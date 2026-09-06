النصر يغلق قائمته بـ«غريب» ... والرقابة المالية ترفض «النجار»

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي النصر أكمل قائمته المكونة من 25 لاعباً، وأغلق ملف الانتقالات الصيفية، بعد حصوله على الموافقة لتجديد عقد لاعبه عبد الرحمن غريب، إلى جانب بيع عقد علي الحسن لنادي الفتح، وإعارة عبد الملك الجابر إلى القادسية حتى نهاية الموسم.

وأوضحت المصادر أن النصر لم يتمكن من تجديد عقد حارسه راغد النجار، رغم وجود اتفاق شفهي يقضي باستمرار اللاعب مع الفريق، إلا أن عدم حصول النادي على الموافقات اللازمة في ظل الرقابة المالية المشددة حال دون إتمام التجديد.

ويواصل النجار برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في الوقت الذي أغلق فيه النصر قائمته للموسم الحالي دون إبرام مزيد من الصفقات.

يجدر بالذكر، أن نادي النصر أعلن، الأحد، استكمال إجراءات تجديد عقد لاعبه عبدالرحمن غريب، ليستمر مع الفريق حتى عام 2028.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» صوراً من مراسم توقيع العقد الجديد، ظهر خلالها غريب ممسكاً بقميص النصر الذي حمل اسم اللاعب ورقم 2028، في تأكيد استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويواصل غريب، البالغ من العمر 29 عاماً، مشواره مع النصر، الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2022 قادماً من الأهلي.