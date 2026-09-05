ماني يشكو من سوء الحظ... فيليكس يكتفي بجملة... ورونالدو يخرج مهرولا

أرجع السنغالي ساديو ماني، لاعب النصر، خسارة فريقه أمام الاتحاد 2-1 إلى سوء الحظ، مؤكداً أن فريقه كان الطرف الأفضل خلال المواجهة.
️| لماذا تعتقد أنكم خسرتم؟️| ساديو ماني لاعب #النصر لممثلي وسائل الإعلام:- أعتقد أن الأمر كان بسبب سوء الحظ. كنّا الأفضل، لكننا خسرنا اليوم. علينا أن نواصل العمل، وأن نستعد للتحدي المقبل.#الاتحاد_النصر | #الدوري_السعودي_للمحترفين pic.twitter.com/rk3qBfWedN
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 5, 2026
وقال ماني في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: أعتقد أن الخسارة كانت بسبب سوء الحظ. كنا الفريق الأفضل، لكننا خسرنا اليوم، وعلينا أن نواصل العمل والاستعداد للتحدي المقبل.
| هكذا غادر كريستيانو رونالدو قائد فريق #النصر المنطقة المختلطة للإعلاميين بعد نهاية مباراة فريقه أمام #الاتحاد. pic.twitter.com/8uzlWB4aYJ
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 5, 2026
يذكر أن البرتغالي جواو فليكس اكتفى بجملة واحدة لـ"الشرق الأوسط": سوف اصرح في ختام الموسم... ومضى في طريقه إلى الحافلة. في حين خرج زميله ومواطنه رونالدو مهرولا من أمام الإعلاميين دون أن يصرح بأي جملة.