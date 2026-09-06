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النصر يغلق قائمته بـ«غريب» ... والرقابة المالية ترفض «النجار»

جانب من توقيع اللاعب عبد الرحمن غريب تجديد عقده (نادي النصر)
جانب من توقيع اللاعب عبد الرحمن غريب تجديد عقده (نادي النصر)
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النصر يغلق قائمته بـ«غريب» ... والرقابة المالية ترفض «النجار»

جانب من توقيع اللاعب عبد الرحمن غريب تجديد عقده (نادي النصر)
جانب من توقيع اللاعب عبد الرحمن غريب تجديد عقده (نادي النصر)

كشفت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي النصر أكمل قائمته المكونة من 25 لاعباً، وأغلق ملف الانتقالات الصيفية، بعد حصوله على الموافقة لتجديد عقد لاعبه عبد الرحمن غريب، إلى جانب بيع عقد علي الحسن لنادي الفتح، وإعارة عبد الملك الجابر إلى القادسية حتى نهاية الموسم.

وأوضحت المصادر أن النصر لم يتمكن من تجديد عقد حارسه راغد النجار، رغم وجود اتفاق شفهي يقضي باستمرار اللاعب مع الفريق، إلا أن عدم حصول النادي على الموافقات اللازمة في ظل الرقابة المالية المشددة حال دون إتمام التجديد.

ويواصل النجار برنامجه التأهيلي بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي، في الوقت الذي أغلق فيه النصر قائمته للموسم الحالي دون إبرام مزيد من الصفقات.

يجدر بالذكر، أن نادي النصر أعلن، الأحد، استكمال إجراءات تجديد عقد لاعبه عبدالرحمن غريب، ليستمر مع الفريق حتى عام 2028.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» صوراً من مراسم توقيع العقد الجديد، ظهر خلالها غريب ممسكاً بقميص النصر الذي حمل اسم اللاعب ورقم 2028، في تأكيد استمرار اللاعب مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

ويواصل غريب، البالغ من العمر 29 عاماً، مشواره مع النصر، الذي انضم إلى صفوفه في صيف 2022 قادماً من الأهلي.

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التعاون يُعزز صفوفه بهليل النجمة ومحنشي القادسية

التعاون نجح في التعاقد مع مدافع النجمة ناصر الهليل (نادي التعاون)
التعاون نجح في التعاقد مع مدافع النجمة ناصر الهليل (نادي التعاون)
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التعاون يُعزز صفوفه بهليل النجمة ومحنشي القادسية

التعاون نجح في التعاقد مع مدافع النجمة ناصر الهليل (نادي التعاون)
التعاون نجح في التعاقد مع مدافع النجمة ناصر الهليل (نادي التعاون)

أعلن نادي التعاون تعاقده رسمياً مع اللاعب ناصر الهليل قادماً من نادي النجمة، في صفقة تمتد لثلاثة أعوام مع خيار أفضلية التجديد لموسم رابع، وجاء هذا التوقيع ليشكل تدعيماً مهماً لصفوف الفريق الأول، في ظل القدرات الفنية المتطورة التي أظهرها اللاعب خلال الفترة الماضية مع ناديه النجمة ودفعت إدارة النادي للتحرك السريع لحسم الصفقة قبل إغلاق فترة الانتقالات.

وأثار الإعلان الرسمي للتعاون عبر حسابه في منصة "إكس" اهتماماً واسعاً في الأوساط الرياضية، بعدما علّق النادي على الصفقة بعبارة "مساعيهم خابت.. ناصر الهليل انضم للتعاون"، في إشارة واضحة لحسم الصفقة لصالح السكري رغم التنافس الكبير عليه، حيث حظي الهليل باهتمام كبار أندية دوري روشن، إلا أن رغبته في ارتداء شعار التعاون وجدية المفاوضات رجحت كفة العرض المقدم من إدارة النادي على بقية العروض.

وفي سياق مواصلة التحركات الإدارية لتعزيز جودة القائمة وتوفير البدائل المناسبة للجهاز الفني، واصلت إدارة التعاون نشاطها في سوق الانتقالات من خلال إبرام صفقات إضافية شملت خطوطاً مختلفة، واستطاعت الإدارة حسم ملفات لاعبين شباب ويمتلكون خبرة جيدة في الدوري المحلي لضمان جاهزية الفريق للمنافسات المقبلة.

وشهدت الساعات الأخيرة إعلان التعاون رسمياً عن ضم الثنائي فارس الغامدي قادماً من نادي الاتفاق، وإبراهيم محنشي قادماً من نادي القادسية، وتأتي هذه الخطوة بعقود تمتد لثلاث سنوات مع خيار التجديد لموسم إضافي لكل منهما.

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الرياض يعزز صفوفه بـ«دهل» الاتفاق

عواد دهل (نادي الرياض)
عواد دهل (نادي الرياض)
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الرياض يعزز صفوفه بـ«دهل» الاتفاق

عواد دهل (نادي الرياض)
عواد دهل (نادي الرياض)

أعلن نادي الرياض السعودي تعاقده مع الظهير الأيمن عواد دهل، قادماً من نادي الاتفاق، لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم الجديد.

ورحّب النادي باللاعب عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، في منشور حمل عبارة: «عواد دهل.. إلى مدرسة الوسطى.. أهلاً بك في الرياض»، مرفقاً بصورة للاعب بقميص الفريق.

ويبلغ دهل 21 عاماً، إذ وُلد في 23 فبراير (شباط) 2005، ويلعب في مركز الظهير الأيمن، وفق البيانات الرسمية لرابطة الدوري السعودي للمحترفين والاتحاد السعودي لكرة القدم.

وسبق لدهل تمثيل المنتخبات السعودية للفئات السنية، وكان ضمن قائمة المنتخب السعودي تحت 21 عاماً في معسكر مارس (آذار) 2026، كما استُدعي إلى قائمة المنتخب المشاركة في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية «ناغويا 2026».

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الفتح يُعلن ضّم علي الحسن قادمًا من النصر

علي الحسن يعود لناديه السابق الفتح بعد سنوات قضاها مع النصر (نادي الفتح)
علي الحسن يعود لناديه السابق الفتح بعد سنوات قضاها مع النصر (نادي الفتح)
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الفتح يُعلن ضّم علي الحسن قادمًا من النصر

علي الحسن يعود لناديه السابق الفتح بعد سنوات قضاها مع النصر (نادي الفتح)
علي الحسن يعود لناديه السابق الفتح بعد سنوات قضاها مع النصر (نادي الفتح)

أنهى نادي الفتح إجراءات التعاقد مع لاعب الوسط علي الحسن، قادمًا من نادي النصر، بعد شراء عقد اللاعب بشكل نهائي، وذلك بعقد يمتد لمدة ثلاث سنوات.

وعبّر علي الحسن عن سعادته بالعودة إلى نادي الفتح، مؤكدًا اعتزازه بارتداء قميص النادي مجددًا، وقال: سعيد جدًا بالعودة إلى نادي الفتح، هذا النادي له مكانة خاصة في مسيرتي، وأتطلع إلى تقديم كل ما لدي لخدمة الفريق وإسعاد جماهيره.

ونشر الفتح صورة للاعب بقميص الفريق، مرفقًا عبارة: «من يوم رحت وعيوني تراقبك».

وبانتقاله إلى الفتح، يعود الحسن إلى النادي الذي مثله قبل انتقاله إلى النصر، ليختتم بذلك تجربته مع «العالمي» وينضم مجدداً إلى صفوف «النموذجي»

ونشر النصر عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس» إعلان الانتقال، مقدماً للحسن الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق، ومتمنياً له التوفيق في مسيرته المقبلة.

وأرفق النادي إعلانه بمقطع مصور للاعب، حمل في ختامه رسالة وداعية بعنوان «شكراً علي الحسن».

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