السعودية: أكثر من 63 ألف أسرة تسكن منزلها الأول في 6 أشهر

أعلنت وزارة البلديات والإسكان في السعودية أن أكثر من 63 ألف أسرة سعودية سكنت مسكنها الأول خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهودها لتعزيز تملك الأفراد للمساكن عبر توفير حلول سكنية متنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح.

وأوضحت الوزارة أن عدد الأسر التي سكنت مسكنها الأول خلال الفترة من يناير (كانون ثاني) إلى يونيو (حزيران) 2026 بلغ 63.076 أسرة سعودية، فيما بلغ إجمالي الأسر المستفيدة 48.631 أسرة.

وخلال يونيو (حزيران) الماضي وحده، سجل البرنامج سكن 12.004 أسرة سعودية في مسكنها الأول، بينما بلغ إجمالي المستفيدين خلال الشهر 10.160 أسرة.

وأكدت الوزارة أن الحلول السكنية التي توفرها تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، والوحدات تحت الإنشاء، والأراضي السكنية، إضافة إلى خيار البناء الذاتي، بما يتيح للمستفيدين خيارات متعددة تتناسب مع احتياجاتهم وإمكاناتهم.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى أنه جرى توقيع 1.046.890 عقداً مدعوماً منذ إطلاق البرنامج في عام 2017 وحتى نهاية يونيو (حزيران) 2026، في مؤشر يعكس استمرار نمو برامج الدعم السكني وزيادة الإقبال على حلول التملك في المملكة.