (19 عاماً)، من مقر إقامة المنتخب في سلوفاكيا خلال مشاركته ببطولة العالم للمصارعة للشباب.

ومع توالي القرارات الإدارية بشأن الواقعتين؛ زادت حالة الترقب في القطاع الرياضي المصري، وسط مطالبات بأهمية دعم ورعاية اللاعبين.

المصارعة المصرية نجحت في حصد سبع ميداليات بدورة ألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)

وجاء القرار الأبرز بشأن الواقعتين، مع إعلان وزارة الشباب والرياضة إحالة واقعة هروب اللاعبين محمد الشامي وزياد حجاج إلى النيابة العامة لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية، للتحقيق في الملابسات والمسؤوليات الإدارية والقانونية، وسط تأكيدات أن «الإنجاز لا يحمي التقصير، والميدالية لا تعفي من المسؤولية، والقانون وحده يحدد أين تبدأ المسؤولية وأين تنتهي».

وفي حين خرج اللاعب «الشامي» من الأدوار التمهيدية للبطولة؛ شددت الوزارة على أن «هذه الوقائع لا تنتقص من الإنجاز الرياضي الكبير الذي حققته المصارعة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعدما نجحت في حصد سبع ميداليات (بذهبيتين وفضيتين وثلاث برونزيات)»، مؤكدة أن «إنجاز المصارعة يُحسب لأبطاله، والتقصير يُسأل عنه المسؤولون».

وجاء القرار الوزاري في أعقاب قرار اللجنة الأولمبية المصرية بوقف إبراهيم عادل إبراهيم العطار، رئيس وفد المصارعة، عن العمل، وإحالته فوراً إلى لجنة القيم والتحقيق، بعد أن «كشفت التحريات المبدئية عن وجود تقاعس وإهمال وتقصير في متابعة أفراد البعثة، لا سيما فيما يتعلق بالاحتفاظ بجوازات سفر اللاعبين».

ووفق بيان للجنة، جاء القرار في ضوء التحريات المبدئية التي أجرتها اللجنة، والتي كشفت عن تقاعس وإهمال وتقصير في متابعة أفراد البعثة، بما استوجب تحميل رئيس الوفد مسؤوليته الإدارية وفقاً للضوابط المنظمة للبعثات.

وأضافت اللجنة: «كان يستوجب على رئيس الوفد الحفاظ على جوازات سفر البعثة بحوزته وهو ما لم يفعله، وعندما لاحظ مدرب اللاعب اختفاءه، حاول اللحاق به، إلا أن المحاولة لم تنجح، واضطر المدرب إلى التخلف عن الرحلة، بينما تمكن اللاعب من الهروب».

على الصعيد الجماهيري، لم تقل حالة الغليان، إذ شهدت منصات التواصل الاجتماعي مطالبات بضرورة إعادة النظر في منظومة رعاية الرياضيين، وتوفير الدعم المالي والنفسي للرياضيين، وتعليقات غاضبة تشير إلى أن غياب الرعاية الحقيقية والتهميش المادي والمعنوي يظلان هما السبب وراء لجوء بعض اللاعبين لخيار الهروب. وفي المقابل، شملت الانتقادات اللاعبين الهاربين أنفسهم، من حيث انسياقهم وراء إغراءات الخارج.

وشهدت السنوات القليلة الماضية وقائع هروب أخرى لمصارعين مصريين، أبرزهم لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية، أحمد فؤاد بغدودة، الذي هرب إلى فرنسا عقب تحقيقه الميدالية الفضية في بطولة أفريقيا للمصارعة الرومانية التي أقيمت بتونس 2023، وكذلك المصارع المصري إبراهيم غانم الشهير بـ«الونش» الذي كان يلعب لمنتخب مصر، وقرر في عام 2017 السفر إلى فرنسا وحصل على الجنسية الفرنسية ولعب باسم المنتخب الفرنسي.

ويرى الناقد الرياضي، أيمن هريدي، أن هروب لاعبي المصارعة المصريين، له أسباب كثيرة؛ أبرزها سوء التقدير الإداري، فضلاً عن وجود شبكات تستهدف تجنيس الأبطال، إلى جانب الأسباب المادية متمثلة في ضعف الرواتب والمكافآت، كما أن لاعبي الألعاب الفردية يعانون فيما يتعلق بالتقدير المعنوي والمادي من تدني قيمة الرواتب الشهريّة والدعم المالي مقارنة بالجهد المبذول، حيث لا تتجاوز رواتب بعض لاعبي المنتخبات مبالغ ضئيلة لا تغطي تكاليف إعدادهم.

رئيس اللجنة الأولمبية المصرية يتابع إحدى منافسات دورة ألعاب البحر المتوسط (اللجنة الأولمبية المصرية)

وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «معظم اللاعبين لا يجدون من يسمع لمشكلاتهم، خصوصاً عندما يتعرضون لضغوط نفسية مستمرة وسوء معاملة من بعض مسؤولي الاتحاد، بالإضافة إلى تحميلهم تكاليف علاج الإصابات».

واستطرد: «نظراً للأسباب السابقة يجد اللاعب نفسه في حيرة، ويضطر لاتخاذ قرار الهروب لإنقاذ مستقبله، حيث إنه يرى بنفسه الفوارق الشاسعة مع الخارج، مع ما يتلقاه من وعود بالحصول على رواتب ومزايا مادية في الدول الأوروبية تعادل أضعاف ما يتقاضونه في مصر، ويكون ذلك عامل جذب لهم للمغادرة».

وبشأن القرارات الإدارية الأخيرة بشأن الواقعتين، يرى هريدي أن «وزارة الشباب والرياضة تتحمل المسؤولية، كونها معنية بمتابعة الأبطال وحل مشاكلهم، لكنها تنتظر وقوع الكارثة لتبدأ في التحقيق، لكن دون التركيز على الأسباب الحقيقية التي تدفع اللاعبين للهروب من جحيم المعاملة، وبالتالي يغلق الملف وتتكرر المأساة مرة أخرى»، على حد تعبيره.

يتفق في ذلك، الناقد الرياضي، إسلام البشبيشي، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «ما نشهده لم يعد مجرد حوادث فردية، بل هو مشهد مقتطع من فيلم يُعاد عرضه كل موسم بالتفاصيل نفسها، من خلال بطل موهوب يختفي من المعسكر، ومطاردات في المطارات، وبيانات رسمية بفتح تحقيقات، ثم نهاية تراجيدية تكتب برفع علم دولة أخرى على منصات التتويج».

ويضيف: «مشاهد ​هروب المواهب الشابة من المصارعين رسالة صريحة بأن غياب التقدير حوّلت أحلامهم من حصد الميداليات إلى البحث عن منظومة بديلة تمنحهم فرصة للتوهج».

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«الشرق الأوسط» (ميلان )
الرياضة رياضة عربية

الأهلي المصري يمدد عقد مروان عطية حتى 2030

عطية مع الدكتور سراج الدين بعد تجديد العقد (موقع النادي)
عطية مع الدكتور سراج الدين بعد تجديد العقد (موقع النادي)
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الأهلي المصري يمدد عقد مروان عطية حتى 2030

عطية مع الدكتور سراج الدين بعد تجديد العقد (موقع النادي)
عطية مع الدكتور سراج الدين بعد تجديد العقد (موقع النادي)

أعلن النادي الأهلي المصري تمديد عقد لاعبه مروان عطية، ليستمر ضمن صفوف الفريق حتى عام 2030.

وذكر الأهلي، في بيان رسمي عبر مركزه الإعلامي، أن عطية وقع على تمديد تعاقده خلال جلسة عقدت مساء الأربعاء مع عصام سراج الدين، رئيس قطاع التعاقدات بالنادي.

وأضاف أن سراج الدين أنهى جميع الإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بتمديد عقد اللاعب، بالتنسيق الكامل مع وائل جمعة، مدير الكرة بالفريق الأول.

وأعرب مروان عطية عن سعادته بتمديد تعاقده واستمرار مسيرته مع الأهلي خلال السنوات المقبلة، مؤكدا تطلعه لمواصلة مشواره مع الفريق وجماهيره.

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النادي الأهلي المصري مصر
الرياضة رياضة عربية

عاشور بعد التجديد: لم أتمرد على الأهلي... وارتداء قميصه «شرف»

عاشور يقبل قميص الأهلي بعد تجديد العقد (موقع النادي)
عاشور يقبل قميص الأهلي بعد تجديد العقد (موقع النادي)
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عاشور بعد التجديد: لم أتمرد على الأهلي... وارتداء قميصه «شرف»

عاشور يقبل قميص الأهلي بعد تجديد العقد (موقع النادي)
عاشور يقبل قميص الأهلي بعد تجديد العقد (موقع النادي)

أعرب إمام عاشور لاعب الأهلي المصري عن سعادته بتمديد تعاقده مع الفريق حتى عام 2030 مؤكدا أن قراره جاء عن قناعة كاملة ورغبة في مواصلة مسيرته مع النادي وتحقيق المزيد من البطولات خلال السنوات المقبلة.

وقال عاشور في تصريحات للموقع الرسمي لناديه الأربعاء إنه يشعر بالفخر لاستمراره داخل النادي وإنه يتمنى تقديم كل ما لديه وأن يكون عند حسن ظن الجميع موجها الشكر إلى جماهير الفريق ومجلس الإدارة وعصام سراج الدين رئيس قطاع التعاقدات ووكيله على دورهم في تمديد تعاقده.

وأضاف أن التواجد في الأهلي يمنح أي لاعب فرصة المنافسة على الألقاب وتحقيق الإنجازات مشددا على أن ارتداء قميص الفريق واللعب أمام جماهيره يمثل شرفا لأي لاعب.

وأوضح عاشور أن جماهير الأهلي تمثل السند الأول له وأنه يتطلع مع زملائه إلى إسعادها خلال الموسم الحالي من خلال المنافسة بقوة على جميع البطولات.

وأشاد عاشور بالمغربي الحسين عموتة المدير الفني للفريق مؤكدا أنه مدرب كبير ويمتلك شخصية قوية وسانده خلال الفترة الماضية ويتحدث معه باستمرار ويتعامل بصراحة شديدة مع جميع اللاعبين.

وأضاف أن عموتة أكد للاعبين أن الفريق يضم أكثر من 30 لاعبا وأن الجميع سيحصل على فرصته وفقا لظروف المباريات واحتياجات الجهاز الفني معربا عن أمله في نجاح المدرب المغربي في قيادة الأهلي للتتويج بالألقاب.

وأكد عاشور أن روح العائلة داخل الأهلي تمثل أحد أهم أسباب نجاح الفريق وتحقيق البطولات موضحا أن جميع اللاعبين يساندون بعضهم وأنه وجد دعما كبيرا من زملائه منذ اليوم الأول له داخل النادي.

وتطرق لاعب الأهلي إلى الإصابة التي أبعدته عن المباريات خلال الفترة الماضية، موضحا أنه تعرض لإصابة قوية خلال مباراة المنتخب المصري أمام الأرجنتين وأنه التزم بالبرنامج العلاجي والتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي ولم يشارك سوى في تدريب جماعي واحد قبل مباراة برشلونة.

ونفى عاشور ما تردد بشأن تعمده الغياب عن المباريات أو التمرد مؤكدا أن مثل هذه الأمور لا تحدث داخل الأهلي وأن كل لاعب يتمنى المشاركة في جميع المباريات ولا يمكن لأي لاعب أن يدعي الإصابة أو يتمارض من أجل الغياب.

وقال اللاعب المصري الدولي إنه واجه العديد من الشائعات خلال الفترة الماضية، لكنه فضل التزام الصمت مشددا على أن لاعب الأهلي يجب أن يكون رده داخل الملعب فقط وأنه تعامل بصبر مع ما تردد وسيكون رده بشكل عملي خلال المباريات.

وعن الاحتراف الخارجي أكد عاشور أنه يمثل حلما لكل لاعب لكنه يشعر بالسعادة داخل الأهلي خاصة بعدما شارك مع الفريق في بطولات عالمية وقارية ونجح في كتابة جزء من تاريخه الكروي.

وأضاف أن الفريق لم يحالفه التوفيق بالشكل المطلوب خلال الموسم الماضي لكنه يثق في تغير الأمور خلال الموسم الحالي وقدرة الأهلي على المنافسة بقوة على جميع البطولات.

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النادي الأهلي المصري مصر
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الشعباني سيعمل على ترميم صورة منتخب تونس لكرة القدم

المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)
المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)
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الشعباني سيعمل على ترميم صورة منتخب تونس لكرة القدم

المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)
المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم معين الشعباني (رويترز)

قال المدرب الجديد لمنتخب تونس لكرة القدم، معين الشعباني، الأربعاء، إنه سيعمل على «إعادة» صورة منتخب بلاده على المستوى القاري بالشروع في التحضير الذهني للاعبين، بعد مشاركة مخيبة للآمال في كأس العالم بالخروج من الدور الأول بثلاث هزائم قاسية.

وقال الشعباني في أول مؤتمر صحافي له: «سنحاول إعادة صورة تونس بين الدول الأفريقية على الأقل... هناك إحباط كبير والعمل سيكون في البداية على المستوى الذهني للاعبين».

وأقرّ الشعباني بأن مهمته «لن تكون سهلة» وتمثل بالنسبة إليه «تحدياً».

وفي رده على أسئلة تتعلق بمواصلة دعوة اللاعبين التونسيين مزدوجي الجنسية للمنتخب، أكد معين الشعباني أن «الجاهزية البدنية هي الحكم في اختيار اللاعبين... لا أحب كلمة مزدوج الجنسية هو (اللاعب) تونسي».

وأثارت مسألة التعويل على اللاعبين مزدوجي الجنسية خلال مشاركة منتخب «نسور قرطاج» في كأس العالم الماضية الكثير من الانتقادات بعد أن ضمت القائمة غالبية من المحترفين في بطولات أوروبية وانتهت بخروج قاسٍ وأداء ضعيف في الدور الأول، اعتبرته الصحافة المحلية أسوأ مشاركة في تاريخ البلاد.

وكان الاتحاد التونسي لكرة القدم قد استعان بالشعباني لتولي منصب مدرب المنتخب بعقد يمتد أربعة أعوام، وفق ما أعلن نهاية يوليو (تموز) الماضي.

ويتولى ابن الـ45 هذا المنصب خلفاً للفرنسي هيرفيه رونار الذي أشرف على «نسور قرطاج» في مباراتين خلال مونديال 2026، عقب إقالة الفرنسي صبري لموشي بعد الخسارة الافتتاحية القاسية أمام السويد (1-5).

لم ينجح المدرب السابق لمنتخب السعودية في تصحيح المسار، فخسر «نسور قرطاج» أمام اليابان 0-4، ثم أمام هولندا 1-3، وانتهى مشوارهم عند دور المجموعات.

والآن، باتت المهمة بين يدي الشعباني الذي قاد نادي الترجي الرياضي إلى إحراز لقب دوري أبطال أفريقيا عامي 2018 و2019 إضافة إلى لقب الدوري المحلي ثلاث مرات والكأس السوبر المحلية مرتين، قبل أن يواصل مسيرته التدريبية في مصر مع المصري وسيراميكا كليوباترا.

وحل الشعباني في المغرب في بداية عام 2024 لتولي الإشراف على نهضة بركان الذي أعلن في منتصف الشهر الحالي أن الاتحاد التونسي تواصل مع مدربه من أجل تولي مهمة الإشراف على منتخب بلاده الأول.

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