إيقاف إيكلستون المالك السابق للفورمولا 1 في البرتغال

تم إيقاف بيرني إيكلستون المالك السابق للحقوق التجارية لبطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، الاثنين، في أحد مطارات البرتغال بعد أن اكتشفت الشرطة أنه أحضر بندقية صيد إلى البلاد على متن طائرته الخاصة دون وثائق رسمية.

وقال إيكلستون (95 عاماً) لوكالة «رويترز» في مكالمة هاتفية من البرتغال إنه كان يحمل البندقية معه قادماً من سويسرا للمشاركة في مسابقة رماية للأطباق الطائرة، لكنه لم يكن بحوزته الوثائق الرسمية اللازمة لإحضار البندقية.

وأكد إيكلستون إنه هبط بالطائرة التي كانت تحمل زوجته فابيانا، التي تشغل منصب نائبة رئيس الاتحاد الدولي للسيارات لشؤون الرياضة، في مطار تيريش بالقرب من منتجع كاشكايش الواقع خارج لشبونة.

وقال: «كل ما حدث هو أنني أحضرت معي إلى البلاد بندقية كنت أستخدمها في سويسرا لممارسة رياضة رماية الأطباق الطائرة، وذلك لممارسة هذه الرياضة في البرتغال في مكان كان سيقام فيه حدث استعراضي مطلع الأسبوع المقبل».

وأكد إيكلستون، الذي لا يتحدث البرتغالية، إنه اجتاز الجمارك، لكن الشرطة سألته بعد ذلك عن البندقية وطلبت منه الوثائق الرسيمة، وهو الأمر الذي وصفه بأنها «مضايقة لا داعي لها».

وفي النهاية، توجهت زوجته المولودة في البرازيل إلى لشبونة، برفقة أحد موظفي الجمارك، لتسليم البندقية إلى السلطات.

وقال: «مررنا بكل هذا، وأصبحت البندقية بحوزة السلطات في لشبونة... ووقعت على بعض المستندات حسبما طلبوا».

وكانت صحف برتغالية هي أول من أورد خبر الحادثة، مستشهدة بمصادر شرطية وأكدت أن السلطات عثرت على البندقية أثناء تفتيش روتيني.

ويمتلك إيكلستون، وهو سائق سباقات سابق أدار الجانب التجاري لهذه الرياضة لمدة 40 عاماً تقريباً حتى تركه لمنصبه في عام 2017، منزلاً في المنطقة السياحية المجاورة.

وتعيد هذه الواقعة إلى الأذهان مشكلة سابقة واجهها البريطاني مع القانون بسبب سلاح غير مرخص في البرازيل، إذ تم احتجازه لفترة وجيزة في عام 2022 لحمله مسدساً صغيراً أثناء صعوده على متن طائرة خاصة متجهة إلى سويسرا.

واعترف إيكلستون آنذاك بامتلاكه المسدس، لكنه أكد أنه لم يكن على علم بوجوده في أمتعته، ووصف الحادثة بأنها «سخيفة وتافهة».